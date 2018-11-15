Средний танк Harimau. Зарубежные агрегаты для индонезийской армии

Опытный танк Kaplan MT - первый прототип будущего Harimau. Фото FNSS / fnss.com.tr

Опытный образец на испытаниях. Фото FNSS / fnss.com.tr

Шасси для второго прототипа в процессе транспортировки, осень 2017 г. Фото Defense-studies.blogspot.сom