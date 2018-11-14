В ВМС Норвегии рассказали, как будут поднимать затопленный фрегат

Мы поднимем корабль, отправим его в порт. Там определим, что предпринять в дальнейшем. Пока ясно одно, чем больше времени он находится под водой, тем серьёзнее разрушения.

Норвежская компанияпредложила свои услуги по подъёму затопленного фрегата Helge Ingstad. Напомним, что речь идёт о норвежском боевом корабле, который в ходе учений допустил столкновение с танкером. На данный момент он практически полностью ушёл под воду у побережья Норвегии в районе Бергена.Норвежское оборонное ведомство дало добро на то, чтобы BOA Management начала операцию с возможностью привлечения субподрядчиков. Об этом пишет издание Aftenposten Заявлено, что специалисты оценили основные риски. Один из главных рисков состоит в возможности «сползания» фрегата в направлении глубоководья, что сильно осложнит операцию. На данный момент работы бригад направлены на то, чтобы корабль не унесло в сторону глубоководного участка.Фрегат планируют поднимать в течение «нескольких недель» и переносить в итоге на специальную плавучую платформу. Поднятие намерены осуществить с помощью двух кранов. Эти плавучие краны уже направлены к месту кораблекрушения.После этого платформу с фрегатом доставят в ближайший порт, где будет оценен общий ущерб.Сегодня в районе нахождения затопленного фрегата ВМС Норвегии сильный шторм. Порывы ветра – около 17 м/с.Командующий ВМС Норвегии: