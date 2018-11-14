В США заявили об уязвимости бортовых систем F-35 перед хакерами

ВВС США решили укрепить киберсистему сетецентрического боевого управления истребителя пятого поколения F-35 и тем самым защитить её от возможных хакерских атак.Как заявил неназванный источник СМИ США в американских ВВС, эта система управления боевого самолёта имеет ряд слабых мест, которые могут стать отправной точкой для кибервзломщиков. Заявлено, что хакеры могут "перехватить сигнал", который идёт от одного американского самолёта к другому или "на землю". Перехват сигнала в свою очередь гипотетически может привести к перехвату управления на борту F-35.Кибер-уязвимость - одна из актуальных проблем, обсуждаемых на уровне американского правительства. Публичные отчёты военных свидетельствуют о том, что все виды вооружений оборонного ведомства США уязвимы для кибератак. Существование подобных недостатков объясняется тем, что многие системы управления были созданы в то время, когда использование кибератак находилось в зачаточном состоянии.В СМИ США сообщается, что военными специалистами уже ведётся работа по внедрению искусственного интеллекта в киберсистему управления вооружениями на таких воздушных платформах как B-2 Spirit, F-15 Eagle, F-35 Lightning. Новая концепция искусственного интеллекта позволяет иметь ряд преимуществ перед противником, выполняя широкий спектр функций. А компьютерная система Autonomic Logistics Information System (ALIS), установленная на F-35, способна протестировать весь авиационный комплекс, выполнить анализ полученной информации и выдать результат своей работы в сеть, в которую она интегрирована.