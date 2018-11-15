Корветы ВМФ РФ: виртуальное знакомство с реальным боевым кораблём

Балтийский флот получил 4 корвета проекта 20380 – 4 боевые корабля прибрежной зоны. Из пяти, которые на данный момент находятся в строю. Пятый (а точнее четвёртый по порядковому номеру производства верфью) – на Тихоокеанском флоте. Это корвет "Совершенный".В общей сложности планируется построить до 25 таких надводных кораблей для Военно-морского флота России. Корабли имеют наибольшую длину 104,5, ширину – 11,1 м и среднюю осадку – 3,7 м. Скорость полного хода – 27 узлов. Автономность плавания – 15 суток, это по запасам провианта. Дальность плавания 3,5 тыс. морских миль.Это всё сухие цифры, касающиеся корветов упомянутого проекта. Что скрывается за этими цифрами, представлено в подборке фильмов канала «Т-24» «Полигон. Корветы». Корреспондент на несколько суток превращается в матроса на боевом корабле, несёт вахту и параллельно делится со зрителями не только собственными впечатлениями, но и теми нюансами, которые присущи службе на современном корвете.В ролике демонстрируется подготовка корабля к бою и походу. Зрителям, которые не вполне знакомы с военно-морскими премудростями, предлагается погружение в терминологию, которую используют моряки в общении друг с другом. Корреспондент отмечает: «Обращение только по имени и отчеству и никак иначе».Рассказывается о боевых частях корвета «Бойкий», который в строю ВМФ РФ с мая 2013 года. В ролике в подробностях доводится информация о силовых установках боевых кораблей, вооружениях, системах связи и навигации. Также - о строительстве кораблей этого класса.Все подробности – в фильме канала Т24: