Кто может стать украинским президентом

Политическая ситуация накануне президентских выборов на Украине становится всё более напряженной. Политические силы разного спектра втягиваются в избирательную кампанию. Формируется общая картина предстоящих выборов.Что представляет из себя политическое поле Украины? После переворота 2014 года на Украине установилась сначала националистическая власть, переросшая со временем в нацистскую. Движение сопротивления на Юго-востоке подавлено и разгромлено, часть руководителей и активистов сопротивления физически уничтожена, часть сидит по тюрьмам, а оставшиеся эмигрировали в Россию и на Донбасс. В стране установлен нацистский террор, стремящийся не допустить политического инакомыслия.Нацистское и националистическое крыло политических сил представлено «БПП» Порошенко, «Народным фронтом» Яценюка и Авакова, «Батьковщиной» Тимошенко, «Самопомощью» Садового, «Радикальной партией» Ляшко, «Свободой» Тягнибока, «Соцпартией» Кивы, если он до конца «отожмет» партию у соратников Мороза, и рядом мелких националистических партий и группировок. Националистическими силами из радикалов сформированы мощные группировки боевиков, способные силой поддержать свои партии.Все эти партии проповедуют украинский национализм и непримиримую русофобию, пропагандируют антироссийскую истерию, стремятся в Евросоюз и НАТО, в качестве союзников видят только страны Запада во главе со США, Россия для них — «страна-агрессор».В националистическом спектре политических сил идет непримиримая борьба за первое место в гонке русофобии в стремлении получить поддержку США. Наибольшую активность проявляет Порошенко, всеми силами стремящийся показать. что он больше всех ненавидит Россию и готов быть верным псом США. В этом лагере все объединились против Порошенко и стремятся выбить его из борьбы уже в первом туре выборов.Вся эта группа делает ставку на националистический электорат, который не является массовым на Украине. Он сосредоточен в основном в Галиции. Четыре года насаждения национализма на Украине при тотальных провалах власти в экономике и падении жизненного уровня населения оттолкнули подавляющую его часть от националистических идей. То есть электорат на этом поле существенно сужен, и эта группа политических сил будет растаскивать его.Условно «умеренный» спектр политических сил представлен «Оппозиционным блоком» Бойко, «За жизнь» Рабиновича – Медведчука, «Нашими» Мураева, партией олигархов «Возрождение», сюда же можно отнести левый спектр партий, представленный «Социалистами» Цушко и полузапрещенной КПУ, практически прекратившей политическую борьбу.Все партии в «умеренном» крыле политических сил проевропейской направленности, среди них нет сил, ориентирующихся на Россию. Практически за всеми стоит олигархический капитал, преследующий свои корпоративные цели. Что объединяет это крыло? Неприятие украинского национализма, понимание порочности развала экономики и развязанной войны на Донбассе, не позволяющих приумножать им свои капиталы. Эти политические силы обладают существенными финансовыми возможностями и серьезным влиянием в среде украинских элит.В последнее время предпринимаются попытки объединения «умеренных» сил в противостоянии правящему режиму. Эту роль взяла на себя партия «За жизнь», в которую теперь уже официально вошел лидер общественного движения «Украинский выбор» Медведчук, избранный председателем политсовета этой партии.В сентябре Медведчук в своем интервью изложил программу действий этого объединения. Он предложил три поэтапных шага: политические силы объединяются вокруг идеологической программы, предполагающей выполнение конкретных программных задач, затем объединяются политические силы и только на следующем этапе выдвигается единый кандидат. Эту идею в надежде стать единым кандидатом сразу же поддержал лидер «Оппозиционного блока» Бойко и небезызвестный Левочкин, прославившийся своими предательствами, в том числе спровоцировавших переворот 2014 года. В ответ на эти действия один из лидеров партии «За жизнь» Мураев заявил о выходе из партии и создал свою партию «Наши», поскольку это объединение, по его мнению, будет работать на Порошенко.Идеология объединения строится на следующих принципах. Необходимо прекратить войну на Донбассе путем прямых переговоров с руководством республик и разработать мирный план по Донбассу. Убедить население Донбасса вернуться на Украину и гарантировать им безопасность, развить Минский процесс и разработать механизмы предоставления особого статуса Донбассу, будущее Украины – федерализация, но сейчас этот вопрос поднимать не стоит, элиты и население к этому не готовы. Украинцы — отдельный народ со своей государственностью и языком, но связанные общей историей и верой с русским народом. Русофобская истерия и антироссийская политика должны быть прекращены, необходимо налаживать прагматические экономические отношения с Россией. Соглашение с Евросоюзом о едином экономическом пространстве не отвечает интересам Украины, его необходимо расторгнуть и прекратить стремление Украины интегрироваться в НАТО.Экономика должна быть вне политики, главная задача – повышение благосостояния населения, для этого надо восстанавливать промышленность и единое экономическое пространство со странами СНГ.При этом он только в общих чертах описал мирный план по Донбассу и не оговорил, как обеспечить денацификацию Украины. Медведчук также призвал присоединиться к объединению все оппозиционные политические и общественные силы. При этом он подчеркнул, что это объединение будет отстаивать интересы населения Юго-востока, которое составляет 30-35% от всего населения Украины. После переворота активисты и элита сопротивления Юго-востока разгромлены, эта политическая ниша сейчас свободна и ее пытается занять создаваемое объединение. Во многом такая идеологическая установка противоречит действиям «Оппозиционного блока», являющегося осколком «Партии регионов», и «Украинского выбора», которые весной 2014 года предали восставший Юго-восток (я был тому свидетелем).В развитие идей объединения Медведчук в октябре дал еще одно интервью, не исключил распад Украины, в который перерастает раскол государства, включающего в себя народы различных государственных образований, и отметил, что только федерализация может остановить распад Украины. Он подтвердил необходимость реализации мирного плана по Донбассу, опять же, не раскрыв деталей его реализации, и выразил мнение, что вопрос принадлежности Крыма пока не стоит поднимать.В ноябре Медведчук объявил о создании «оппозиционной платформы», в которой входящие в нее политические силы сохраняют свою самостоятельность и объединяются для реализации идеологической программы «оппозиционной платформы», выдвижения единого кандидата на пост президента и будущего участия в парламентских выборах. При всех недоговоренностях идеологическая программа направлена против догм и постулатов правящего режима. При этом она не затрагивает главное – идеологию украинства, на основе которой построено сегодняшнее нацистское государство Украина.Происходящие политические процессы на Украине в преддверии президентских выборов находится под жестким контролем США и их роль в выборе кандидатуры президента будет определяющей. С этим вопросом не так все просто. Порошенко пришел к власти при поддержке команды Хиллари Клинтон, представляющей Демократическую партию США, которая проиграла президентские выборы кандидату от Республиканской партии Трампу. Команда Трампа пока еще не определилась, на кого делать ставку на президентских выборах на Украине. Олигарх Пинчук при поддержке команды Клинтон выдвигает «человека вне политики» певца Вакарчука, а финансовый магнат Сорос поддерживает кандидатуру экс-министра обороны Украины — «вечно непроходного» Гриценко. К Тимошенко на Западе относятся очень настороженно и сомнительно, чтобы там делали на нее ставку. Олигарх Коломойский пытается выдвинуть своего кандидата и нашел его в лице шоумена Зеленского.США во главе Украины нужен президент, проводящий русофобскую политику по отношению к России, при этом способный удержать Украину от катаклизмов и не допустить падения антироссийского режима. С первой задачей Порошенко хорошо справляется, но у него нет поддержки у украинских элит и общества и решить вторую задачу он может оказаться не в состоянии.Электоральная база поддержки национализма и нацизма на Украине не такая большая и сосредоточена в основном в Галиции. В остальных регионах она навязывается властью силой и не является объединяющей для основной массы населения.Внутри националистического лагеря уже сложилось противостояние – с одной стороны команда Порошенко, с другой все националистические силы, стремящиеся понизить рейтинг доверия к нему населения Украины.К началу официальной избирательной кампании (30 декабря 2018 года), по всей видимости, в лидеры выйдут три группы политических сил: первая — Порошенко и те, кто решатся его поддержать, вторая — лидеры националистических партий Тимошенко, Ляшко, Гриценко, кандидат «Народного фронта», Вакарчук, Зеленский и лидер от радикалов, на место которого претендует «белый вождь» Билецкий, третья – «умеренные», кандидаты от «Оппозиционной платформы», партий «Наши», «Возрождение» и «Социалисты».Интересная ситуация складывается в «умеренном» крыле политических сил. За всеми этими партиями стоит мощный финансовый ресурс и поддержка значительной части украинских элит и бизнеса. Они могут представлять серьезную угрозу для националистов. Политическое лицо этого объединения формирует опытный и циничный политик Медведчук. Пока ему не удалось объединить все «умеренные» силы, но время для этого еще есть.«Умеренные», конечно же, не будут бороться за интересы населения Юго-востока. Они будут вести себя так же, как и «Партия регионов», прикрываться интересами населения, а фактически решать вопросы крупного бизнеса. Но сейчас это единственная сила, способная легально противостоять нацизму на Украине и начать процесс отстранения правящего режима от власти. Других сил на Украине сегодня нет. На данном этапе российское руководство, по всей видимости, устраивает это направление, поскольку сейчас главное — найти решение по прекращению войны на Донбассе и отстранить от власти русофобский режим. На большее сейчас надеяться невозможно. Ни сил, ни ресурсов для реализации переформатирования Украины и возвращения ее в семью народов русской цивилизации сегодня нет. Эту задачу придется решать на следующем этапе.Кто может одержать победу на выборах? В первую очередь кандидат, на которого поставят США, но при неприятии этого кандидата населением это сделать будет очень сложно. Поэтому Порошенко — трудно проводимый кандидат, у него самый высокий антирейтинг. Естественно, США нужен кандидат из националистического крыла политических сил, кандидат от «умеренных» их вряд ли устроит.Любой другой кандидат от националистов не будет обладать тем административным ресурсом и возможностями, который есть у Порошенко. В этой ситуации, если во второй тур выходят такой кандидат от националистов и представитель «оппозиционной платформы», то у последнего появляется шанс на победу. Электорат в своем большинстве не приемлет националистическую диктатуру и может склониться в пользу оппозиции.Проводимая в последнее время некоторыми аналитиками мысль, что к власти в результате выборов может прийти нацистский диктатор типа Билецкого не подтверждается настроениями в украинском обществе. Все опросы показывают, что население хочет мира и повышение благосостояния, а не сильной руки под фашистской символикой.Кто такой Билецкий? Это неонацистский боевик, создавший при поддержке власти ряд радикальных группировок с неонацистской идеологией «белой расы» для запугивания политических оппонентов и населения. Как политический лидер, он никогда не пользовался авторитетом в обществе, его становление происходило в Харькове, где его всегда презирали за распространение нацистских призывов и организацию шествий молодчиков, основу которых составляла уличная шпана и «ультрас» из футбольных фанатов.Радикалы могут попытаться организовать переворот, силы для этого у них есть. Но с такой идеологией их переворот никому не нужен. Олигархаи необходимо спокойствие в государстве, поскольку деньги любят тишину. США нужна русофобская власть на Украине, крепко держащая в руках государство, а не местечковые вожди с неонацистской идеологией.С таким раскладом политических сил на президентских выборах при определенных обстоятельствах у «умеренных» появляется шанс на успех. Какие это обстоятельства? США сделает ставку не на Порошенко, а на одного из националистов. Националистам удастся «погасить» Порошенко в первом туре выборов. Все политические силы «умеренных» объединятся и выставят единого кандидата, будут поддерживать его или, по крайней мере, не будут возражать против этой кандидатуры. Для реализации такого шанса нужна поддержка и от левого крыла «умеренных» в лице партии «Социалистов» и КПУ, даже если они не будут членами «оппозиционной платформы».Правящий режим настроил против себя практически все слои общества, кроме националистов, потерял поддержку в обществе, и оно готово отвергнуть его. Для этого нужна объединенная сила. Если все лидеры «умеренных» поумерят свои амбиции и найдут возможность на базе «оппозиционной платформы» прийти к консенсусу, у них появляется такая возможность. При этом эти силы должны иметь в виду, что правящий режим так просто не уйдет, он попытается силовым способом удержаться у власти, и «умеренные» должны быть готовы к силовому противостоянию с нацистами. Конечно же, возможная победа «умеренных» — это не победа патриотических сил Украины, это только промежуточный этап по освобождению Украины от национализма и нацизма.