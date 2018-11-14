Французы показали первый "индийский" истребитель Dassault Rafale

Видео испытаний "индийского" Rafale

Первый построенный для ВВС Индии двухместный самолет Rafale DН с индийским военным номером RB008 совершил первый полет 30 октября этого года. Без торжественной церемонии истребитель Dassault Rafale совершил перелет c аэродрома предприятия-изготовителя в летно-испытательный центр ВВС Франции на авиабазе Истр, передает блог bmpd.Самолет хотя и получил индийский военный номер RB008, но пока остался без опознавательных знаков ВВС Индии. Кроме того, в дальнейшем он будет использоваться для испытаний и обучения индийского инструкторского состава, и в результате фактически поступит в ВВС Индии последним из заказанных 36 машин - в 2022 году. Стоимость заключенного контракта оценивается в 8,2 млрд долл.По соглашению между Францией и Индией, последняя приобретает 36 истребителей Dassault Rafale, из них 28 одноместных истребителей Rafale EH и восемь двухместных самолетов Rafale DН. Начало фактических поставок Rafale ВВС Индии ожидается в сентябре 2019 года, передача самолетов будет продолжаться по апрель 2022 года.Как ранее заявляло командование ВВС Индии, полученные французские истребители Rafale поступят на вооружение двух истребительных эскадрилий на авиабазах Амбала и Хасимара.