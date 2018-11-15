Всероссийский день призывника: статистика от Минобороны РФ

Сегодня, 15 ноября, отмечается Всероссийский день призывника. В первую очередь направлен он на популяризацию военной службы, на информирование будущих призывников и тех, кто уже проходит «срочку», о её тонкостях и нюансах, включая правовые, бытовые и социальные.Учитывая тот факт, что российская армия является смешанной по своему комплектованию – призыв и контракт, - разъяснение норм и правил прохождения службы для молодых людей в любом случае является важной составляющей работы ответственных лиц, включая, в первую очередь, сотрудников военкоматов.В день призывника не будет лишней информация статистического характера.Министерство обороны сообщает, что процент молодых людей, проходящих службу в Вооружённых силах по призыву, продолжает сокращаться. Связана эта тенденция с увеличением числа пожелавших подписать контракт. Известно, что осенняя призывная кампания текущего года направлена на то, чтобы в ряды силовых структур (не только, кстати, ВС РФ) для прохождения «срочной» службы отправились 132,5 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Это на 1,5 тысячи меньше, чем в ходе осенней кампании года 2017-го.Среди тех, кто был и ещё и будет призван в текущем году, - почти 20 тысяч парней, которые уже прошли подготовку по тем или иным ВУС (военно-учётным специальностям) в образовательных организациях, включая организации ДОСААФ. Таковы планы. К счастью, ДОСААФ при всех многочисленных реформах, переименованиях и реорганизациях смогло сохранить то ядро, которое и помогает проводить подготовку молодых людей к будущей службе в рядах Вооружённых сил, подразделениях МВФ, Погранслужбе ФСБ и других силовых структурах.Нужно отметить, что в числе упомянутых 20 тысяч парней, прошедших подготовку по ВУС, есть и те, кто готовился не в ДОСААФ, а в учебных заведениях среднего профобразования.Второй год в армию страны ведётся призыв молодых людей, которые ранее вступили в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Стоит обратить внимание на то, что в составе призывных комиссий в регионах теперь работают представители и этой общественной организации. Так, по ходу весеннего призыва проходить службу отправились около 1,1 тысячи вчерашних юнармейцев.Продолжается активная работа по призыву молодых людей в спортивные и научные роты. На сегодняшний день под эгидой Минобороны РФ функционирует 16 научных рот. Четыре роты из этого числа – в технополисе «Эра» (Анапа). Там на данный момент проходят службу свыше 150 человек, которые ранее успели проявить себя в обучении по ряду, в том числе технических, специальностей.Спортивных рот пока четыре. Служат в них около 170 призывников из самых разных регионов России.После 15 октября стартовала волна призыва молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, ранее занятых в ходе уборочной кампании. Для них Минобороны делает исключение, несколько перенося сроки призыва в связи с тем, что они должны завершить уборку урожая по месту работы.Во Всероссийский день призывника проводятся многочисленные мероприятия, связанные с показом современной военной техники, различных видов вооружений. Будущих защитников Отечества сопровождают при посещении воинских, мемориальных, исторических музеев, а также кинотеатров, где демонстрируются фильмы военно-патриотического характера. В прошлом году через такие мероприятия по всей России прошли десятки тысяч молодых ребят, которые только готовятся к военной службе.Популяризация службы в армии приносит свои плоды. Статистика Минобороны в этом смысле говорит сама за себя. В сравнении с весенней призывной кампанией 2016 года число так называемых уклонистов снизилось более чем вдвое. В военкоматы нередко приходят парни, которые по тем или иным причинам получили временный отказ от прохождения службы – чаще всего, по причине здоровья. Они обращаются к представителям военных комиссариатов с просьбой предоставить им возможность прохождения военной службы по призыву. Казалось, ещё каких-то несколько лет назад это был нонсенс. Теперь сам факт говорит о многом: престиж военнослужащего в последние годы существенно вырос. И поспособствовали этому многие факторы, включая модернизацию военно-технической составляющей войск.с сегодняшнего дня Главное организационно-мобилизационное управление ГШ ВС РФ ведёт приём звонков по «горячей линии» по вопросам, связанным с призывом граждан.8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы линии: вторник и четверг с 10 до 12 часов мск.