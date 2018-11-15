Средний танк Harimau. Зарубежные агрегаты для индонезийской армии
Индонезия стремится строить мощную и развитую армию, но ее собственные промышленные возможности недостаточны для решения подобных задач. По этой причине ей приходится обращаться за помощью к третьим странам. Один из главных проектов последнего времени разрабатывается в рамках сотрудничества Индонезии и Турции. Две страны совместными усилиями создают перспективный средний танк. Новая бронемашина получила название Harimau, и к настоящему времени были построены и испытаны два опытных образца. Буквально на днях состоялся очередной показ существующих прототипов.
К середине текущего десятилетия военное и политическое руководство Индонезии пришло к выводам о необходимости создания нового современного танка среднего по массе класса. Однако страна не могла самостоятельно разработать такую машину. Эта проблема была решена за счет соглашения с зарубежными разработчиками бронетехники. В 2015 году был подписан контракт, в соответствии с которым Индонезия и Турция должны были разработать проект и наладить производство новой бронемашины.
Опытный танк Kaplan MT - первый прототип будущего Harimau. Фото FNSS / fnss.com.tr
Согласно условиям соглашения, индонезийскую сторону в проекте представляла государственная компания PT Pindad. Участником работ от Турции стала компания FNSS. Впоследствии к работам могли привлекаться те или иные компании из разных стран, которым предлагалась роль субподрядчиков. Как впоследствии выяснилось, функции турецких и индонезийских предприятий в проекте были разделены весьма интересным образом. Большая часть конструкторских работ была выполнена компанией FNSS. Индонезийская сторона, в свою очередь, взяла на себя финансирование проекта, а также отвечала за сборку некоторых прототипов и последующие их испытания.
За прошедшее время перспективный танк успел сменить несколько названий. Индонезия изначально называла его Modern Medium Weight Tank – «Современный средний по массе танк». Турецкая сторона предложила заказчику использовать наработки по одному из существующих проектов, в результате чего появилось рабочее название Kaplan MT («Средний танк на платформе «Каплан»). С недавнего времени индонезийская сторона использует новое название проекта – Harimau («Тигр»). В зарубежной прессе также встречается имя Harimau Hitam («Черный тигр»), однако в официальных материалах оно отсутствует.
Разработка перспективного среднего танка была проведена в минимальные сроки, чему способствовал оригинальный подход. Фактически создатели проекта отказались от использования совершенно новых комплектующих и «собрали» бронемашину из уже известных компонентов. Базой для танка сделали переработанное шасси от перспективной платформы FNSS Kaplan 30 турецкой разработки. На него планировалось устанавливать готовую башню от бельгийской компании CMI Defence Cockerill. Таким образом, значительная часть проектных работ была выполнена зарубежными специалистами, а участие Индонезии на этом этапе оказалось минимальным.
В прошлом году состоялись несколько «премьерных показов» новой бронетехники. В мае на выставке IDEF-2017 в Турции компания FNSS впервые продемонстрировала макетный образец будущего среднего танка. Измененное шасси Kaplan оснастили макетом башни с пушечно-пулеметным вооружением. Образец получил название Kaplan MT. Рассказывая о новой машине, представители компании-разработчика указывали на достижение высоких характеристик и большие успехи в деле международного сотрудничества.
В сентябре 2017 года компания FNSS завершила сборку еще одного танкового шасси, однако не стала монтировать на него башню и часть других агрегатов. Недостроенная машина была доставлена в Индонезию на завод компании PT Pindad. Там местные специалисты завершили сборку опытного танка, установив на него штатное боевое отделение с вооружением. Вскоре после завершения сборки танк показали публике. 5 октября в г. Чилегон состоялся праздничный парад по случаю Дня вооруженных сил Индонезии. Вместе с другими современными и перспективными индонезийскими бронемашинами перед публиками прошел опытный танк MMWT.
Согласно оглашенным планам, в самом ближайшем будущем должен был появиться еще один корпус танка. Он должен был иметь все полагающиеся средства защиты, но оснащение разными узлами и агрегатами не планировалось. Этот корпус предназначался для испытаний на стойкость, предусматривающих обстрел из разного оружия и подрыв мин.
Вероятно, еще до демонстрации танка MMWT на параде первый макетный Kaplan MT был доставлен в Индонезию для прохождения испытаний на местных полигонах. Осенью прошлого года к нему должен был присоединиться второй прототип. Макетный образец без полноценной башни и средний танк в полной комплектации в 2017 и 2018 годах прошли все необходимые испытания, позволившие установить их реальные характеристики и возможности.
С 7 по 10 ноября в Джакарте проходила очередная военно-техническая выставка Indo Defense, являющаяся главной площадкой для демонстрации достижений индонезийской оборонной промышленности и армии. Вместе с прочими современными образцами на выставке показали оба существующих прототипа перспективного среднего танка. Одну машину разместили в выставочном павильоне у стенда компании PT Pindad. Второй танк находился на открытой площадке и покидал ее для участия в динамическом показе.
Шасси для второго прототипа в процессе транспортировки, осень 2017 г. Фото Defense-studies.blogspot.сom
Любопытно, что незадолго до очередной выставки проект вновь сменил имя. Теперь он называется Harinau – «Тигр». В некоторых публикациях к такому названию добавляется «цветовой» эпитет, однако в официальных сообщениях этот вариант обозначения отсутствует. Можно предполагать, что такое название будет сохранено в будущем и именно под ним танки начнут службу.
В ходе недавней выставки Indo Defense 2018 были оглашены нынешние планы министерства обороны Индонезии в отношении перспективной техники. До конца текущего года планируется подписать первый контракт на «Тигры». Он будет предусматривать поставку до 25 машин установочной партии. Затем общую численность техники доведут до 44 единиц. В ближайшее будущее планируется построить и передать армии сотню перспективных танков. На среднюю и дальнюю перспективы запланирована закупка 400 машин.
Согласно условиям сотрудничества, индонезийская компания PT Pindad должна будет освоить производство корпусов и башен для перспективных танков. Значительное число основных компонентов машины, от двигателя до вооружения, будет поставляться зарубежными производителями. Индонезийским специалистам также предстоит выполнять окончательную сборку техники. При этом следует учитывать, что предприятие PT Pindad до настоящего времени успело собрать только один опытный танк Harinau, причем из готовых комплектующих. Он состоит из шасси турецкого производства и бельгийской башни. Таким образом, Индонезии еще предстоит наладить собственное производство новых агрегатов.
В дальнейшем, после запуска серийного производства, могут появиться контракты на поставку бронетехники третьим странам. Так, на недавней выставке в Джакарте присутствовала делегация министерства обороны Малайзии. По сообщениям прессы, глава военного ведомства и его коллеги прибыли в Индонезию специально для изучения нового среднего танка. В дальнейшем это может привести к закупке техники. Также имеются сведения об интересе к «Тигру» со стороны Филиппин.
***
Новый средний танк совместной турецко-индонезийской разработки строится на основе измененного многоцелевого шасси FNSS Kaplan. Характерным отличием танка Harinau является сокращенная боевая масса. Для ее получения авторы проекта пожертвовали некоторыми другими характеристиками, в первую очередь, защитой. Впрочем, готовый танк соответствует требованиям заказчика и имеет достаточные характеристики.
Танк строится на основе шасси с броневым корпусом. Детали последнего обеспечивают круговую защиту 4 уровня стандарта STANAG 4569 (бронебойная пуля 14,5 мм). На прошлогоднем параде и на недавней выставке опытный «Тигр» был оснащен навесными панелями, повышающими защиту до 5 уровня. За счет этого лобовая проекция защищает от 30-мм снарядов, все прочие детали корпуса – от оружия калибра 25 мм. В проекте использовано V-образное днище и другие меры, направленные на повышение стойкости к взрывам. Противоминная защита доведена до уровней 3b и 4a. Обеспечена защита экипажа при подрыве 10 кг тротила под гусеницей или днищем.
Корпус танка имеет лобовую защиту, образованную парой наклонных листов. При этом верхний располагается под большим углом к вертикали. На горизонтальной крыше помещается башня CMI-3105HP бельгийской разработки. Это изделие имеет основной купол, покрытый навесной броней, а также оснащается развитой кормовой нишей для размещения боекомплекта. Танк имеет классическую компоновку с передним расположением водителя, центральным боевым отделением и кормовым моторным отсеком.
Подвижность машины обеспечивается дизельным двигателем Caterpillar C13 мощностью 711 л.с., сопряженным с автоматической трансмиссией Alisson / Caterpillar X300. Крутящий момент выдается на кормовые ведущие колеса. Для экономии топлива и ресурса двигателя предусматривается использование вспомогательной силовой установки с генератором. Машина имеет шасси с шестью опорными катками на борт, использующими индивидуальную торсионную подвеску. Боковая проекция гусеничного движителя частично перекрывается бортовыми экранами.
Танк Harimau комплектуется боевым отделением CMI Cockerill 3105, построенным на основе башни с крупной кормовой нишей. Внутри башни располагается все вооружение и средства управления огнем, соответствующие современным требованиям. Главным оружием «Тигра» становится 105-мм танковая пушка высокого давления от Cockerill. Орудие оснащено дульным тормозом и эжекционным устройством. Средства наведения позволяют вести огонь в любом направлении при вертикальной наводке от -10° до +42°. В кормовой нише башни находится барабан автомата заряжания с 12 унитарными выстрелами. Еще 30 снарядов перевозятся в укладках корпуса.
С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм. Показанные образцы не имели пулеметной установки или боевого модуля на крыше башни. На скулах корпуса располагается пара установок с четырьмя дымовыми гранатометами на каждой.
Штатная система управления огнем башни «3105» имеет в своем составе все необходимые приборы. При этом она соединена с новой информационно-управляющей системой, собирающей и обрабатывающей различные данные и обеспечивающей эффективную эксплуатацию техники. На башне располагаются неподвижный и панорамный прицелы для наводчика и командира. Эти приборы имеют стабилизатор, дневной и ночной канал, а также собственные дальномеры. Данные с прицелов обрабатываются имеющимися вычислительными системами. Командир и наводчик используют автоматизированные рабочие места с необходимыми органами управления. Повышение ситуационной осведомленности также обеспечивается за счет набора видеокамер, обеспечивающих круговой обзор.
Длина танка MMWT / Harimau по корпусу не превышает 7 м, с учетом орудия – более 9,1 м. Ширина – 3,35м, высота – 2,5 м. Боевая масса пока официально не называлась. По разным оценкам, этот параметр должен быть в пределах 32-35 т, что дает удельную мощность не менее 20 л.с. на тонну. В ходе испытаний опытные танки показали максимальную скорость в 76 км/ч. Запас хода – 450 км. Бронемашина способна пересекать траншею шириной 2 м и подниматься на 90-см стенку. Водные преграды глубиной до 1,2 м пересекаются по бродам без специальной подготовки.
***
В последние годы в области бронетанковой техники наметилась любопытная тенденция. Современные основные боевые танки с высокими характеристиками имеют соответствующую цену. Они оказываются за пределами возможностей небогатых стран, которые, тем не менее, нуждаются в новых боевых машинах. Выходом из такой ситуации становятся новые танки с менее высокими характеристиками. В разных странах разрабатываются средние по массе бронемашины, отличающиеся характерным обликом. Они уступают ОБТ по защите и вооружению, но при этом имеют серьезные преимущества перед устаревшей бронетехникой, обычно состоящей на вооружении вероятного противника. Такой «средний танк» показывает ограниченные характеристики, но при этом имеет приемлемую стоимость. Новый турецко-индонезийский танк Harimau относится именно к этой категории.
Индонезия не имеет возможности самостоятельно создавать современные танки, а кроме того, не может закупать такую технику за рубежом. Выходом из такого положения стала совместная разработка нового образца по своим собственным требованиям. С точки зрения техники, новый проект выглядит интересным и многообещающим. Подобные средние танки имеют хороший потенциал в контексте перевооружения небогатых стран без развитой промышленности, и вполне могут найти свое место не только в Индонезии, но и в других странах Юго-Восточной Азии.
Однако имеются поводы для беспокойства. Как следует из доступных данных, проектированием в основном занималась турецкая сторона, тогда как индонезийская брала на себя лишь финансирование и надзор. Теперь Индонезии предстоит освоить ряд «чужих» технологий и наладить производство техники для собственной армии, а также, возможно, для некоторых зарубежных стран. После подписания контракта на поставку техники будущее проекта полностью зависит от возможностей и производственного потенциала компании PT Pindad. Если она сможет освоить выпуск новых агрегатов – армия получит желаемую технику.
Согласно последним новостям, контракт на первую партию средних танков Harimau должен появиться до конца года. Это означает, что уже в 2019-м следует ожидать первые новости об успехах или неудачах серийного производства. На основании этих сведений можно будет делать более точные прогнозы о развитии бронетанковых войск Индонезии. Пока ясно только одно: Индонезия и Турция совместными усилиями смогли разработать проект перспективной бронемашины актуального класса.
