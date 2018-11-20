Урбанизация боевого пространства
Погоня за превосходством не ослабевает. Её продолжение способствует появлению множества новых разработок в различных программах по будущему солдату, поскольку многие стремятся идти в ногу с быстро развивающимся оперативным пространством.
Специалисты из британской Лаборатории оборонной науки и технологии продолжают работать с рядом промышленных предприятий по разработке армейской программы FSV
В стремлении поддержать тактическое превосходство над почти равными и высокотехнологичными соперниками вооруженные силы многих стран вынуждены развивать дополнительные возможности, необходимые в современных военных операциях в сложной боевой обстановке, в частности, в населенных пунктах.
По мнению руководства британской Лаборатории оборонной науки и технологии (DSTL), вооруженные силы весьма осторожно высказываются по поводу будущего оперативного пространства, хотя уверены в том, что урбанизированная местность станет одним из «самых сложных участков, на которых им придется действовать».
Тактический выбор
По словам главного советника подразделения Лаборатории по тактическим кибер- и информационным системам Криса Николса, в будущем города превратятся в многомерные боевые пространства. «Вооруженные силы, действующие в будущих городах, будут вынуждены учитывать всё многообразие боевых условий, начиная от подземных коммуникаций и кончая киберпространством. Масштабы этой проблемы, скорее всего, будут огромны, каждый городской квартал превратится в уравнение со многими неизвестными, требуя специальных тактических приемов и принципов боевого применения».
Рассматривая это оспариваемое городское пространство (ОГП) в связи с концепцией британской армии FSV (Future Soldier Vision - видение будущего солдата), он отметил, что необходимо «повышать уровень владения обстановкой в сложных условиях» за счет повышения уровня физического и когнитивного восприятия, а также за счет наблюдения, разведки и сбора информации в тактическом звене с целью немедленного получения данных об обстановке и повышения управляемости боевыми силами и средствами. «Всё это должно подкрепляться надежной и устойчивой связью на местности со сложным рельефом».
С учетом этого Лаборатория DSTL реализует программу технического сотрудничества «Пять глаз» с партнерами из Австралии, Канады, Новой Зеландии и США.
В этой концепции уделяется особое внимание полезности и эффективности вооружения непрямой наводки в ОГП, а также способности: обстреливать быстро проходящие и неопределенные цели; повышать точность воздействия; использовать местность для маскировки, укрытия и введения в заблуждение; и, наконец, оптимизировать связь и систему GPS внутри зданий и в подземных сооружениях.
Будущие направления развития программы сотрудничества, скорее всего, будут включать выбор технологий и определение тактических приемов, методов и способов ведения боевых действий с тем, чтобы: владеть обстановкой в населенных пунктах почти в реальном времени за счет управления данными разведки и наблюдения, их надежного и своевременного сбора, объединения и распределения; на постоянной основе изучать автономные системы и их роль в снижении информационной перегрузки на тактическом уровне; и определять приоритетность сенсоров и средств контроля информации.
По данным компании ТТ Electronics, на глобальном рынке модернизации солдата присутствует более 19 программ, при этом все они находятся на разных стадиях развития и развертывания.
Среди известных программ по спешенному солдату, находящихся на продвинутых стадиях, можно назвать: FELIN (Франция); IdZ-ES (Германия); Dominator (Израиль); ACMS (Сингапур); и Nett Warrior (США). Другие программы, находящиеся на стадии «испытаний прототипа», включают ISS (Канада); Land 125 (Австралия); Warrior 202 (Финляндия); NORMANS (Норвегия); Tytan (Польша); MARKUS (Швеция); IMESS (Швейцария); и VOSS (Нидерланды).
Каждая из этих программ отличается своей комбинацией технологий, варьирующихся от коммуникационных устройств, продвинутых гарнитур, видеоустройств, смартфонов и носимых персональных компьютеров до БПЛА, наземных роботов, необслуживаемых датчиков и систем вооружения.
Канадская армия находится на втором этапе своей программы ISS, в соответствии с которым уже две оперативные группы оснащены комплектами солдатской экипировки
Железный кулак
Британское министерство обороны особое внимание уделяет развертыванию концепции FIST (англ., fist - кулак; Future Integrated Soldier Technology - технология будущего интегрированного солдата), целью которой является снижение нагрузки на спешенных солдат, ведущих ближний бой, при одновременном улучшении средств наблюдения и целеуказания, ситуационной осведомленности, живучести, мобильности и летальности.
По словам полковника Алекса Хаттона из Департамента программ боевой подготовки, «идеальный» вес снаряжения боевого стрелка британской армии составляет 25 кг, хотя он допускает, что «приемлемый минимум» может быть 40 кг. Впрочем, он отметил, что нынешняя нагрузка фактически составляет в среднем 58 кг.
Инициативы британской армии, направленные на удовлетворение потребностей в снижении боевой нагрузки и одновременном повышении уровней защиты, включают внедрение решений по управлению энергоснабжением и данными Raven в перспективную систему индивидуальной защиты и экипировки Virtus Pulse 3 с целью обеспечения еще большей оптимизации массогабаритных и энергопотребительских характеристик.
В обеспечение поддержки этой инициативы министерство обороны находится в процессе определения интеграции систем будущего солдата, хотя, по имеющимся данным, британцы пока отстают от достижений немецкой программы IdZ-ES и французской программы FELIN.
В британской армии особое внимание обращают на способность спешенных солдат, ведущих ближний бой, командовать и управлять боевым пространством.
Текущая деятельность направлена на улучшение тактических систем защиты слуха, как «внутриушных», так и «наушных» решений. Этой особой программой предусматривается закупка 250000 «базовых» устройств, 9800 устройств для «специального пользователя» и 20866 систем для ближнего боя.
Одним из победителей этой программы является компания Invisio, которая поставляет устройства контроля S10 и гарнитуры защиты органов слуха Х5 в британские армию, флот и ВВС с 2015 года.
Что касается потребностей в ситуационной осведомленности и оперативном управлении, то министерство обороны ожидает подтверждения финансирования программы DSA (Dismounted Situational Awareness - владение обстановкой спешенным солдатом), которая по данным армейских источников остается в середине «двухгодичной паузы»: финансирование должно быть возобновлено в апреле 2019 года.
Обращаясь к делегатам конференции по перспективным солдатским технологиям, прошедшей в марте этого года в Лондоне, представитель департамента развития и подготовки пехотных подразделений британской армии заявил, что проекты DSA и Raven «будут совмещены» с целью более быстрого достижения взаимных целей, а также экономии ресурсов.
Назвав потребность в полноценном запуске обеих программ в течение 2018 и 2019 годов первоочередной, Хаттон заметил, что DSA продолжает формироваться «с целью повышения темпа, улучшения и ускорения принятия решений, повышение уровня сотрудничества, снижения рисков и потерь собственных сил и снижения физической и когнитивной нагрузки на спешенных солдат».
Программа, нацеленная на обеспечение солдат каналом передачи данных, устройством конечного пользователя и встроенным приложением управления боем, должна быть разбита на пять недельных экспериментальных блоков, предусматривающих тестирование в лаборатории и испытания в боевых условиях.
Британское МО продолжает изучать практичность тактических автономных технологий для поддержки спешенных подразделений ближнего боя. Среди вариантов рассматривается легкая тактическая мобильная платформа LTMP (Light Tactical Mobility Platform), которая удовлетворяет требованиям по системе транспортировки грузов высокой проходимости для эвакуации раненых, снабжения и поддержки передовых снайперских групп.
Хаттон отметил, что эта концепция связана с доктриной «сражайся легко» и что LTMP заменит квадроциклы повышенной проходимости; финансирование же этой программы будет согласовано позднее. Рассматриваются и другие инновационные технологии, включая платформу Big Dog компании Boston Dynamics.
Многие из этих инициатив, способных поддержать будущее сообщество спешенных солдат, были рассмотрены министерством обороны в ходе учений Autonomous Warrior (Land), начавшихся в июне этого года и проводимых в рамках эксперимента Army Warfighting Experiment (AWE) 2018.
Во время учений, которые продлятся до апреля 2019 года (после чего перейдут в этап эксплуатации), «будут тестироваться прототипы воздушных и наземных транспортных платформ, предназначенные снизить уровни опасности для солдат во время боевых действий».
Также в заявлении министерства сказано: «Помимо демонстрации аппаратов, выполняющих снабжение на последней миле, на учениях Autonomous Warrior также будут проверяться возможности по наблюдению, которые серьезно повысят эффективность, дальность действия и точность вооружения личного состава».
Важность повышения таких возможностей была также отмечена новым начальником Генерального штаба, генералом Карлтоном, который заявил, что вооруженные силы «должны быть готовы немедленно вступить в бой сегодня и готовиться к завтрашним боевым действиям».
По его мнению, «Суть войны расширяется за пределы традиционных физических областей. Нам необходим более упреждающий, основанный на знании угроз подход. Нам необходимо делать крупные ставки на те технологии, которые смогут принести экспоненциальное преимущество, поскольку, судя по набранному темпу, отстать сегодня - значит отдать преимущество противникам, после чего невозможно уже будет догнать оппонентов».
Учения Autonomous Warrior также будут базироваться на опыте, полученном в прошлом эксперименте AWE 2017, но с учетом новых направлений: потребность в интуитивной системе управления боем, включая внедрение приемов чтения/рассылки пакетов данных; звуковые предупреждающие сигналы; наложение информации на карты; кнопки возврата; функция масштабирования за счет разведения и сведения пальцев; функции дистанционного удаления; и функция подсказки.
Кроме того, были определены потребности во встроенных калькуляторах для подсчета боеприпасов, в совместимости конечного устройства пользователя с очками ночного видения, в вариантах конечных устройств, крепимых на запястье.
Достижение результатов
На еще один результат эксперимента AWE 2017 уже отреагировала промышленность. В июне компания Systematic показала компонент 3Д-визуализации для своего программного обеспечения управления боем SitaWare, предназначенный для дальнейшего повышения уровня владения обстановкой спешенного солдата.
Как пояснил Ханс Больбро из компании Systematic, встроенный в ПО SitaWare Headquarters 6.7 инструмент 3Д-визуализации позволяет пользователям «повысить уровень визуализации» поля боя при сохранении этой же информации и функций планирования.
«Это дает ряд преимуществ. Например, при выборе возможных постов наблюдения командиры получают комплексную картинку оперативного пространства, позволяющую им выбирать самые подходящие позиции для достижения успеха боевой задачи».
Впрочем, Больбро, касаясь в частности сферы ближнего боя, пояснил: «Сложнейшая задача до сих пор состоит в том, чтобы получать все лучшие и лучшие системы с необходимыми размерами, весом и энергией, а также разрабатывать различные способы применения пользовательского интерфейса для солдата на поле боя. Хотя все используют смартфоны с технологией сенсорного дисплея, но это может быть и не лучший подход. Есть новые способы, позволяющие солдату взаимодействовать со своим устройством конечного пользователя, планшетом, наголовным дисплеем и т.д.».
Назвав в качестве примеров проецирование иконок оперативного управления и наложение графики на объективы различных оптических устройств, он отметил: «Ряд компаний рассматривают интеграцию продвинутых функций дополненной реальности в более элегантные решения без громоздких гарнитур или даже проецирование данных на сетчатку, а не на дисплей. Это возможно может быть самое важное изменение для ближнего боя, что даст более интегрированный пользовательский интерфейс солдату».
«Система управления боем все чаще рассматривается в качестве важнейшей составляющей повышения темпа операций, а также безопасности. Знание того, где находятся свои силы, является одним из ключевых элементов операции, к ним же относится способность генерировать актуальную ситуационную осведомленность и обмениваться планами и командами на поле боя».
Канада может
Директор Даниэль Тибодо программы по интегрированной солдатской системе ISS (Integrated Soldier System) подтвердил, что после сертификации НАТО в июне этого года канадская армия начала ее развертывание. Он добавил, что ISS в конечном счете должна стать совместимой со стандартом НАТО STANAG 4677, при этом ее системная архитектура до сих пор совершенствуется и дорабатывается.
Выступая на конференции Future Soldier Technology. Тибодо подтвердил, что по программе ISS предусматривается закупка 4144 комплектов снаряжения, которые повысят возможности солдат в ближнем бою за счет повышения уровня владения обстановки и усовершенствованных систем навигации, обнаружения целей и обмена информацией с другими солдатами, системами вооружения, сенсорами и транспортными средствами.
Для того чтобы можно было оснастить до шести «оперативных групп» или батальонов, эта программа получила дальнейший импульс и перешла на второй этап или Цикл 2. На первом этапе или в Цикле 1 первоначально был разработан «базовый вариант носимого коммуникационного комплекта, включая шифрование данных и речи, логистическую и техническую поддержку.
В соответствии с контрактом, выданным компании Rheinmetall Canada в 2015 году, была поставлена начальная партия из 1632 комплектов, базирующихся на концепции Argus Next-Generation, которая была представлена на выставке Eurosatory 2018. Как подтвердил Тибодо, первые две оперативные группы были оснащены комплектами ISS уже этим летом.
На этой же выставке компанией BAE Systems был представлен еще один прототип Argus Next-Generation. Он отличается хабом с открытой архитектурой Broadsword Spine, который был разработан для снижения массогабаритных и энергопотребительских характеристик спешенного солдата. Образец демонстрации технологий выставлялся с надписью «макет канадской ISS».
Также на выставке Eurosatory были представлены интеграции Broadsword с радиостанцией Thales St@R Mille, специальной мобильной сетевой радиостанцией Persistent Systems MPU4 и планшетом Getac MX50.
ISS Цикл 2, который, как ожидается, продлится от 4 до 5 лет, сосредоточен вокруг совершенствования изделий по следующим направлениям: возможность установления связи с боевой машиной; интеграция существующих и новых сенсоров солдата; и принятие на снабжение планшетов, альтернативных гарнитур и навигационных технологий. «Речевые сообщения сохранят свое значение в боевых действиях, но растет потребность в передаче данных и поэтому в Цикле будет рассмотрена возможность передачи данных между ISS и системой обеспечения командования сухопутными войсками», - пояснил Тибодо.
Впрочем, в Цикле 3 будут реализовываться дальнейшие технологические усовершенствования по итогам научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. «ISS имеет один вариант с одинаковыми возможностями для всех, от стрелка до командира взвода. Вы используете, что вам необходимо и когда вам необходимо. Мы не хотели ограничивать солдат», - пояснил Тибодо, сославшись на разработки в сфере тактических приемов, методов и способов ведения боевых действий, проведенные в Центре подготовки в Гейджтауне.
Эта программа испытании была направлена на изучение тактического использования конечных устройств пользователя, например, при параллельном сканировании секторов обстрела с помощью оптических оружейных прицелов.
«Многое может быть получено во время соответствующей боевой подготовки, но мы никогда не имели проблем до сих пор, так как солдаты знают свою работу», - подчеркнул Тибодо на конференции Future Soldier Technology. Впрочем, по его мнению, бурный прогресс технологий сделает практически невозможным прогнозирование того, что может стать доступным вооруженным силам в следующие несколько лет.
«Я не могу прогнозировать какие технологии будут доступны через пять лет. Мы проведем некоторые исследования в оборонной промышленности, поработаем с бизнесом и определим куда мы хотим двигаться в будущем. Уже существует один проект, который должен прийти на смену ISS. В сущности, мы знаем, что система, в большой степени зависящая от технологии, не останется навсегда. Поэтому, что произойдет дальше? Понравилось ли нам она? Хотим ли мы купить другой продукт? Хотим ли мы основываться на том, что поняли и изучили?»
Компания Rheinmetall использовала выставку Eurosatory для демонстрации своего видения перспективных солдатских технологий, многие элементы которых интегрируются в немецкую и канадскую программы
Подъем Бундесвера
Немецкие вооруженные силы готовят планы по интеграции к 2023 году системы IdZ-ES в свою совместную оперативную группу очень высокой готовности VJTF (Very High Readiness Joint Task Force). В настоящее время по контракту с компанией Rheinmetall модернизации существующей системы IdZ-ES включают интеграцию «компактной системы управления боем, а также рассмотрение варианта IdZ-3».
По словам представителя армии, вооруженные силы уже работают над вариантом экипировки стрелка меньшего форм-фактора. Этот вариант отличается так называемой «электронной спиной», в состав которой входят центральный аккумулятор и система по управлению энергоснабжением.
Предыдущая версия системы была большего форм-фактора. Поэтому этот элемент был реконфигурирован в связи с проблемами, связанными с его плохой эргономикой в боевых машинах, например, в новой БМП «Пума». Как известно, солдаты страдают от ограниченной подвижности внутри машины, включая посадку и высадку.
Вариант, показанный на выставке Eurosatory 2018 в Париже компанией Rheinmetall Electronics, имел крепимый на груди планшетный компьютер, устройство контроля средств связи, гарнитуру, программируемую радиостанцию и акустическую систему обнаружения выстрела.
Немецкие вооруженные силы также рассматривают возможность приобретения интегрированной в личное оружие системы командования управления и сбора информации (C4I), которая имеет нажимную кнопку включения. Теперь солдату не потребуется убирать руки с винтовки для того, чтобы работать с системой управления боем или другими подсистемами. Новый комплект стрелка включает нашлемный дисплей, очки ночного видения с инфракрасной каналом, «электронную спину», блок оперативного управления - он будет использоваться в том числе для распознавания и классификации целей, а также навигации.
«Система оперативного управления C4I экипировки IdZ-ES, официально прошедшая проверку безопасности, должна быть способна обрабатывать секретные данные вплоть до грифа «засекречено НАТО», - подтвердил представитель армии.
Предполагается, что система IdZ-ES объединит в сеть спешенного солдата, действующего в составе группы VJTF, с более широким набором боевых средств, включая БМП Boxer, транспортер тяжелого вооружения, полуавтономные наземные роботы и нано- и микро-БЛА, в том числе беспилотник Black Hornet от FUR Systems.
После первого успеха экипировки будущего солдата, включая FELIN и IdZ, рынок продолжает плотно работать с промышленностью и сообществом конечных пользователей по разработке решений, более подходящих для поддержки задач во всем современном оперативном пространстве.
