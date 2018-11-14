За 17 лет расходы на военные операции США превысили 6 трлн долларов

Обучение военнослужащих афганской армии с применением синего пластикового тренировочного оружия

Нация концентрирует своё внимание, как правило, на прямых военных расходах. Но мы упустили из виду многие другие сопутствующие расходы, имеющие существенную экономическую составляющую для бюджета.

Высокие издержки в войне и связанных с войной составляющих представляют собой проблему для национальной безопасности, потому что они непрогнозируемы. Общественность ожидает прозрачности расходов и предоставления стратегии относительно того, чего мы вообще ожидаем в итоге от участия в антитеррористических конфликтах.

В США опубликован ежегодный доклад сотрудников Института Уотсона по международным связям. Он рассказывает о проведении операций по борьбе с терроризмом в различных регионах мира и приводит данные о суммарных затратах. В докладе говорится о том, что тот груз, который лёг на плечи американских налогоплательщиков в связи с проведением операций в Ираке, Афганистане и Сирии, в несколько раз выше оценочного, представленного аналитиками ранее. Отмечено, что изначально были упущены из виду многие виды расходов, в том числе расходы на необходимость реабилитации ветеранов боевых действий.Из доклада:За годы участия армии США в операциях в Ираке и Афганистане из бюджета потрачено 1,8 трлн долларов. При этом заявлено, что здесь не учтены расходы медицинского характера, а это ещё сотни миллиардов долларов.Из доклада: С 2001 года расходы военного бюджета, которые оказались выше тех, которые прогнозировались, составило более 900 млрд долларов.Автор исследования Нета Кроуфорд:Отмечено, что в Афганистане сегодня находятся 23 тысяч натовских военных, из которых 14 тысяч – американцы, при этом никаких итогов, даже промежуточных, антитеррористической операции до сих пор не подведено.Из доклада: война с террором (на Ближнем Востоке) в общей сложности за 17 лет обошлась более чем в 6 триллионов долларов США. Если конфликты не будут погашены, то уже в 2020-м сумма может составить до 7 триллионов.При этом в докладе нет данных о том, сколько заработали американские корпорации на курировании афганского наркотрафика, на поставках оружия в воюющие страны Ближнего Востока, на фактическом захвате нефтяных и газовых месторождений.