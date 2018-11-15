Молодая украинская гвардия. В кого ей можно целиться
Европа с опаской наблюдает за тем, как члены ультрарадикальных организаций оттачивают среди малолетних диверсантов умение убивать «клятых москалей». Патриотический лагерь «Гарт волi» («Закалка воли»), который недавно посетили журналисты международного агентства «Ассошиэйтед пресс» (AP), — далеко не первый в списке национально-патриотических проектов Украины. Как и другие аналогичные базы, он пользуется государственной поддержкой и, к сожалению, интересом со стороны украинских детей. Именно эта база в Тернопольской области стала недавно объектом внимания западных СМИ.
В репортаже AP говорится, что детей в возрасте от 8 до 18 лет обучает стрельбе из автомата Калашникова г-н Черкашин, бывший участник АТО, а ныне активист молодежной организации «Сокол» радикальной партии «Свобода». По его словам, воспитанники не направляют оружие на людей или живых существ (с той лишь оговоркой, что «сепары» ДНР и ЛНР, а также прочие «зеленые человечки» и «московские оккупанты» к людям не относятся). А потому «в них целиться можно и нужно».
В этих «заповедях» ничего нового нет. Этими же принципами руководствовались радикалы, когда жгли одесситов в Доме профсоюзов. С подобными заявлениями и ранее выступали националисты в эфире украинских телеканалов, когда призывали без суда и следствия расправляться со всеми, кто не разделяет их ультраправых взглядов. Эта практика присуща многим террористическим организациям (в том числе запрещенному в России ИГИЛ), боевики которых использовали малолетних детей как смертоносное орудие и живые бомбы против мирного населения. Видимо, после «евромайдана» новая украинская власть решила перенять эту практику у исламских головорезов.
Отметим, что представители националистических группировок не рассматриваются на Украине как преступники. Наоборот, власть поощряет их действия, выделяя из бюджета внушительные суммы на «национально-патриотическое воспитание». При этом руководство страны пытается скрыть и лишний раз не афиширует лояльное отношение к радикалам в основном из-за реакции Запада. Но в СМИ, в том числе и зарубежные, то и дело просачиваются факты покровительства неонацизма. Помнится случай весной этого года, когда полсотни американских конгрессменов обвинили Киев в финансировании неонацистских организаций, таких, как полк «Азов».
Конечно же, государственные мужи Украины решительно реагируют на все «провокационные» попытки извне, привычно возлагая ответственность на «промосковских лоббистов» и «низкопробные либеральные западные СМИ». Но факт остается фактом: поддержка неонацистских организаций продолжается фактически при бездействии Запада.
Только в этом году Министерство молодежи и спорта выделило 4 млн. гривен (свыше 140 тыс. долл.) на развитие патриотического воспитания в тренировочных лагерях, сообщает AP. То есть препятствий для пропаганды насилия и ненависти в лагерях как бы не существует, и занятия продолжаются полным ходом.
В тренировочном лагере в Тернопольской области девочки и мальчики воспитываются в строгости, чтобы «закалить свою волю». Их действия регламентированы — жизнь в лагере «Закалка воли» осуществляется по жесткому расписанию. В ночное время детей в любой момент может разбудить взрыв гранаты, что служит сигналом для «боевого задания». Испытания не всем по плечу, особенно девочкам. Однако более старшие ребята их подбадривают, говоря, что «обучение необходимо для собственной защиты и безопасности своих близких».
К чему может привести распространение подобной идеологии, показывает игиловский опыт. Боевики террористической организации ошибочно полагали, что д остижение цели (якобы высокой и благородной, как и в случае с Украиной) возможно только с применением силы и путем устрашения.
По этой аналогии в Киеве делают ставку на националистов, грешным делом считая, что это исправит ситуацию на юго-востоке страны и поможет взрастить послушное агрессивное поколение. Предположим, агрессивное – да, но только контролируемое ли?
В репортаже AP говорится, что детей в возрасте от 8 до 18 лет обучает стрельбе из автомата Калашникова г-н Черкашин, бывший участник АТО, а ныне активист молодежной организации «Сокол» радикальной партии «Свобода». По его словам, воспитанники не направляют оружие на людей или живых существ (с той лишь оговоркой, что «сепары» ДНР и ЛНР, а также прочие «зеленые человечки» и «московские оккупанты» к людям не относятся). А потому «в них целиться можно и нужно».
В этих «заповедях» ничего нового нет. Этими же принципами руководствовались радикалы, когда жгли одесситов в Доме профсоюзов. С подобными заявлениями и ранее выступали националисты в эфире украинских телеканалов, когда призывали без суда и следствия расправляться со всеми, кто не разделяет их ультраправых взглядов. Эта практика присуща многим террористическим организациям (в том числе запрещенному в России ИГИЛ), боевики которых использовали малолетних детей как смертоносное орудие и живые бомбы против мирного населения. Видимо, после «евромайдана» новая украинская власть решила перенять эту практику у исламских головорезов.
Отметим, что представители националистических группировок не рассматриваются на Украине как преступники. Наоборот, власть поощряет их действия, выделяя из бюджета внушительные суммы на «национально-патриотическое воспитание». При этом руководство страны пытается скрыть и лишний раз не афиширует лояльное отношение к радикалам в основном из-за реакции Запада. Но в СМИ, в том числе и зарубежные, то и дело просачиваются факты покровительства неонацизма. Помнится случай весной этого года, когда полсотни американских конгрессменов обвинили Киев в финансировании неонацистских организаций, таких, как полк «Азов».
Конечно же, государственные мужи Украины решительно реагируют на все «провокационные» попытки извне, привычно возлагая ответственность на «промосковских лоббистов» и «низкопробные либеральные западные СМИ». Но факт остается фактом: поддержка неонацистских организаций продолжается фактически при бездействии Запада.
Только в этом году Министерство молодежи и спорта выделило 4 млн. гривен (свыше 140 тыс. долл.) на развитие патриотического воспитания в тренировочных лагерях, сообщает AP. То есть препятствий для пропаганды насилия и ненависти в лагерях как бы не существует, и занятия продолжаются полным ходом.
В тренировочном лагере в Тернопольской области девочки и мальчики воспитываются в строгости, чтобы «закалить свою волю». Их действия регламентированы — жизнь в лагере «Закалка воли» осуществляется по жесткому расписанию. В ночное время детей в любой момент может разбудить взрыв гранаты, что служит сигналом для «боевого задания». Испытания не всем по плечу, особенно девочкам. Однако более старшие ребята их подбадривают, говоря, что «обучение необходимо для собственной защиты и безопасности своих близких».
К чему может привести распространение подобной идеологии, показывает игиловский опыт. Боевики террористической организации ошибочно полагали, что д остижение цели (якобы высокой и благородной, как и в случае с Украиной) возможно только с применением силы и путем устрашения.
По этой аналогии в Киеве делают ставку на националистов, грешным делом считая, что это исправит ситуацию на юго-востоке страны и поможет взрастить послушное агрессивное поколение. Предположим, агрессивное – да, но только контролируемое ли?
- Автор:
- Александр Викторов
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