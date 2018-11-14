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В ОКБ Сухой рассказали об облике серийного Су-57

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Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 пойдёт в серийное производство в так называемой "пиксельной" окраске, которая снизит оптическую заметность машины. Об этом заявил директор ОКБ Сухого (филиал ПАО "Компания Сухой") Михаил Стрелец, сообщает ТК "Звеэда".

В ОКБ Сухой рассказали об облике серийного Су-57



Согласно заявлению Михаила Стрельца, так называемая пиксельная окраска даёт эффект размытого контура, позволяющий исказить чёткие границы, которые есть у аэродинамической компоновки самолёта. Добавление такой раскраски к другим элементам самолета, которые призваны сделать самолет малозаметным, снижает заметность машины. Задачу малозаметности на Су-57, по словам Стрельца, решают форма планера, спецпокрытие фонаря кабины и определенных элементов планера. Также снизить заметность машины позволит развитие сверхзвуковой скорости на максимальном режиме, а не на форсаже, но это только с двигателем второго этапа. Бесфорсажный крейсерский сверхзвук нужен для снижения инфракрасной заметности, пояснил директор ОКБ.

Сообщается, что в серийное производство пойдет вариант самолёта под номером 511 (ПАК ФА Т-50-11), начавший полеты в 2017 году. Именно этот самолет участвовал в испытаниях в Сирии.

Су-57 разрабатывался с применением технологий малозаметности. Назначение самолёта - уничтожение воздушных, наземных и надводных целей с преодоление систем ПВО. Также самолёт предназначен для дальней разведки и нанесения ущерба системам управления авиацией противника.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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