По материалам сайтов:
https://fnss.com.tr/
https://pindad.com/
https://armyrecognition.com/
http://mediaindonesia.com/
https://timesindonesia.co.id/
https://shephardmedia.com/
https://bmpd.livejournal.com/
К середине текущего десятилетия военное и политическое руководство Индонезии пришло к выводам о необходимости создания нового современного танка среднего по массе класса. Однако страна не могла самостоятельно разработать такую машину. Эта проблема была решена за счет соглашения с зарубежными разработчиками бронетехники. В 2015 году был подписан контракт, в соответствии с которым Индонезия и Турция должны были разработать проект и наладить производство новой бронемашины.
Опытный танк Kaplan MT - первый прототип будущего Harimau. Фото FNSS / fnss.com.tr
Согласно условиям соглашения, индонезийскую сторону в проекте представляла государственная компания PT Pindad. Участником работ от Турции стала компания FNSS. Впоследствии к работам могли привлекаться те или иные компании из разных стран, которым предлагалась роль субподрядчиков. Как впоследствии выяснилось, функции турецких и индонезийских предприятий в проекте были разделены весьма интересным образом. Большая часть конструкторских работ была выполнена компанией FNSS. Индонезийская сторона, в свою очередь, взяла на себя финансирование проекта, а также отвечала за сборку некоторых прототипов и последующие их испытания.
За прошедшее время перспективный танк успел сменить несколько названий. Индонезия изначально называла его Modern Medium Weight Tank – «Современный средний по массе танк». Турецкая сторона предложила заказчику использовать наработки по одному из существующих проектов, в результате чего появилось рабочее название Kaplan MT («Средний танк на платформе «Каплан»). С недавнего времени индонезийская сторона использует новое название проекта – Harimau («Тигр»). В зарубежной прессе также встречается имя Harimau Hitam («Черный тигр»), однако в официальных материалах оно отсутствует.
Разработка перспективного среднего танка была проведена в минимальные сроки, чему способствовал оригинальный подход. Фактически создатели проекта отказались от использования совершенно новых комплектующих и «собрали» бронемашину из уже известных компонентов. Базой для танка сделали переработанное шасси от перспективной платформы FNSS Kaplan 30 турецкой разработки. На него планировалось устанавливать готовую башню от бельгийской компании CMI Defence Cockerill. Таким образом, значительная часть проектных работ была выполнена зарубежными специалистами, а участие Индонезии на этом этапе оказалось минимальным.
В прошлом году состоялись несколько «премьерных показов» новой бронетехники. В мае на выставке IDEF-2017 в Турции компания FNSS впервые продемонстрировала макетный образец будущего среднего танка. Измененное шасси Kaplan оснастили макетом башни с пушечно-пулеметным вооружением. Образец получил название Kaplan MT. Рассказывая о новой машине, представители компании-разработчика указывали на достижение высоких характеристик и большие успехи в деле международного сотрудничества.
В сентябре 2017 года компания FNSS завершила сборку еще одного танкового шасси, однако не стала монтировать на него башню и часть других агрегатов. Недостроенная машина была доставлена в Индонезию на завод компании PT Pindad. Там местные специалисты завершили сборку опытного танка, установив на него штатное боевое отделение с вооружением. Вскоре после завершения сборки танк показали публике. 5 октября в г. Чилегон состоялся праздничный парад по случаю Дня вооруженных сил Индонезии. Вместе с другими современными и перспективными индонезийскими бронемашинами перед публиками прошел опытный танк MMWT.
Согласно оглашенным планам, в самом ближайшем будущем должен был появиться еще один корпус танка. Он должен был иметь все полагающиеся средства защиты, но оснащение разными узлами и агрегатами не планировалось. Этот корпус предназначался для испытаний на стойкость, предусматривающих обстрел из разного оружия и подрыв мин.
Вероятно, еще до демонстрации танка MMWT на параде первый макетный Kaplan MT был доставлен в Индонезию для прохождения испытаний на местных полигонах. Осенью прошлого года к нему должен был присоединиться второй прототип. Макетный образец без полноценной башни и средний танк в полной комплектации в 2017 и 2018 годах прошли все необходимые испытания, позволившие установить их реальные характеристики и возможности.
С 7 по 10 ноября в Джакарте проходила очередная военно-техническая выставка Indo Defense, являющаяся главной площадкой для демонстрации достижений индонезийской оборонной промышленности и армии. Вместе с прочими современными образцами на выставке показали оба существующих прототипа перспективного среднего танка. Одну машину разместили в выставочном павильоне у стенда компании PT Pindad. Второй танк находился на открытой площадке и покидал ее для участия в динамическом показе.
Шасси для второго прототипа в процессе транспортировки, осень 2017 г. Фото Defense-studies.blogspot.сom
Любопытно, что незадолго до очередной выставки проект вновь сменил имя. Теперь он называется Harinau – «Тигр». В некоторых публикациях к такому названию добавляется «цветовой» эпитет, однако в официальных сообщениях этот вариант обозначения отсутствует. Можно предполагать, что такое название будет сохранено в будущем и именно под ним танки начнут службу.
В ходе недавней выставки Indo Defense 2018 были оглашены нынешние планы министерства обороны Индонезии в отношении перспективной техники. До конца текущего года планируется подписать первый контракт на «Тигры». Он будет предусматривать поставку до 25 машин установочной партии. Затем общую численность техники доведут до 44 единиц. В ближайшее будущее планируется построить и передать армии сотню перспективных танков. На среднюю и дальнюю перспективы запланирована закупка 400 машин.
Согласно условиям сотрудничества, индонезийская компания PT Pindad должна будет освоить производство корпусов и башен для перспективных танков. Значительное число основных компонентов машины, от двигателя до вооружения, будет поставляться зарубежными производителями. Индонезийским специалистам также предстоит выполнять окончательную сборку техники. При этом следует учитывать, что предприятие PT Pindad до настоящего времени успело собрать только один опытный танк Harinau, причем из готовых комплектующих. Он состоит из шасси турецкого производства и бельгийской башни. Таким образом, Индонезии еще предстоит наладить собственное производство новых агрегатов.
В дальнейшем, после запуска серийного производства, могут появиться контракты на поставку бронетехники третьим странам. Так, на недавней выставке в Джакарте присутствовала делегация министерства обороны Малайзии. По сообщениям прессы, глава военного ведомства и его коллеги прибыли в Индонезию специально для изучения нового среднего танка. В дальнейшем это может привести к закупке техники. Также имеются сведения об интересе к «Тигру» со стороны Филиппин.
***
Новый средний танк совместной турецко-индонезийской разработки строится на основе измененного многоцелевого шасси FNSS Kaplan. Характерным отличием танка Harinau является сокращенная боевая масса. Для ее получения авторы проекта пожертвовали некоторыми другими характеристиками, в первую очередь, защитой. Впрочем, готовый танк соответствует требованиям заказчика и имеет достаточные характеристики.
Танк строится на основе шасси с броневым корпусом. Детали последнего обеспечивают круговую защиту 4 уровня стандарта STANAG 4569 (бронебойная пуля 14,5 мм). На прошлогоднем параде и на недавней выставке опытный «Тигр» был оснащен навесными панелями, повышающими защиту до 5 уровня. За счет этого лобовая проекция защищает от 30-мм снарядов, все прочие детали корпуса – от оружия калибра 25 мм. В проекте использовано V-образное днище и другие меры, направленные на повышение стойкости к взрывам. Противоминная защита доведена до уровней 3b и 4a. Обеспечена защита экипажа при подрыве 10 кг тротила под гусеницей или днищем.
Корпус танка имеет лобовую защиту, образованную парой наклонных листов. При этом верхний располагается под большим углом к вертикали. На горизонтальной крыше помещается башня CMI-3105HP бельгийской разработки. Это изделие имеет основной купол, покрытый навесной броней, а также оснащается развитой кормовой нишей для размещения боекомплекта. Танк имеет классическую компоновку с передним расположением водителя, центральным боевым отделением и кормовым моторным отсеком.
Подвижность машины обеспечивается дизельным двигателем Caterpillar C13 мощностью 711 л.с., сопряженным с автоматической трансмиссией Alisson / Caterpillar X300. Крутящий момент выдается на кормовые ведущие колеса. Для экономии топлива и ресурса двигателя предусматривается использование вспомогательной силовой установки с генератором. Машина имеет шасси с шестью опорными катками на борт, использующими индивидуальную торсионную подвеску. Боковая проекция гусеничного движителя частично перекрывается бортовыми экранами.
Танк Harimau комплектуется боевым отделением CMI Cockerill 3105, построенным на основе башни с крупной кормовой нишей. Внутри башни располагается все вооружение и средства управления огнем, соответствующие современным требованиям. Главным оружием «Тигра» становится 105-мм танковая пушка высокого давления от Cockerill. Орудие оснащено дульным тормозом и эжекционным устройством. Средства наведения позволяют вести огонь в любом направлении при вертикальной наводке от -10° до +42°. В кормовой нише башни находится барабан автомата заряжания с 12 унитарными выстрелами. Еще 30 снарядов перевозятся в укладках корпуса.
С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм. Показанные образцы не имели пулеметной установки или боевого модуля на крыше башни. На скулах корпуса располагается пара установок с четырьмя дымовыми гранатометами на каждой.
Штатная система управления огнем башни «3105» имеет в своем составе все необходимые приборы. При этом она соединена с новой информационно-управляющей системой, собирающей и обрабатывающей различные данные и обеспечивающей эффективную эксплуатацию техники. На башне располагаются неподвижный и панорамный прицелы для наводчика и командира. Эти приборы имеют стабилизатор, дневной и ночной канал, а также собственные дальномеры. Данные с прицелов обрабатываются имеющимися вычислительными системами. Командир и наводчик используют автоматизированные рабочие места с необходимыми органами управления. Повышение ситуационной осведомленности также обеспечивается за счет набора видеокамер, обеспечивающих круговой обзор.
Длина танка MMWT / Harimau по корпусу не превышает 7 м, с учетом орудия – более 9,1 м. Ширина – 3,35м, высота – 2,5 м. Боевая масса пока официально не называлась. По разным оценкам, этот параметр должен быть в пределах 32-35 т, что дает удельную мощность не менее 20 л.с. на тонну. В ходе испытаний опытные танки показали максимальную скорость в 76 км/ч. Запас хода – 450 км. Бронемашина способна пересекать траншею шириной 2 м и подниматься на 90-см стенку. Водные преграды глубиной до 1,2 м пересекаются по бродам без специальной подготовки.
***
В последние годы в области бронетанковой техники наметилась любопытная тенденция. Современные основные боевые танки с высокими характеристиками имеют соответствующую цену. Они оказываются за пределами возможностей небогатых стран, которые, тем не менее, нуждаются в новых боевых машинах. Выходом из такой ситуации становятся новые танки с менее высокими характеристиками. В разных странах разрабатываются средние по массе бронемашины, отличающиеся характерным обликом. Они уступают ОБТ по защите и вооружению, но при этом имеют серьезные преимущества перед устаревшей бронетехникой, обычно состоящей на вооружении вероятного противника. Такой «средний танк» показывает ограниченные характеристики, но при этом имеет приемлемую стоимость. Новый турецко-индонезийский танк Harimau относится именно к этой категории.
Индонезия не имеет возможности самостоятельно создавать современные танки, а кроме того, не может закупать такую технику за рубежом. Выходом из такого положения стала совместная разработка нового образца по своим собственным требованиям. С точки зрения техники, новый проект выглядит интересным и многообещающим. Подобные средние танки имеют хороший потенциал в контексте перевооружения небогатых стран без развитой промышленности, и вполне могут найти свое место не только в Индонезии, но и в других странах Юго-Восточной Азии.
Однако имеются поводы для беспокойства. Как следует из доступных данных, проектированием в основном занималась турецкая сторона, тогда как индонезийская брала на себя лишь финансирование и надзор. Теперь Индонезии предстоит освоить ряд «чужих» технологий и наладить производство техники для собственной армии, а также, возможно, для некоторых зарубежных стран. После подписания контракта на поставку техники будущее проекта полностью зависит от возможностей и производственного потенциала компании PT Pindad. Если она сможет освоить выпуск новых агрегатов – армия получит желаемую технику.
Согласно последним новостям, контракт на первую партию средних танков Harimau должен появиться до конца года. Это означает, что уже в 2019-м следует ожидать первые новости об успехах или неудачах серийного производства. На основании этих сведений можно будет делать более точные прогнозы о развитии бронетанковых войск Индонезии. Пока ясно только одно: Индонезия и Турция совместными усилиями смогли разработать проект перспективной бронемашины актуального класса.
По материалам сайтов:
https://fnss.com.tr/
https://pindad.com/
https://armyrecognition.com/
http://mediaindonesia.com/
https://timesindonesia.co.id/
https://shephardmedia.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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