Эксперт: сообщение о скрытых ракетных базах в КНДР «вводит в заблуждение»
Исследовательская группа 38 North при Университете им. Хопкинса проанализировала информацию газеты New York Times (NYT) об обнаружении в Северной Корее 16 ранее неизвестных ракетных баз и пришла к выводу, что она не соответствует действительности.
По данным NYT, новые базы удалось обнаружить с помощью спутниковых снимков.
Статья в газете вводит читателей в заблуждение, поскольку не соответствует даже тем материалам, на основе которых написана, заявляет один из членов экспертной группы.
Во-первых, о существовании всех этих баз американскому правительству было известно уже давно. Знает о них и Дональд Трамп.
Во-вторых, указывает автор, в статье говорится, что любая из ракет на этих базах может доставлять ядерную боеголовку. Однако сам Джозеф Бермудес (один из американских аналитиков, на основе работ которого была написана данная статья) говорит, что оснащение ракет ядерным зарядом «возможно, но маловероятно».
Во вторник американский президент Дональд Трамп также опроверг «фейковую новость» NYT. Он заявил, что администрации известно об этих базах, и они являются предметом переговоров с Северной Кореей. «Ничего нового там не происходит. Мы полностью осведомлены об этих объектах. Это просто очередная фейковая новость», – сказал Трамп.
Как подчеркнул эксперт 38 North, многое еще предстоит сделать Пхеньяну и Вашингтону, что растопить лед, мешающий налаживанию нормальных отношений: без ракетных угроз с одной стороны и поспешных обвинений в срыве достигнутых договоренностей – с другой.
Напомним, Дональд Трамп Ким Чен Ын во время встречи в Сингапуре 12 июня подписали соглашение, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. По словам президента США, новая встреча с главой КНДР может состояться в начале 2019 года.
По данным NYT, новые базы удалось обнаружить с помощью спутниковых снимков.
Статья в газете вводит читателей в заблуждение, поскольку не соответствует даже тем материалам, на основе которых написана, заявляет один из членов экспертной группы.
Во-первых, о существовании всех этих баз американскому правительству было известно уже давно. Знает о них и Дональд Трамп.
Во-вторых, указывает автор, в статье говорится, что любая из ракет на этих базах может доставлять ядерную боеголовку. Однако сам Джозеф Бермудес (один из американских аналитиков, на основе работ которого была написана данная статья) говорит, что оснащение ракет ядерным зарядом «возможно, но маловероятно».
Во вторник американский президент Дональд Трамп также опроверг «фейковую новость» NYT. Он заявил, что администрации известно об этих базах, и они являются предметом переговоров с Северной Кореей. «Ничего нового там не происходит. Мы полностью осведомлены об этих объектах. Это просто очередная фейковая новость», – сказал Трамп.
Как подчеркнул эксперт 38 North, многое еще предстоит сделать Пхеньяну и Вашингтону, что растопить лед, мешающий налаживанию нормальных отношений: без ракетных угроз с одной стороны и поспешных обвинений в срыве достигнутых договоренностей – с другой.
Напомним, Дональд Трамп Ким Чен Ын во время встречи в Сингапуре 12 июня подписали соглашение, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. По словам президента США, новая встреча с главой КНДР может состояться в начале 2019 года.
- Использованы фотографии:
- ТВЦ, http://www.tvc.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter