Семейство машин NORINCO Lynx CS/VP16B 6x6. САУ и РСЗО на лёгком шасси
В 2015 году Китай впервые показал перспективное легкое многоцелевое шасси под названием Lynx («Рысь»). Новая восьмиколесная машина от корпорации NORINCO предлагалась для использования в качестве транспортного средства для решения разных задач, а кроме того, на ней предлагалось монтировать разнообразное артиллерийское и ракетное вооружение. Некоторые модификации и версии «Рыси» вскоре были приняты на вооружение, а также поставлялись за рубеж. В этом году организация-разработчик представила новый вариант многоцелевого шасси и технику на его основе.
Премьерный показ сразу нескольких образцов военной техники, построенных на основе новейшего шасси, состоялся несколько дней назад в ходе выставки AirShow China 2018. Корпорация NORINCO показала новый вариант многоосного шасси в базовой версии, а также представила несколько опытных машин с тем или иным специальным оснащением. В новую линейку вошел ряд образцов техники, имеющих максимальное сходство с представленными ранее. Фактически речь шла о переносе аппаратуры и оружия на новую платформу. Тем не менее, была показана и совершенно новая боевая машина с интересными возможностями.
Трехосное шасси
В базовой конфигурации многоцелевой транспортер NORINCO Lynx CS/VP16B 6x6 представляет собой компактную машину на трехосном полноприводном шасси. В целом, в новом проекте сохраняются основные положения предыдущего, но изменяется конструкция корпуса, ходовой части и трансмиссии. При этом общие габариты машины не изменяются. Переработка шасси приводит к изменению промежутков между колесами, но не влияет на общие размеры техники. Как и ранее, используется несколько вариантов корпуса с возможностью монтажа разной аппаратуры.
Во всех модификациях новое шасси имеет одинаковую архитектуру, частично заимствованную из предыдущего проекта. Передняя часть корпуса отводится под двухместную открытую кабину экипажа. За ней находится моторный отсек. Над днищем корпуса, под полом кабины, размещаются агрегаты трансмиссии, обеспечивающей полный привод. Кормовой отсек отдается под установку целевого оборудования. Там можно разместить грузопассажирский объем или платформу для монтажа артиллерийских систем.
По известным данным, все семейство Lynx комплектуется двигателем мощностью порядка 100 л.с. Привод трех мостов обеспечивается механической трансмиссией. Трехосное шасси с индивидуальной подвеской колес способно обеспечить достаточную проходимость. Впрочем, обводы корпуса и малый диаметр колес может ограничивать такие возможности техники. Корпус выполнен герметичным и позволяет машине плавать. Отдельный гребной винт не предусматривается, передвижение по воде обеспечивается вращением колес.
Переработка старого
В недавнем прошлом корпорация NORINCO неоднократно показывала на разных выставках как само шасси Lynx 8x8, так и технику на его базе. Демонстрировались самоходные установки с различным артиллерийским вооружением, реактивная система залпового огня и т.д. По всей видимости, организация-разработчик считает такое вооружение перспективным и интересным для заказчиков. Теперь его перенесли на доработанное шасси, в результате чего в семействе появился целый ряд перспективных образцов.
Два года назад китайская промышленность впервые показала самоходку на базе восьмиколесной версии «Рыси», вооруженную 120-мм орудием. Не так давно это оружие вместе с дополнительными системами и устройствами перенесли на трехосное шасси. Готовый образец такой боевой машины показали на недавней выставке. Пока он демонстрировался только в выставочном павильоне. Возможно, в будущем состоятся и показательные стрельбы.
При строительстве такой самоходки на кормовой платформе шасси CS/VP16B устанавливается станок с качающейся артиллерийской частью, а также пара массивных сошников для опоры на грунт. Орудийная установка обеспечивает горизонтальную наводку в пределах ограниченного сектора, но может поднимать ствол на значительные углы. По известным данным, в составе САУ используется универсальное орудие калибра 120 мм, способное выполнять функции пушки, гаубицы и миномета. Оно построено на основе ствола большой длины, оснащенного развитым дульным тормозом и установленного на противооткатных устройствах.
Как и другие современные САУ китайской разработки, модификация Lynx оснащается развитыми системами управления огнем. На рабочем месте командира (в кабине справа) имеется пульт с аппаратурой топопривязки, компьютером и органами управления вооружением. Работой машины должен управлять экипаж из трех или четырех человек.
В прошлом корпорация NORINCO показывала самоходные минометы на базе CS/VP16B. Подобное оружие тоже было перенесено и на новое шасси. Недавно публике показали два самоходных миномета с вооружением калибра 82 и 120 мм. Миномет меньшего калибра отличается большой длиной ствола и монтируется на дистанционно управляемой установке. Ствол помещен внутрь защитного кожуха, имеющего характерный футуристический вид. Значительная часть операций по управлению оружием осуществляется дистанционно. По бокам от минометной установки расположены ящики боекомплекта.
Самоходный миномет большего калибра имеет ствол меньшей длины и комплектуется противооткатными устройствами иной конструкции. При этом сохраняется автоматизированная система управления. Более крупные 120-мм мины предлагается перевозить в ячейках отдельных ящиков, установленных над моторным отсеком и на грузовой платформе.
Разработчики показали обновленный вариант мобильной РСЗО под ракеты калибра 107 мм. В отличие от предыдущего образца семейства «Рысь», он использует уменьшенную пусковую установку. Теперь залп состоит из 12 выстрелов. Ракеты располагаются в трубчатых пусковых контейнерах, соединяемых в пакет с двумя горизонтальными рядами. После залпа пакет сбрасывается, а на его место устанавливается новый, перевозимый на крыше моторного отсека.
Ранее в семейство техники от NORINCO входила зенитная самоходная установка с автоматической пушкой. В новой линейке на базе шасси CS/VP16B тоже присутствует подобный образец, однако он получил серьезно переработанный боевой модуль. На грузовой платформе такой машины монтируется U-образное поворотное основание с качающимся блоком, оснащенным шестиствольной 23-мм пушкой. На борту основания находится качающаяся пусковая установка для управляемых ракет. Как и прежде, для поиска целей и наведения оружия используется блок оптико-электронного оборудования.
Такой зенитный ракетно-пушечный комплекс способен контролировать воздушное пространство в радиусе нескольких километров. Впрочем, по многим характеристикам, в том числе и боевым, он может уступать другим современным образцам своего класса, несущим более совершенное вооружение.
Интересная новинка
Среди всех новых образцов легких артиллерийских систем от NORINCO особый интерес представляет самоходка с перспективным 40-мм автоматическим орудием. В этом образце, несмотря на его специфический внешний вид, объединены несколько важных идей и технических решений. Итогом этого становится получение особых возможностей, дающих преимущества перед рядом современных образцов военной техники, в том числе иных классов.
Новая модификация машины CS/VP16B использует стандартное трехосное шасси в конфигурации под установку вооружения. На корме корпуса предлагается монтировать поворотную платформу, выполняющую функции нового боевого модуля. В ее центральной части находится опорное устройство орудийной установки, а по бокам – пост управления, боекомплект и т.д. Слева от пушки находится рабочее место наводчика. Последний располагается на собственном сиденье и должен работать с пультом дистанционного управления механизмами.
САУ на базе CS/VP16B комплектуется новейшей 40-мм автоматической пушкой, использующей т.н. телескопические выстрелы. За счет особой компоновки подобный снаряд имеет меньшие размеры в сравнении с обычным тех же характеристик, и это позволяет уменьшить габариты боекомплекта, либо увеличить последний при сохранении прежних объемов хранения. Впрочем, китайское предприятие пока не уточняло, сколько снарядов перевозит самоходка.
Орудие, рассчитанное под новый боеприпас, получает длинный ствол, выходящий за пределы лобовой части корпуса шасси. Ствол отличается переменным диаметром и имеет долы на внешней поверхности. Для сокращения негативного влияния на базовую машину используются развитый дульный тормоз и противооткатные устройства.
С точки зрения принципов построения систем управления огнем 40-мм самоходное орудие мало отличается от других образцов нового семейства. В то же время, изменено расположение основных элементов этого комплекса. В распоряжении оператора-наводчика, находящегося на платформе орудия, имеются набор оптико-электронных приборов и автоматизированное рабочее место со всеми необходимыми функциями. При помощи переключателей и джойстиков наводчик может определить местоположение самоходки, рассчитать данные для стрельбы и вести огонь. Кроме того, обеспечена возможность управления вооружением с выносного пульта.
Точные технические характеристики нового орудия и построенной с его использованием самоходной установки пока не оглашались. По всей видимости, по своим боевым качествам оно превосходит существующие системы калибра 30 и 35 мм. Очевидны определенные преимущества по дальности эффективного огня и энергии боеприпаса. Китайское 40-мм орудие может считаться очередным вариантом решения актуальных задач. Большинство современных легких бронемашин имеет защиту от 30-мм снарядов, и новое вооружение должно будет бороться с ними.
Неоднозначное семейство
В недавнем прошлом китайская промышленность в лице корпорации NORINCO уже представляла целое семейство боевых машин разного назначения, построенных на основе унифицированного легкого колесного шасси. В этом году она впервые показала переработанный вариант шасси и обновленные машины на его базе. Кроме того, появились и совершенно новые образцы с особыми характеристиками и возможностями. Таким образом, на рынок выведено в общей сложности около десятка унифицированных колесных боевых машин с разными задачами и функциями.
Новый вариант шасси семейства Lynx под названием CS/VP16B объединяет в себе разные качества. Плюсами являются высокая проходимость и маневренность, благодаря которым его можно эффективно применять в самых разных условиях и на разных ландшафтах. Кроме того, оно изначально приспособлено для использования в качестве платформы под то или иное вооружение либо оснащение. Экспозиция недавней выставке в Чжухае наглядно показывает потенциал колесного шасси как платформы для специализированных образцов техники.
Малые габариты и масса сказываются не только на подвижности техники. Все образцы на основе двух шасси «Рысь» могут перевозиться военно-транспортными самолетами и вертолетами. Также возможно парашютное десантирование. Таким образом, в распоряжении десанта, работающего в тылу противника, в любой момент могут оказаться самые разные самоходные орудия, вплоть до систем калибра 120 мм.
В то же время, шасси CS/VP16B, как и его четырехосный предшественник, не лишено недостатков. Прежде всего, это отсутствие серьезной защиты. Легкое шасси не может нести даже противопульную броню. Мало того, лишь один образец из двух семейств получил закрытую кабину. В результате безопасность и удобство работы экипажей оставляют желать лучшего, а кроме того, это негативно сказывается на боевой живучести и вероятности выполнения поставленной задачи. Отсутствие кабины также может стать проблемой при использовании некоторых вооружений. В первую очередь, это касается реактивной системы залпового огня. Стрельба поверх кабины попросту исключается, а разворот пусковой установки в сторону не исключает попадание раскаленных газов на органы управления и т.д.
Таким образом, новая линейка боевых машин Lynx, подобно представленной ранее, сочетает почти полное отсутствие защиты с возможностью обеспечения высокой огневой мощи и хорошей мобильностью. Техника с таким соотношением основных характеристик и качеств вряд ли может получить широкое распространение и стать основой парка боевых машин армий. Тем не менее, она способна закрыть некоторые специфические ниши, в которых присутствуют особые требования. К примеру, легкие САУ или РСЗО могут быть полезны десанту, не имеющему возможности перебрасывать по воздуху полноразмерные образцы военной техники.
По известным данным, многоцелевое шасси Lynx и машины на его базе предлагаются как китайской армии, так и зарубежным заказчикам. Некоторые образцы семейства уже строились серийно и передавались разным армиям, в том числе и иностранным. Впрочем, насколько известно, такая техника не строилась в особо больших количествах, а кроме того, речь шла в основном о транспортных модификациях шасси.
Всего несколько дней назад китайская оборонная промышленность впервые представила публике обновленное шасси Lynx под названием CS/VP16B, а вместе с ним и целый ряд специализированных модификаций с разным вооружением. Эта техника привлекла внимание посетителей выставки AirShow China 2018, и, возможно, заинтересовала китайских или зарубежных военных. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем появится очередной заказ на поставку «Рысей» – на этот раз трехосной версии.
По материалам сайтов:
http://janes.com/
http://english.sina.com/
https://xuehua.us/
http://sinodefence.com/
https://armyrecognition.com/
https://bmpd.livejournal.com/
Премьерный показ сразу нескольких образцов военной техники, построенных на основе новейшего шасси, состоялся несколько дней назад в ходе выставки AirShow China 2018. Корпорация NORINCO показала новый вариант многоосного шасси в базовой версии, а также представила несколько опытных машин с тем или иным специальным оснащением. В новую линейку вошел ряд образцов техники, имеющих максимальное сходство с представленными ранее. Фактически речь шла о переносе аппаратуры и оружия на новую платформу. Тем не менее, была показана и совершенно новая боевая машина с интересными возможностями.
Трехосное шасси
В базовой конфигурации многоцелевой транспортер NORINCO Lynx CS/VP16B 6x6 представляет собой компактную машину на трехосном полноприводном шасси. В целом, в новом проекте сохраняются основные положения предыдущего, но изменяется конструкция корпуса, ходовой части и трансмиссии. При этом общие габариты машины не изменяются. Переработка шасси приводит к изменению промежутков между колесами, но не влияет на общие размеры техники. Как и ранее, используется несколько вариантов корпуса с возможностью монтажа разной аппаратуры.
Во всех модификациях новое шасси имеет одинаковую архитектуру, частично заимствованную из предыдущего проекта. Передняя часть корпуса отводится под двухместную открытую кабину экипажа. За ней находится моторный отсек. Над днищем корпуса, под полом кабины, размещаются агрегаты трансмиссии, обеспечивающей полный привод. Кормовой отсек отдается под установку целевого оборудования. Там можно разместить грузопассажирский объем или платформу для монтажа артиллерийских систем.
По известным данным, все семейство Lynx комплектуется двигателем мощностью порядка 100 л.с. Привод трех мостов обеспечивается механической трансмиссией. Трехосное шасси с индивидуальной подвеской колес способно обеспечить достаточную проходимость. Впрочем, обводы корпуса и малый диаметр колес может ограничивать такие возможности техники. Корпус выполнен герметичным и позволяет машине плавать. Отдельный гребной винт не предусматривается, передвижение по воде обеспечивается вращением колес.
Переработка старого
В недавнем прошлом корпорация NORINCO неоднократно показывала на разных выставках как само шасси Lynx 8x8, так и технику на его базе. Демонстрировались самоходные установки с различным артиллерийским вооружением, реактивная система залпового огня и т.д. По всей видимости, организация-разработчик считает такое вооружение перспективным и интересным для заказчиков. Теперь его перенесли на доработанное шасси, в результате чего в семействе появился целый ряд перспективных образцов.
Два года назад китайская промышленность впервые показала самоходку на базе восьмиколесной версии «Рыси», вооруженную 120-мм орудием. Не так давно это оружие вместе с дополнительными системами и устройствами перенесли на трехосное шасси. Готовый образец такой боевой машины показали на недавней выставке. Пока он демонстрировался только в выставочном павильоне. Возможно, в будущем состоятся и показательные стрельбы.
При строительстве такой самоходки на кормовой платформе шасси CS/VP16B устанавливается станок с качающейся артиллерийской частью, а также пара массивных сошников для опоры на грунт. Орудийная установка обеспечивает горизонтальную наводку в пределах ограниченного сектора, но может поднимать ствол на значительные углы. По известным данным, в составе САУ используется универсальное орудие калибра 120 мм, способное выполнять функции пушки, гаубицы и миномета. Оно построено на основе ствола большой длины, оснащенного развитым дульным тормозом и установленного на противооткатных устройствах.
Как и другие современные САУ китайской разработки, модификация Lynx оснащается развитыми системами управления огнем. На рабочем месте командира (в кабине справа) имеется пульт с аппаратурой топопривязки, компьютером и органами управления вооружением. Работой машины должен управлять экипаж из трех или четырех человек.
