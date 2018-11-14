В ЦНТУ "Динамика" создан тренажёр для обучения экипажа вертолёта Ка-27М

В центре научно-технических услуг “Динамика” создан первый комплексный тренажер для обучения и подготовки экипажа вертолёта Ка-27М на динамической платформе. Тренажер входит в состав учебно-тренировочного комплекса, объединяющего целую линейку учебно-тренировочных средств различного уровня сложности для подготовки летного и инженерного состава морской авиации.Тренажер позволяет обучить летный состав пилотированию, навигации и боевому применению вертолета Ка-27М в различных погодных условиях, днем или ночью, а также в особых случаях полета, таких, как пилотирование при отказе двигателей, полет в условиях турбулентности, отказы систем управления, что делает его важным средством подготовки летчиков и повышает безопасность использования и эффективность применения вертолета. Система подвижности позволяет экипажу получить практически полный спектр ощущений, как при реальном полете.Тренажер оснащен сферическим экраном, что обеспечивает реалистичное отображение местности вне кабины, а также рельефа, наземных, воздушных и морских подвижных и статичных объектов. Сцена визуализации имеет размер не менее 250 х 250 км.Рабочее место инструктора представляет собой унифицированный модуль, позволяющий проводить видеоконтроль действий обучаемых, устанавливать сценарий занятия, менять условия текущего упражнения, вести документирование результатов и осуществлять разбор занятий.