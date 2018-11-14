За 17 лет расходы на военные операции США превысили 6 трлн долларов
В США опубликован ежегодный доклад сотрудников Института Уотсона по международным связям. Он рассказывает о проведении операций по борьбе с терроризмом в различных регионах мира и приводит данные о суммарных затратах. В докладе говорится о том, что тот груз, который лёг на плечи американских налогоплательщиков в связи с проведением операций в Ираке, Афганистане и Сирии, в несколько раз выше оценочного, представленного аналитиками ранее. Отмечено, что изначально были упущены из виду многие виды расходов, в том числе расходы на необходимость реабилитации ветеранов боевых действий.
Из доклада:
За годы участия армии США в операциях в Ираке и Афганистане из бюджета потрачено 1,8 трлн долларов. При этом заявлено, что здесь не учтены расходы медицинского характера, а это ещё сотни миллиардов долларов.
Из доклада: С 2001 года расходы военного бюджета, которые оказались выше тех, которые прогнозировались, составило более 900 млрд долларов.
Автор исследования Нета Кроуфорд:
Отмечено, что в Афганистане сегодня находятся 23 тысяч натовских военных, из которых 14 тысяч – американцы, при этом никаких итогов, даже промежуточных, антитеррористической операции до сих пор не подведено.
Из доклада: война с террором (на Ближнем Востоке) в общей сложности за 17 лет обошлась более чем в 6 триллионов долларов США. Если конфликты не будут погашены, то уже в 2020-м сумма может составить до 7 триллионов.
При этом в докладе нет данных о том, сколько заработали американские корпорации на курировании афганского наркотрафика, на поставках оружия в воюющие страны Ближнего Востока, на фактическом захвате нефтяных и газовых месторождений.
Обучение военнослужащих афганской армии с применением синего пластикового тренировочного оружия
Из доклада:
Нация концентрирует своё внимание, как правило, на прямых военных расходах. Но мы упустили из виду многие другие сопутствующие расходы, имеющие существенную экономическую составляющую для бюджета.
За годы участия армии США в операциях в Ираке и Афганистане из бюджета потрачено 1,8 трлн долларов. При этом заявлено, что здесь не учтены расходы медицинского характера, а это ещё сотни миллиардов долларов.
Из доклада: С 2001 года расходы военного бюджета, которые оказались выше тех, которые прогнозировались, составило более 900 млрд долларов.
Автор исследования Нета Кроуфорд:
Высокие издержки в войне и связанных с войной составляющих представляют собой проблему для национальной безопасности, потому что они непрогнозируемы. Общественность ожидает прозрачности расходов и предоставления стратегии относительно того, чего мы вообще ожидаем в итоге от участия в антитеррористических конфликтах.
Отмечено, что в Афганистане сегодня находятся 23 тысяч натовских военных, из которых 14 тысяч – американцы, при этом никаких итогов, даже промежуточных, антитеррористической операции до сих пор не подведено.
Из доклада: война с террором (на Ближнем Востоке) в общей сложности за 17 лет обошлась более чем в 6 триллионов долларов США. Если конфликты не будут погашены, то уже в 2020-м сумма может составить до 7 триллионов.
При этом в докладе нет данных о том, сколько заработали американские корпорации на курировании афганского наркотрафика, на поставках оружия в воюющие страны Ближнего Востока, на фактическом захвате нефтяных и газовых месторождений.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/pg/usforces.afghanistan
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