Впрочем, неважно, насколько отработана технология, решения должны быть поддержаны развитыми и отработанными принципами боевого применения, тактическими приемами, методами и способами ведения боевых действии, а также эргономикой, чтобы позволить спешенным солдатам, ведущим ближний бой, выполнять свою задачу безопасно и эффективно
Использованы материалы:
www.shephardmedia.com
www.gov.uk
www.ttelectronics.com
systematic.com
www.baesystems.com
www.rheinmetall.com
www.bundeswehr.de
www.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
Специалисты из британской Лаборатории оборонной науки и технологии продолжают работать с рядом промышленных предприятий по разработке армейской программы FSV
В стремлении поддержать тактическое превосходство над почти равными и высокотехнологичными соперниками вооруженные силы многих стран вынуждены развивать дополнительные возможности, необходимые в современных военных операциях в сложной боевой обстановке, в частности, в населенных пунктах.
По мнению руководства британской Лаборатории оборонной науки и технологии (DSTL), вооруженные силы весьма осторожно высказываются по поводу будущего оперативного пространства, хотя уверены в том, что урбанизированная местность станет одним из «самых сложных участков, на которых им придется действовать».
Тактический выбор
По словам главного советника подразделения Лаборатории по тактическим кибер- и информационным системам Криса Николса, в будущем города превратятся в многомерные боевые пространства. «Вооруженные силы, действующие в будущих городах, будут вынуждены учитывать всё многообразие боевых условий, начиная от подземных коммуникаций и кончая киберпространством. Масштабы этой проблемы, скорее всего, будут огромны, каждый городской квартал превратится в уравнение со многими неизвестными, требуя специальных тактических приемов и принципов боевого применения».
Рассматривая это оспариваемое городское пространство (ОГП) в связи с концепцией британской армии FSV (Future Soldier Vision - видение будущего солдата), он отметил, что необходимо «повышать уровень владения обстановкой в сложных условиях» за счет повышения уровня физического и когнитивного восприятия, а также за счет наблюдения, разведки и сбора информации в тактическом звене с целью немедленного получения данных об обстановке и повышения управляемости боевыми силами и средствами. «Всё это должно подкрепляться надежной и устойчивой связью на местности со сложным рельефом».
С учетом этого Лаборатория DSTL реализует программу технического сотрудничества «Пять глаз» с партнерами из Австралии, Канады, Новой Зеландии и США.
В этой концепции уделяется особое внимание полезности и эффективности вооружения непрямой наводки в ОГП, а также способности: обстреливать быстро проходящие и неопределенные цели; повышать точность воздействия; использовать местность для маскировки, укрытия и введения в заблуждение; и, наконец, оптимизировать связь и систему GPS внутри зданий и в подземных сооружениях.
Будущие направления развития программы сотрудничества, скорее всего, будут включать выбор технологий и определение тактических приемов, методов и способов ведения боевых действий с тем, чтобы: владеть обстановкой в населенных пунктах почти в реальном времени за счет управления данными разведки и наблюдения, их надежного и своевременного сбора, объединения и распределения; на постоянной основе изучать автономные системы и их роль в снижении информационной перегрузки на тактическом уровне; и определять приоритетность сенсоров и средств контроля информации.
По данным компании ТТ Electronics, на глобальном рынке модернизации солдата присутствует более 19 программ, при этом все они находятся на разных стадиях развития и развертывания.
Среди известных программ по спешенному солдату, находящихся на продвинутых стадиях, можно назвать: FELIN (Франция); IdZ-ES (Германия); Dominator (Израиль); ACMS (Сингапур); и Nett Warrior (США). Другие программы, находящиеся на стадии «испытаний прототипа», включают ISS (Канада); Land 125 (Австралия); Warrior 202 (Финляндия); NORMANS (Норвегия); Tytan (Польша); MARKUS (Швеция); IMESS (Швейцария); и VOSS (Нидерланды).
Каждая из этих программ отличается своей комбинацией технологий, варьирующихся от коммуникационных устройств, продвинутых гарнитур, видеоустройств, смартфонов и носимых персональных компьютеров до БПЛА, наземных роботов, необслуживаемых датчиков и систем вооружения.
Канадская армия находится на втором этапе своей программы ISS, в соответствии с которым уже две оперативные группы оснащены комплектами солдатской экипировки
Железный кулак
Британское министерство обороны особое внимание уделяет развертыванию концепции FIST (англ., fist - кулак; Future Integrated Soldier Technology - технология будущего интегрированного солдата), целью которой является снижение нагрузки на спешенных солдат, ведущих ближний бой, при одновременном улучшении средств наблюдения и целеуказания, ситуационной осведомленности, живучести, мобильности и летальности.
По словам полковника Алекса Хаттона из Департамента программ боевой подготовки, «идеальный» вес снаряжения боевого стрелка британской армии составляет 25 кг, хотя он допускает, что «приемлемый минимум» может быть 40 кг. Впрочем, он отметил, что нынешняя нагрузка фактически составляет в среднем 58 кг.
Инициативы британской армии, направленные на удовлетворение потребностей в снижении боевой нагрузки и одновременном повышении уровней защиты, включают внедрение решений по управлению энергоснабжением и данными Raven в перспективную систему индивидуальной защиты и экипировки Virtus Pulse 3 с целью обеспечения еще большей оптимизации массогабаритных и энергопотребительских характеристик.
В обеспечение поддержки этой инициативы министерство обороны находится в процессе определения интеграции систем будущего солдата, хотя, по имеющимся данным, британцы пока отстают от достижений немецкой программы IdZ-ES и французской программы FELIN.
В британской армии особое внимание обращают на способность спешенных солдат, ведущих ближний бой, командовать и управлять боевым пространством.
Текущая деятельность направлена на улучшение тактических систем защиты слуха, как «внутриушных», так и «наушных» решений. Этой особой программой предусматривается закупка 250000 «базовых» устройств, 9800 устройств для «специального пользователя» и 20866 систем для ближнего боя.
Одним из победителей этой программы является компания Invisio, которая поставляет устройства контроля S10 и гарнитуры защиты органов слуха Х5 в британские армию, флот и ВВС с 2015 года.
Что касается потребностей в ситуационной осведомленности и оперативном управлении, то министерство обороны ожидает подтверждения финансирования программы DSA (Dismounted Situational Awareness - владение обстановкой спешенным солдатом), которая по данным армейских источников остается в середине «двухгодичной паузы»: финансирование должно быть возобновлено в апреле 2019 года.
Обращаясь к делегатам конференции по перспективным солдатским технологиям, прошедшей в марте этого года в Лондоне, представитель департамента развития и подготовки пехотных подразделений британской армии заявил, что проекты DSA и Raven «будут совмещены» с целью более быстрого достижения взаимных целей, а также экономии ресурсов.
Назвав потребность в полноценном запуске обеих программ в течение 2018 и 2019 годов первоочередной, Хаттон заметил, что DSA продолжает формироваться «с целью повышения темпа, улучшения и ускорения принятия решений, повышение уровня сотрудничества, снижения рисков и потерь собственных сил и снижения физической и когнитивной нагрузки на спешенных солдат».
Программа, нацеленная на обеспечение солдат каналом передачи данных, устройством конечного пользователя и встроенным приложением управления боем, должна быть разбита на пять недельных экспериментальных блоков, предусматривающих тестирование в лаборатории и испытания в боевых условиях.
Британское МО продолжает изучать практичность тактических автономных технологий для поддержки спешенных подразделений ближнего боя. Среди вариантов рассматривается легкая тактическая мобильная платформа LTMP (Light Tactical Mobility Platform), которая удовлетворяет требованиям по системе транспортировки грузов высокой проходимости для эвакуации раненых, снабжения и поддержки передовых снайперских групп.
Хаттон отметил, что эта концепция связана с доктриной «сражайся легко» и что LTMP заменит квадроциклы повышенной проходимости; финансирование же этой программы будет согласовано позднее. Рассматриваются и другие инновационные технологии, включая платформу Big Dog компании Boston Dynamics.
Многие из этих инициатив, способных поддержать будущее сообщество спешенных солдат, были рассмотрены министерством обороны в ходе учений Autonomous Warrior (Land), начавшихся в июне этого года и проводимых в рамках эксперимента Army Warfighting Experiment (AWE) 2018.
Во время учений, которые продлятся до апреля 2019 года (после чего перейдут в этап эксплуатации), «будут тестироваться прототипы воздушных и наземных транспортных платформ, предназначенные снизить уровни опасности для солдат во время боевых действий».
Также в заявлении министерства сказано: «Помимо демонстрации аппаратов, выполняющих снабжение на последней миле, на учениях Autonomous Warrior также будут проверяться возможности по наблюдению, которые серьезно повысят эффективность, дальность действия и точность вооружения личного состава».
Важность повышения таких возможностей была также отмечена новым начальником Генерального штаба, генералом Карлтоном, который заявил, что вооруженные силы «должны быть готовы немедленно вступить в бой сегодня и готовиться к завтрашним боевым действиям».
По его мнению, «Суть войны расширяется за пределы традиционных физических областей. Нам необходим более упреждающий, основанный на знании угроз подход. Нам необходимо делать крупные ставки на те технологии, которые смогут принести экспоненциальное преимущество, поскольку, судя по набранному темпу, отстать сегодня - значит отдать преимущество противникам, после чего невозможно уже будет догнать оппонентов».
Учения Autonomous Warrior также будут базироваться на опыте, полученном в прошлом эксперименте AWE 2017, но с учетом новых направлений: потребность в интуитивной системе управления боем, включая внедрение приемов чтения/рассылки пакетов данных; звуковые предупреждающие сигналы; наложение информации на карты; кнопки возврата; функция масштабирования за счет разведения и сведения пальцев; функции дистанционного удаления; и функция подсказки.
Кроме того, были определены потребности во встроенных калькуляторах для подсчета боеприпасов, в совместимости конечного устройства пользователя с очками ночного видения, в вариантах конечных устройств, крепимых на запястье.
Достижение результатов
На еще один результат эксперимента AWE 2017 уже отреагировала промышленность. В июне компания Systematic показала компонент 3Д-визуализации для своего программного обеспечения управления боем SitaWare, предназначенный для дальнейшего повышения уровня владения обстановкой спешенного солдата.
Как пояснил Ханс Больбро из компании Systematic, встроенный в ПО SitaWare Headquarters 6.7 инструмент 3Д-визуализации позволяет пользователям «повысить уровень визуализации» поля боя при сохранении этой же информации и функций планирования.
«Это дает ряд преимуществ. Например, при выборе возможных постов наблюдения командиры получают комплексную картинку оперативного пространства, позволяющую им выбирать самые подходящие позиции для достижения успеха боевой задачи».
Впрочем, Больбро, касаясь в частности сферы ближнего боя, пояснил: «Сложнейшая задача до сих пор состоит в том, чтобы получать все лучшие и лучшие системы с необходимыми размерами, весом и энергией, а также разрабатывать различные способы применения пользовательского интерфейса для солдата на поле боя. Хотя все используют смартфоны с технологией сенсорного дисплея, но это может быть и не лучший подход. Есть новые способы, позволяющие солдату взаимодействовать со своим устройством конечного пользователя, планшетом, наголовным дисплеем и т.д.».
Назвав в качестве примеров проецирование иконок оперативного управления и наложение графики на объективы различных оптических устройств, он отметил: «Ряд компаний рассматривают интеграцию продвинутых функций дополненной реальности в более элегантные решения без громоздких гарнитур или даже проецирование данных на сетчатку, а не на дисплей. Это возможно может быть самое важное изменение для ближнего боя, что даст более интегрированный пользовательский интерфейс солдату».
«Система управления боем все чаще рассматривается в качестве важнейшей составляющей повышения темпа операций, а также безопасности. Знание того, где находятся свои силы, является одним из ключевых элементов операции, к ним же относится способность генерировать актуальную ситуационную осведомленность и обмениваться планами и командами на поле боя».
Канада может
Директор Даниэль Тибодо программы по интегрированной солдатской системе ISS (Integrated Soldier System) подтвердил, что после сертификации НАТО в июне этого года канадская армия начала ее развертывание. Он добавил, что ISS в конечном счете должна стать совместимой со стандартом НАТО STANAG 4677, при этом ее системная архитектура до сих пор совершенствуется и дорабатывается.
Выступая на конференции Future Soldier Technology. Тибодо подтвердил, что по программе ISS предусматривается закупка 4144 комплектов снаряжения, которые повысят возможности солдат в ближнем бою за счет повышения уровня владения обстановки и усовершенствованных систем навигации, обнаружения целей и обмена информацией с другими солдатами, системами вооружения, сенсорами и транспортными средствами.
Для того чтобы можно было оснастить до шести «оперативных групп» или батальонов, эта программа получила дальнейший импульс и перешла на второй этап или Цикл 2. На первом этапе или в Цикле 1 первоначально был разработан «базовый вариант носимого коммуникационного комплекта, включая шифрование данных и речи, логистическую и техническую поддержку.
В соответствии с контрактом, выданным компании Rheinmetall Canada в 2015 году, была поставлена начальная партия из 1632 комплектов, базирующихся на концепции Argus Next-Generation, которая была представлена на выставке Eurosatory 2018. Как подтвердил Тибодо, первые две оперативные группы были оснащены комплектами ISS уже этим летом.
На этой же выставке компанией BAE Systems был представлен еще один прототип Argus Next-Generation. Он отличается хабом с открытой архитектурой Broadsword Spine, который был разработан для снижения массогабаритных и энергопотребительских характеристик спешенного солдата. Образец демонстрации технологий выставлялся с надписью «макет канадской ISS».
Также на выставке Eurosatory были представлены интеграции Broadsword с радиостанцией Thales St@R Mille, специальной мобильной сетевой радиостанцией Persistent Systems MPU4 и планшетом Getac MX50.
ISS Цикл 2, который, как ожидается, продлится от 4 до 5 лет, сосредоточен вокруг совершенствования изделий по следующим направлениям: возможность установления связи с боевой машиной; интеграция существующих и новых сенсоров солдата; и принятие на снабжение планшетов, альтернативных гарнитур и навигационных технологий. «Речевые сообщения сохранят свое значение в боевых действиях, но растет потребность в передаче данных и поэтому в Цикле будет рассмотрена возможность передачи данных между ISS и системой обеспечения командования сухопутными войсками», - пояснил Тибодо.
