Полторак потребовал дополнительного финансирования ВСУ

Министерству обороны Украины в следующем году не хватит средств на оборону страны. На недостаточность финансирования украинского военного ведомства пожаловался министр обороны Степан Полторак, который заявил, что правительство Украины на 2019 году заложило слишком малое финансирование и потребовал обеспечить финансирование армии и безопасности в объеме более, чем 5,3% от ВВП.Как заявил глава украинского военного ведомства, 5,3% от внутреннего валового продукта страны для финансирования армии недостаточно и потребовал у правительства и парламента увеличения финансирования ВСУ на 2019 год. При этом Полторак добавил, что сохранение финансирования в прежнем объеме приведет "к большим проблемам с обеспечением военных и обороноспособностью страны".Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "война требует дополнительных расходов" и 5,3% от ВВП страны на армию "конечно маловато". Он предложил обратиться в СНБО к Турчинову, чтобы там рассмотрели возможность дополнительного финансирования оборонного бюджета.В сентябре СНБО принял решение о направлении на нужды сектора безопасности и обороны не менее 5% ВВП в 2019 году – около 200 млрд гривен (7,1 млрд долларов). При этом возможно увеличение расходов на безопасность и оборону до 7,43 млрд долларов. На 2018 год в бюджете Украины на военные расходы было заложено 5,8% от ВВП.