Критические последствия отставания России в модернизации ракет класса «воздух-воздух»

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/meteor/meteor.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/r77/r77.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/rvv-cd/rvv-cd.shtml

https://thediplomat.com/2017/11/uk-japan-push-ahead-with-joint-air-to-air-missile-project/

В наших предыдущих обзорах, посвящённых изучению причин расширения списка угроз для тактической авиации ВКС России, неоднократно затрагивалась проблематика постоянной пробуксовки в разработке и запуске серийного производства многофункциональных бортовых РЛС с активными фазированными антенными решётками семейств «Жук-АЭ» и «Жук-АМЭ», которые способны не только стать отличной заменой для устаревших и уязвимых перед РЭБ радаров со щелевыми антенными решётками Н019МП «Топаз» и Н019МП «Жук-М» (по сей день установлены на многоцелевых истребителях МиГ-29С/СМТ и палубных МиГ-29К/КУБ), но и дать фору в дальнем бою таким АФАР-радарам, как AN/APG-83 SABRA. Как известно, последний является сегодня «ядром» в программе RMP («Radar Modernization Program»), предусматривающей обновление бортовых радиолокационных комплексов 300—350 многоцелевых истребителей F-16C/D Block 40/42/50/52, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил и Национальной гвардии США. Давайте вдумаемся в эти цифры!У нас же, в связи с традиционным недофинансированием наукоёмких секторов оборонной промышленности, которое обычно и приводит к сырости, недоведённости элементной базы, демонстратор «Жук-АМЭ» с АФАР на базе низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (LTCC) из года в год продолжает благостно пылиться в рядах экспозиций АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (входит в состав КРЭТ) то на МАКСах, то на китайских «Airshow China», в то время как половина штатовских «Атакующих соколов» уже переоснащена новыми РЛС SABRA. А между тем, как показывает изучение матчасти, LTCC-технология изготовления приёмо-передающих модулей АФАР способна на равных конкурировать с ППМ, изготовленными из нитрида галлия. И на фоне этого кризиса представители КРЭТа продолжают «радовать» нас тем, что первые партии новейших истребителей переходного поколения МиГ-35 по-прежнему будут оснащаться щелевыми «Жуками-М». Ну да бог с ними, с «Жуками»!Происходящее можно было бы переварить под соусом наличия в составе Воздушно-космических сил России современных тяжёлых сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-35С и Су-30СМ, изначально оснащённых мощнейшими в мире радарами с ПФАР Н035 «Ирбис-Э» и Н011 «Барс», которые способны тягаться с американскими AN/APG-81 и AN/APG-77 по энергетическим возможностям и даже по разрешающей способности (помимо надёжности и помехозащищённости; эти показатели у АФАР-станций всегда на порядок выше).Но, увы, данный факт полностью омрачается другой, не менее серьёзной проблемой — значительным технологическим отставанием российских ракет воздушного боя средней и большой дальности от зарубежных аналогов. Включать в этот список дальнобойные 6-маховые ракеты-перехватчики Р-37/М (РВВ-БД), применяемые дальними перехватчиками МиГ-31БМ, нет никакого смысла, поскольку предназначены они преимущественно для поражения маломаневренных сверхзвуковых и гиперзвуковых средств воздушного нападения на дистанциях 100, 200 км и более на догонных и встречно-пересекающихся курсах. Также посредством Р-37М могут быть уничтожены тактические истребители F-15E «Strike Eagle» c полностью «забитыми» узлами подвески, когда выполнение манёвров с перегрузками более 5—6G нереализуемо. Речь идёт о ракетах семейства Р-77 (РВВ-АЕ) и РВВ-СД («Изделие 170-1»).Два данных варианта, несмотря на наличие решётчатых аэродинамических рулей, сохраняющих эффективность при углах атаки порядка 40 градусов и обеспечивающих угловую скорость разворота в 150 град/с, а также способность уничтожать ЗУР и ракеты воздушного боя противника благодаря неплохим параметрам АРГСН 9Б1348Э и 9Б-1103М-200ПА, оснащены однорежимным твердотопливным ракетным двигателем. Такой тип силовой установки позволяет сохранять эффективность Р-77 и РВВ-СД лишь на расстоянии 50—80 км (при перехвате средневысотных целей) и 80—110 км (при перехвате высотных объектов). Показатель весьма посредственный; тем более что французское подразделение MBDA, по данным flightglobal.com, уже начало модернизацию ракет воздушного боя MICA-EM/IR новыми двухрежимными РДТТ.Американские УРВБ AIM-120D (C-8), оснащённые более «долгоиграющим» двухрежимным РДТТ, сохраняют должные энергетические качества для перехвата маневрирующих целей на дальности 120—130 км, маломаневренных — 160—180 км. Подобные способности могут стать решающими в дуэльной ситуации между Су-35С и более малозаметным F-35A «Lightning», F-22A «Raptor» или палубными многофункциональными истребителями F/A-18E/F «Super Hornet». Единственным недостатком AIM-120D можно считать более низкую жесткость плоских аэродинамических рулей (в сравнении с решетчатыми), которая однозначно скажется на маневренных качествах AMRAAM.Вне всяких сомнений, более серьёзную угрозу нашей тактической авиации будут представлять европейские ракеты дальнего воздушного боя MBDA «Meteor», японские УРВБ AAM-4B, а также их гибридный вариант JNAAM. Первые могут похвастаться наличием интегрального ракетно-прямоточного двигателя с системой регулирования расхода газогенератора, которая обеспечивает «Метеорам» высокую скорость полёта и маневренность даже на удалении 150—160 км от места запуска благодаря пролонгированию работы силовой установки. Детище японской «Mitsubishi Electric Corporation», напротив, выделяется наличием уникальной активной радиолокационной головки самонаведения на базе активной ФАР, что реализовано впервые в мировой практике.Помехозащищённость этой ГСН в разы выше, чем у российских, французских или американских головок самонаведения. При использовании специализированных программных «плюшек» возможен «провал» диаграммы направленности ГСН в секторе излучения противником радиоэлектронных помех, а поэтому вероятность поражения цели с помощью AAM-4B возрастает в разы. Минобороны Японии и оборонное ведомство Великобритании решили не останавливаться на достигнутом: 1 сентября 2017 года в рамках модернизации боекомплектов для малозаметных истребителей F-35A и F-35B были обозначены новые горизонты для становления проекта JNAAM («Joint New Air-to-Air Missile»), на которые японская сторона выделила порядка 66 млн. долларов. Ракета класса «воздух-воздух» JNAAM может воплотить в себе лучшие лётно-технические способности «Meteor» с уникальнейшими алгоритмами наведения AAM-4B, а поэтому нашему оборонному ведомству стоило бы позаботиться о придании «второго дыхания» проекту ракеты воздушного боя РВВ-АЕ-ПД с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.