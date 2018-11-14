До 30 целей одновременно: конструктор рассказал об уникальном "зрении" Су-57
Юрий Белый, генеральный директор НИИП имени В.В.Тихомирова, рассказал об уникальных возможностях истребителя Су-57 в новом выпуске программы “Военная приемка” на телеканале "Звезда".
Как утверждает разработчик, самолёт имеет возможность отслеживать до 30 воздушных целей единовременно. Это стало возможным благодаря высокоточной системе "зрения" усовершенствованной путём распределения антенн по всему корпусу истребителя.
"До настоящего времени и у нас, и у зарубежных наших партнёров, скажем так, устанавливался только один локатор в носовой части", — отметил Белый.
Су-57 разрабатывался с применением технологий малозаметности. Назначение самолёта - уничтожение воздушных, наземных и надводных целей с преодоление систем ПВО. Также самолёт предназначен для дальней разведки и нанесения ущерба системам управления авиацией противника.
В настоящий момент проводятся испытания истребителя 5-го поколения с двигателями второго этапа, максимальная тяга которых сопоставима с максимальной тягой двигателей американского F-35.
Как утверждает разработчик, самолёт имеет возможность отслеживать до 30 воздушных целей единовременно. Это стало возможным благодаря высокоточной системе "зрения" усовершенствованной путём распределения антенн по всему корпусу истребителя.
"До настоящего времени и у нас, и у зарубежных наших партнёров, скажем так, устанавливался только один локатор в носовой части", — отметил Белый.
Су-57 разрабатывался с применением технологий малозаметности. Назначение самолёта - уничтожение воздушных, наземных и надводных целей с преодоление систем ПВО. Также самолёт предназначен для дальней разведки и нанесения ущерба системам управления авиацией противника.
В настоящий момент проводятся испытания истребителя 5-го поколения с двигателями второго этапа, максимальная тяга которых сопоставима с максимальной тягой двигателей американского F-35.
- Использованы фотографии:
- ПАО «Компания «Сухой»
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