Впрочем, в Цикле 3 будут реализовываться дальнейшие технологические усовершенствования по итогам научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. «ISS имеет один вариант с одинаковыми возможностями для всех, от стрелка до командира взвода. Вы используете, что вам необходимо и когда вам необходимо. Мы не хотели ограничивать солдат», - пояснил Тибодо, сославшись на разработки в сфере тактических приемов, методов и способов ведения боевых действий, проведенные в Центре подготовки в Гейджтауне.
Эта программа испытании была направлена на изучение тактического использования конечных устройств пользователя, например, при параллельном сканировании секторов обстрела с помощью оптических оружейных прицелов.
«Многое может быть получено во время соответствующей боевой подготовки, но мы никогда не имели проблем до сих пор, так как солдаты знают свою работу», - подчеркнул Тибодо на конференции Future Soldier Technology. Впрочем, по его мнению, бурный прогресс технологий сделает практически невозможным прогнозирование того, что может стать доступным вооруженным силам в следующие несколько лет.
«Я не могу прогнозировать какие технологии будут доступны через пять лет. Мы проведем некоторые исследования в оборонной промышленности, поработаем с бизнесом и определим куда мы хотим двигаться в будущем. Уже существует один проект, который должен прийти на смену ISS. В сущности, мы знаем, что система, в большой степени зависящая от технологии, не останется навсегда. Поэтому, что произойдет дальше? Понравилось ли нам она? Хотим ли мы купить другой продукт? Хотим ли мы основываться на том, что поняли и изучили?»
Компания Rheinmetall использовала выставку Eurosatory для демонстрации своего видения перспективных солдатских технологий, многие элементы которых интегрируются в немецкую и канадскую программы
Подъем Бундесвера
Немецкие вооруженные силы готовят планы по интеграции к 2023 году системы IdZ-ES в свою совместную оперативную группу очень высокой готовности VJTF (Very High Readiness Joint Task Force). В настоящее время по контракту с компанией Rheinmetall модернизации существующей системы IdZ-ES включают интеграцию «компактной системы управления боем, а также рассмотрение варианта IdZ-3».
По словам представителя армии, вооруженные силы уже работают над вариантом экипировки стрелка меньшего форм-фактора. Этот вариант отличается так называемой «электронной спиной», в состав которой входят центральный аккумулятор и система по управлению энергоснабжением.
Предыдущая версия системы была большего форм-фактора. Поэтому этот элемент был реконфигурирован в связи с проблемами, связанными с его плохой эргономикой в боевых машинах, например, в новой БМП «Пума». Как известно, солдаты страдают от ограниченной подвижности внутри машины, включая посадку и высадку.
Вариант, показанный на выставке Eurosatory 2018 в Париже компанией Rheinmetall Electronics, имел крепимый на груди планшетный компьютер, устройство контроля средств связи, гарнитуру, программируемую радиостанцию и акустическую систему обнаружения выстрела.
Немецкие вооруженные силы также рассматривают возможность приобретения интегрированной в личное оружие системы командования управления и сбора информации (C4I), которая имеет нажимную кнопку включения. Теперь солдату не потребуется убирать руки с винтовки для того, чтобы работать с системой управления боем или другими подсистемами. Новый комплект стрелка включает нашлемный дисплей, очки ночного видения с инфракрасной каналом, «электронную спину», блок оперативного управления - он будет использоваться в том числе для распознавания и классификации целей, а также навигации.
«Система оперативного управления C4I экипировки IdZ-ES, официально прошедшая проверку безопасности, должна быть способна обрабатывать секретные данные вплоть до грифа «засекречено НАТО», - подтвердил представитель армии.
Предполагается, что система IdZ-ES объединит в сеть спешенного солдата, действующего в составе группы VJTF, с более широким набором боевых средств, включая БМП Boxer, транспортер тяжелого вооружения, полуавтономные наземные роботы и нано- и микро-БЛА, в том числе беспилотник Black Hornet от FUR Systems.
После первого успеха экипировки будущего солдата, включая FELIN и IdZ, рынок продолжает плотно работать с промышленностью и сообществом конечных пользователей по разработке решений, более подходящих для поддержки задач во всем современном оперативном пространстве.
Впрочем, неважно, насколько отработана технология, решения должны быть поддержаны развитыми и отработанными принципами боевого применения, тактическими приемами, методами и способами ведения боевых действии, а также эргономикой, чтобы позволить спешенным солдатам, ведущим ближний бой, выполнять свою задачу безопасно и эффективно
Использованы материалы:
www.shephardmedia.com
www.gov.uk
www.ttelectronics.com
systematic.com
www.baesystems.com
www.rheinmetall.com
www.bundeswehr.de
www.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
- Перевод:
- Alex Alexeev
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