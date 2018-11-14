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Москва и Токио активизируют переговоры по мирному договору

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Россия и Япония активизируют переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года. Об этом при встрече договорились президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва и Токио активизируют переговоры по мирному договору



Песков заявил, что Путин и Абэ по итогам проведенной беседы договорились активизировать переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи выразил надежду, что две страны решат территориальный вопрос и подпишут мирный договор.

Ранее стало известно, что Токио желает подтверждения Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года. В конце октября премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией.

Напомним, что Совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией и восстановлении дипломатических и консульских отношений была подписана в Москве 19 октября 1956 года. В 9-й статье документа советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды Хабомаи только после заключения мирного договора. 8 декабря 1956 года декларация была ратифицирована обоими государствами, но после заключения в 1960 году японо-американского договора безопасности, Советский Союз аннулировал обязательства по передаче островов, указав, что Шикотан и Хабомаи будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.
Использованы фотографии:
Kremlin.ru
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