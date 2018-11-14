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ВМС Тайваня пополнились двумя американскими фрегатами

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На военно-морской базе Зуинь в Гаосюне состоялась церемония принятия в состав ВМС Тайваня двух американских фрегатов типа «Оливер Хазард Перри», сообщает Mil.Press FLOT.




Корабли, получившие названия «Минг Чуан» и «Фэн Ча», будут нести службу в 146-й флотилии.

Потенциальная поставка двух списанных фрегатов типа «Оливер Хазард Перри» была одобрена Госдепом США еще в конце 2015 года. Стоимость сделки на то время оценивалась в $190 млн.

В эту стоимость включены также ремонтные работы, проведенные компанией VSE Corporation (VSEC), которые продлили кораблям «Тэйлор» и «Гэри» (американское названия фрегатов) срок службы на 30 лет.

Передача кораблей тайваньским ВМС состоялась в марте 2017 года в штате Южная Каролина. А в мае того же года они прибыли на Тайвань.

Сообщается, что фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» заменят пару тайваньских фрегатов типа «Нокс», которые выработали свой ресурс и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Корабль типа «Оливер Хазард Перри» создавался как океанский эскортный фрегат, предназначенный для обеспечения транспортным конвоям и амфибийным соединениям противовоздушной и противолодочной обороны. Их строительство осуществлялось с 1975-го по 2004 год. Всего была построена 71 единица. Оснащены артиллерийскими установками, минно-торпедным вооружением, ракетами SM-1 (зенитными) и RGM-84 «Harpoon» (противокорабельными).

Корабли данного типа полностью выведены из состава ВМС США, однако продолжают службу в ряде других стран, в том числе в Австралии и Турции. К настоящему времени в строю осталось около 30 фрегатов.
Использованы фотографии:
flot.com/China Times
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