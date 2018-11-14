В ОКБ Сухой рассказали об облике серийного Су-57

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 пойдёт в серийное производство в так называемой "пиксельной" окраске, которая снизит оптическую заметность машины. Об этом заявил директор ОКБ Сухого (филиал ПАО "Компания Сухой") Михаил Стрелец, сообщает ТК "Звеэда".Согласно заявлению Михаила Стрельца, так называемая пиксельная окраска даёт эффект размытого контура, позволяющий исказить чёткие границы, которые есть у аэродинамической компоновки самолёта. Добавление такой раскраски к другим элементам самолета, которые призваны сделать самолет малозаметным, снижает заметность машины. Задачу малозаметности на Су-57, по словам Стрельца, решают форма планера, спецпокрытие фонаря кабины и определенных элементов планера. Также снизить заметность машины позволит развитие сверхзвуковой скорости на максимальном режиме, а не на форсаже, но это только с двигателем второго этапа. Бесфорсажный крейсерский сверхзвук нужен для снижения инфракрасной заметности, пояснил директор ОКБ.Сообщается, что в серийное производство пойдет вариант самолёта под номером 511 (ПАК ФА Т-50-11), начавший полеты в 2017 году. Именно этот самолет участвовал в испытаниях в Сирии.Су-57 разрабатывался с применением технологий малозаметности. Назначение самолёта - уничтожение воздушных, наземных и надводных целей с преодоление систем ПВО. Также самолёт предназначен для дальней разведки и нанесения ущерба системам управления авиацией противника.