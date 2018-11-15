Эта странная Россия… Часть 2. Медузой по мозгам

Продолжая тему наших странностей, стоит отдельно поговорить о тех, кто причастен к тому, что эти странности происходят и сегодня воспринимаются как норма.Да, речь пойдет о некоторых СМИ. Которые, по идее, должны сеять «разумное, доброе, вечное», а выходят на информационное поле с совершенно иными целями и семенами.Начать можно и нужно с «Медузы».Весьма такой успешный проект, прямо ворвавшийся на просторы Интернета не так уж и давно по времени.О нет, мы не станем обсуждать танцы владелицы «Медузы» госпожи Тимченко с господином Ходорковским. Тут все понятно, ясно, как белый день, что абы кого господин Ходорковский кормить не будет.Меня больше порадовало вот это фото из офиса «Медузы» в свободной и европейской Латвии. Понятно, что в России с такими портретиками на стенах далеко пока не уйдешь. Максимум – до статистики о пожарах.@chertpoberry в комментариях – это Екатерина Кронгауз, супруга бывшего главного редактора Ивана Колпакова, выставленного за дверь за сексуальные домогательства к одной из сотрудниц. Ну ничем широту арийской души не унять, кроме увольнения…Обратите внимание, как Катенька Кронгауз-Колпакова смело пишет! Чувствуется, что из просвещенной и толерантной Европы, правда? Ну смелость и недостаток серого часто рядом находятся… Судя по тому, какие фото постит Екатерина для русских и не совсем читателей.Но и её бравый муж, подмахивающий корректуру под портретом Адольфа, равно как и руководитель латвийского проекта Илья Красильщик, сами понимаете, и подчиненных себе подбирают, скорее всего, по такому же принципу. Гитлерофилии.И, как заметили на портале «Око планеты», если есть возможность упомянуть фюрера и его присных, независимо от того, что в самом материале вообще, можно быть уверенным – помянут.Вообще, в издании неровно дышат в сторону Гитлера и не упускают случая притянуть его по поводу и без. О чем бы ни был материал в «Медузе», если там можно упомянуть фюрера, он будет упомянут.А говорят, и нацистское приветствие в офисах «Медузы» — норма…Другой вопрос: почему бравые гитлеролюбы до сих пор не заблокированы в России?Переходим к другому пункту. «Новая газета».Вообще, уже давно пора переименовать. «Густая желтизна», «Желтая канава» или что-то в таком ключе. Читать эту либерожелтушную стряпню опасно для здоровья, и уж если кто-то и должен мучиться, читаючи «НГ», то это сотрудники соответствующих ведомств. Перед окончательным и бесповоротным закрытием «Новой газеты».А оно, закрытие, должно состояться даже раньше, чем блокировка гитлеролюбов из «Медузы». Хотя бы просто потому, что один из лидеров «желтой прессы» в России откровенно перебарщивает.Можно было бы оценить, «понять и простить», если бы дело было в привычных антироссийских статьях, наполненных откровенной ложью, но нет. «Газетные» шагнули дальше, решив снискать себе славу на поприще поддержки и оправдания действий террористов и их пособников.Говоря об архангельских событиях, когда явно нездоровый психически и психологически молодой человек взорвал себя, «НГ» не только сочувствует, но и оправдывает действия не одного Михаила, но и его соратника-последователя Кирилла, школьника 14 лет, который тоже зачем-то сделал бомбу.Нет, понятно, что Кирилл «ничего такого» не хотел. Мальчик просто проводил физико-химические опыты, не более того. И, конечно, достоин поддержки со стороны СМИ, как сторона явно потерпевшая.Здесь мне очень легко и непринужденно можно перебросить мостик к другому любителю фейерверков и спецэффектов, горе-режиссеру Сенцову.«НГ» тоже яростно его защищала в целой серии материалов. И вот тут начинаются не очень красивые аналогии и сравнения.Хорошо, нездоровый Михаил, возможно, и нуждался в сочувствии. Хорошо, что никто не погиб, вот тогда бы сочувствия надо было бы гораздо больше. Тонкая грань, согласитесь.А вот если бы удался замысел господина Сенцова? Он на голову совершенно здоровый и распланировал все довольно неплохо. И в случае удачи эффект мог быть просто страшно ошеломляющим.И почему-то никто не вспоминает в стенаниях по Сенцову о двух поджогах в Крыму, которые Сенцов со товарищи удачно произвел.Стон и плач идет вкупе с акциями протеста маргиналов из «открытой России», призывы номинировать Сенцова на Нобелевскую премию мира…Ну с Нобелевкой точно не выгорит, два поджога и неудавшийся подрыв – это маловато будет. Обама вон сколько разнес…Но тем не менее, Сенцов по документам и отзывам «НГ» проходит почему-то не как террорист, а как политический.Ничего у нас «политические заключенные»: с СВУ в одной руке и «коктейлем Молотова» в другой?Видимо, нормально, и, так как случай не единичный, то тут и дело Омаргаджиева стоит вспомнить. Это те, которые готовили акцию со взрывами в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Омаргаджиев, Ефимов, Калавуров и Эсмурзиев.И тоже «НГ» пыталась рассказать всем, что это не террористы плохие, а силовики, которые были слишком жестки по отношению к задерживаемым. И документы криво оформили.Ну если по толерантной и человеколюбивой моде нынешнего времени, то да, силовики должны были помочь заряды расставить террористам и сигаретами угостив, отбыть восвояси. Но так не произошло, у нас пока, слава богу, не Европа.И пара хорошо отмолоченных террористов – небольшая расплата за то, что несколько десятков людей остались целы и невредимы.Жаль, что не все придерживаются такой точки зрения.Я назвал серию «Такая странная Россия…» И говорю о странностях. В первой части речь шла о том, как почитают итальянских фашистов в Россоши. Воодушевленный вашими комментариями, на основании фактов, изложенных в статье, я написал заявление в Генеральную прокуратуру РФ, которое было принято.Останавливаться? Не думаю, что это хорошая идея.Более хорошей идеей мне видится если не цензура, то ее хоть какое-то подобие. Как на Украине, где только попробуй пискнуть в сторону того, что Россия – не агрессор. Моментально расскажут, что и как по понятиям.Соответственно, наши странности тоже вызывают чувство глубокой озабоченности и желание писать заявление куда положено.Интересно, хотя совершенно непонятно, почему не заблокирован сайт гитлеролюбов, который удачно маскируется под новостной портал «Медуза»?Почему в офисе «Новой газеты» не сидят люди и не задают всем сотрудникам вопросы на тему пособничества террористам?Ведь оправдывать и всячески обелять замыслы и действия террористов могут, по идее, только их пособники. Разве нет?Странно…