В прошлом корпорация NORINCO показывала самоходные минометы на базе CS/VP16B. Подобное оружие тоже было перенесено и на новое шасси. Недавно публике показали два самоходных миномета с вооружением калибра 82 и 120 мм. Миномет меньшего калибра отличается большой длиной ствола и монтируется на дистанционно управляемой установке. Ствол помещен внутрь защитного кожуха, имеющего характерный футуристический вид. Значительная часть операций по управлению оружием осуществляется дистанционно. По бокам от минометной установки расположены ящики боекомплекта.
Самоходный миномет большего калибра имеет ствол меньшей длины и комплектуется противооткатными устройствами иной конструкции. При этом сохраняется автоматизированная система управления. Более крупные 120-мм мины предлагается перевозить в ячейках отдельных ящиков, установленных над моторным отсеком и на грузовой платформе.
Разработчики показали обновленный вариант мобильной РСЗО под ракеты калибра 107 мм. В отличие от предыдущего образца семейства «Рысь», он использует уменьшенную пусковую установку. Теперь залп состоит из 12 выстрелов. Ракеты располагаются в трубчатых пусковых контейнерах, соединяемых в пакет с двумя горизонтальными рядами. После залпа пакет сбрасывается, а на его место устанавливается новый, перевозимый на крыше моторного отсека.
Ранее в семейство техники от NORINCO входила зенитная самоходная установка с автоматической пушкой. В новой линейке на базе шасси CS/VP16B тоже присутствует подобный образец, однако он получил серьезно переработанный боевой модуль. На грузовой платформе такой машины монтируется U-образное поворотное основание с качающимся блоком, оснащенным шестиствольной 23-мм пушкой. На борту основания находится качающаяся пусковая установка для управляемых ракет. Как и прежде, для поиска целей и наведения оружия используется блок оптико-электронного оборудования.
Такой зенитный ракетно-пушечный комплекс способен контролировать воздушное пространство в радиусе нескольких километров. Впрочем, по многим характеристикам, в том числе и боевым, он может уступать другим современным образцам своего класса, несущим более совершенное вооружение.
Интересная новинка
Среди всех новых образцов легких артиллерийских систем от NORINCO особый интерес представляет самоходка с перспективным 40-мм автоматическим орудием. В этом образце, несмотря на его специфический внешний вид, объединены несколько важных идей и технических решений. Итогом этого становится получение особых возможностей, дающих преимущества перед рядом современных образцов военной техники, в том числе иных классов.
Новая модификация машины CS/VP16B использует стандартное трехосное шасси в конфигурации под установку вооружения. На корме корпуса предлагается монтировать поворотную платформу, выполняющую функции нового боевого модуля. В ее центральной части находится опорное устройство орудийной установки, а по бокам – пост управления, боекомплект и т.д. Слева от пушки находится рабочее место наводчика. Последний располагается на собственном сиденье и должен работать с пультом дистанционного управления механизмами.
САУ на базе CS/VP16B комплектуется новейшей 40-мм автоматической пушкой, использующей т.н. телескопические выстрелы. За счет особой компоновки подобный снаряд имеет меньшие размеры в сравнении с обычным тех же характеристик, и это позволяет уменьшить габариты боекомплекта, либо увеличить последний при сохранении прежних объемов хранения. Впрочем, китайское предприятие пока не уточняло, сколько снарядов перевозит самоходка.
Орудие, рассчитанное под новый боеприпас, получает длинный ствол, выходящий за пределы лобовой части корпуса шасси. Ствол отличается переменным диаметром и имеет долы на внешней поверхности. Для сокращения негативного влияния на базовую машину используются развитый дульный тормоз и противооткатные устройства.
С точки зрения принципов построения систем управления огнем 40-мм самоходное орудие мало отличается от других образцов нового семейства. В то же время, изменено расположение основных элементов этого комплекса. В распоряжении оператора-наводчика, находящегося на платформе орудия, имеются набор оптико-электронных приборов и автоматизированное рабочее место со всеми необходимыми функциями. При помощи переключателей и джойстиков наводчик может определить местоположение самоходки, рассчитать данные для стрельбы и вести огонь. Кроме того, обеспечена возможность управления вооружением с выносного пульта.
