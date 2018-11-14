Канцлер Австрии: Разрыва отношений с Россией не будет, мы настроены на диалог

Австрия не намерена рвать отношения с Россией, а нацелена на продолжение дальнейшего диалога, несмотря на "шпионский скандал", заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.На пресс-конференции он заявил, что у Австрии хорошие контакты с Россией и Вена нацелена на диалог с Москвой, изменений в этой политике не предвидится. По поводу "шпионского скандала" Курц сообщил, что раз у Вены есть подозрения в шпионаже, то власти страны будут это "критиковать и предотвращать". Также канцлер подчеркнул, что Австрия не намерена высылать российских дипломатов из страны и добавил, что Вена четко высказала свою реакцию Москве.На вопрос журналистов о "широкой огласке скандала со шпионом", Курц заявил, что правительство Австрии поступило правильно, заявив о подозрениях в шпионаже российской стороне. По словам канцлера, в Вене больше опасались обвинений в исключительно особом отношении к России в случае замалчивания этого дела.Ранее военная разведка Австрии задержала 70-летнего экс-полковника, якобы шпионившего в пользу России. При этом вероятный агент не имел допуска к государственной тайне. Австриец, имя которого не раскрывается, дал признательные показания. Выяснилось, что он работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии, мог знать о содержании важных переговоров.