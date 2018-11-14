В ЗВО сформировано подразделение огнемётных систем ТОС-1А
В составе полка РХБ защиты общевойсковой армии Западного округа сформировано подразделение тяжелых огнеметных систем, сообщает пресс-служба ЗВО.
Формирование подразделения, получившего на вооружение огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», завершено, говорится релизе.
Ранее в ходе сбора огнеметных систем ТОС-1А на полигоне Саперное в Ленинградской области были проведены боевые стрельбы, в коде которых экипажи поразили инженерные укрепления условного противника.
В стрельбах также были задействованы реактивные пехотные огнемёты РПО-А. Их расчеты отработали уничтожение открытых огневых точек.
Кроме того, подразделения полка РХБЗ получили на оснащение новые машины химразведки РХМ-6. Во время сбора военнослужащие изучили новейшие приемы ведения РХБ разведки. Провели тренировки по специальной обработке «зараженного» вооружения и техники, а также осуществили маскировку объектов с помощью средств аэрозольного противодействия.
Всего в стрельбах приняли участие более 500 военнослужащих, задействовано около 60 единиц техники.
Система ТОС-1А состоит из боевой машины БМ-1 и транспортно-заряжающей ТЗМ-Т. В зависимости от задач, огонь может вестись одиночными и парными выстрелами из двух стволов на расстояние до 6 км. Стрельба ведется 220-мм неуправляемыми реактивными снарядами.
Более подробно о системе «Солнцепек» – в материале Военного обозрения.
Формирование подразделения, получившего на вооружение огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», завершено, говорится релизе.
Ранее в ходе сбора огнеметных систем ТОС-1А на полигоне Саперное в Ленинградской области были проведены боевые стрельбы, в коде которых экипажи поразили инженерные укрепления условного противника.
В стрельбах также были задействованы реактивные пехотные огнемёты РПО-А. Их расчеты отработали уничтожение открытых огневых точек.
Кроме того, подразделения полка РХБЗ получили на оснащение новые машины химразведки РХМ-6. Во время сбора военнослужащие изучили новейшие приемы ведения РХБ разведки. Провели тренировки по специальной обработке «зараженного» вооружения и техники, а также осуществили маскировку объектов с помощью средств аэрозольного противодействия.
Всего в стрельбах приняли участие более 500 военнослужащих, задействовано около 60 единиц техники.
Система ТОС-1А состоит из боевой машины БМ-1 и транспортно-заряжающей ТЗМ-Т. В зависимости от задач, огонь может вестись одиночными и парными выстрелами из двух стволов на расстояние до 6 км. Стрельба ведется 220-мм неуправляемыми реактивными снарядами.
Более подробно о системе «Солнцепек» – в материале Военного обозрения.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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