Точные технические характеристики нового орудия и построенной с его использованием самоходной установки пока не оглашались. По всей видимости, по своим боевым качествам оно превосходит существующие системы калибра 30 и 35 мм. Очевидны определенные преимущества по дальности эффективного огня и энергии боеприпаса. Китайское 40-мм орудие может считаться очередным вариантом решения актуальных задач. Большинство современных легких бронемашин имеет защиту от 30-мм снарядов, и новое вооружение должно будет бороться с ними.
Неоднозначное семейство
В недавнем прошлом китайская промышленность в лице корпорации NORINCO уже представляла целое семейство боевых машин разного назначения, построенных на основе унифицированного легкого колесного шасси. В этом году она впервые показала переработанный вариант шасси и обновленные машины на его базе. Кроме того, появились и совершенно новые образцы с особыми характеристиками и возможностями. Таким образом, на рынок выведено в общей сложности около десятка унифицированных колесных боевых машин с разными задачами и функциями.
Новый вариант шасси семейства Lynx под названием CS/VP16B объединяет в себе разные качества. Плюсами являются высокая проходимость и маневренность, благодаря которым его можно эффективно применять в самых разных условиях и на разных ландшафтах. Кроме того, оно изначально приспособлено для использования в качестве платформы под то или иное вооружение либо оснащение. Экспозиция недавней выставке в Чжухае наглядно показывает потенциал колесного шасси как платформы для специализированных образцов техники.
Малые габариты и масса сказываются не только на подвижности техники. Все образцы на основе двух шасси «Рысь» могут перевозиться военно-транспортными самолетами и вертолетами. Также возможно парашютное десантирование. Таким образом, в распоряжении десанта, работающего в тылу противника, в любой момент могут оказаться самые разные самоходные орудия, вплоть до систем калибра 120 мм.
В то же время, шасси CS/VP16B, как и его четырехосный предшественник, не лишено недостатков. Прежде всего, это отсутствие серьезной защиты. Легкое шасси не может нести даже противопульную броню. Мало того, лишь один образец из двух семейств получил закрытую кабину. В результате безопасность и удобство работы экипажей оставляют желать лучшего, а кроме того, это негативно сказывается на боевой живучести и вероятности выполнения поставленной задачи. Отсутствие кабины также может стать проблемой при использовании некоторых вооружений. В первую очередь, это касается реактивной системы залпового огня. Стрельба поверх кабины попросту исключается, а разворот пусковой установки в сторону не исключает попадание раскаленных газов на органы управления и т.д.
Таким образом, новая линейка боевых машин Lynx, подобно представленной ранее, сочетает почти полное отсутствие защиты с возможностью обеспечения высокой огневой мощи и хорошей мобильностью. Техника с таким соотношением основных характеристик и качеств вряд ли может получить широкое распространение и стать основой парка боевых машин армий. Тем не менее, она способна закрыть некоторые специфические ниши, в которых присутствуют особые требования. К примеру, легкие САУ или РСЗО могут быть полезны десанту, не имеющему возможности перебрасывать по воздуху полноразмерные образцы военной техники.
По известным данным, многоцелевое шасси Lynx и машины на его базе предлагаются как китайской армии, так и зарубежным заказчикам. Некоторые образцы семейства уже строились серийно и передавались разным армиям, в том числе и иностранным. Впрочем, насколько известно, такая техника не строилась в особо больших количествах, а кроме того, речь шла в основном о транспортных модификациях шасси.
Всего несколько дней назад китайская оборонная промышленность впервые представила публике обновленное шасси Lynx под названием CS/VP16B, а вместе с ним и целый ряд специализированных модификаций с разным вооружением. Эта техника привлекла внимание посетителей выставки AirShow China 2018, и, возможно, заинтересовала китайских или зарубежных военных. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем появится очередной заказ на поставку «Рысей» – на этот раз трехосной версии.
По материалам сайтов:
http://janes.com/
http://english.sina.com/
https://xuehua.us/
http://sinodefence.com/
https://armyrecognition.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Sina.com, Xuehua.us
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