Глубокое синее море. Топ необычных субмарин будущего

Многие СМИ недавно обратили внимание на удивительный проект французской субмарины. Как правильно отмечают эксперты, подлодки — не то направление, где сейчас можно встретить много технологических революций. Однако инженеры из Naval Group сделали все возможное, чтобы оставить конкурентов позади. Концепт SMX 31 стал одной из самых необычных идей современности. Речь идет о максимально незаметной многоцелевой лодке с многокорпусной конструкцией, имеющей неатомную энергетическую установку, построенную на основе электрических устройств. Снаружи будет легкий корпус необычной «бионической» формы, который сделает субмарину похожей на кита. За счет такого решения, в частности, хотят достичь наилучшего обтекания во время движения и, конечно, максимально снизить заметность. Рубки (в привычном виде) нет, из корпуса выступают лишь рули и ряд иных небольших конструкций.Стоит сказать, что это — далеко не маленькая субмарина, хотя она и заметно меньше таких крупных многоцелевых лодок, как «Ясень». По имеющимся данным, SMX 31 будет иметь длину 70 метров. Расчетное водоизмещение в погруженном положении — 3400 тонн. Самое удивительное заключается в том, что за счет широкой автоматизации экипаж должен составлять всего лишь пятнадцать человек.Этот необычный корабль представила французская фирма DCNS на военно-морской выставке Euronaval-2010. Главной его особенностью является то, что он объединил в себе черты надводного корабля и подводной лодки. То есть, речь идет о совмещении лучших качеств этих двух типов военной техники. По мнению конструкторов, газотурбинная силовая установка с тремя водометами позволит SMX-25 разгоняться на поверхности до скорости почти 40 узлов (примерно 70 км/ч), что сравнимо с показателями ряда надводных кораблей современности. Достигнув района боевых действий, корабль SMX-25 сможет погрузиться и действовать скрытно, подобно обычной подводной лодке.Увы, скорость в подводном положении не впечатляет: всего лишь десять узлов, что нельзя сравнить с современными субмаринами. Длина корабля — 110 метров, а подводное водоизмещение составляет 3000 тонн. Лодку хотят снабдить шестнадцатью многофункциональными ракетами, способными поражать надводные, подводные и наземные цели. Также корабль получит торпедные аппараты. Экипаж — 27 человек.Одним из самых необычных концептов «Евронаваль-2012» стала сверхмалая субмарина SMX 26, которую предложила все та же DCNS. Подводная лодка будет иметь длину 39,5 метров и ширину 15,5 метров. Наибольшая скорость подводного хода составит 10 узлов, а автономность — до 30 суток. Главной особенностью SMX-26 станет возможность действовать в мелководных прибрежных зонах, где обычным крупным субмаринам делать совершенно нечего. Для большей эффективности субмарину даже снабдили колесами. Предполагается, что в сумме с ее малыми размерами это позволит действовать на глубинах меньше пятнадцати метров, атакуя цели, когда они этого ожидают меньше всего. Для эффективной борьбы с лодками и кораблями SMX 26 получила две тяжелые и восемь легких торпед. Повысить огневую мощь в борьбе с надводными целями призвано выдвигающееся 20-мм орудие. Также подводная лодка способна будет перевозить до шести боевых пловцов.Важно отметить, что субмарина сможет получать воздух и подзаряжать аккумуляторные батареи при помощи выбрасываемых на поверхность шлангов. Главная энергетическая установка приводит в действие два гребных винта. Кроме этого имеются четыре дополнительных выдвигающихся движителя, повышающих маневренность.Если верить изданию Popular Mechanics, исследователь Х. Саттон (H.I. Sutton) не так давно нашел сведения об американской субмарине с условным обозначением Sub 2000, статью о которой ранее разместил контр-адмирал ВМС США Малкольм Фейджес (Malcolm Fages). Отметим, что Саттон является основателем ресурса о Военно-морских силах Covert Shores и автором книги World Submarines: Covert Shores Recognition Guide.По его словам, речь идет о многоцелевой подводной лодке, обладающей широкими возможностями по ведению разведки. Судя по всему, ее длина «в железе» может составлять 80 метров. Согласно имеющимся данным, лодка должна была получить двухкорпусную архитектуру, что весьма нехарактерно для американского судостроения, отдающего предпочтение однокорпусным лодкам. Якобы субмарину хотели оснастить Х-образным рулевым управлением и, скорее всего, водометным движителем нового поколения, что должно способствовать ее максимальной малозаметности. Лодка имеет торпедные аппараты, установленные по бокам, двенадцать вертикальных пусковых установок для крылатых ракет, а также может применять мини-субмарину для разведки.Стоит отметить, что подтверждений правдивости реального существования проекта нет, но даже если он и впрямь прорабатывался в Штатах, то, вероятно, давно сгинул. Сейчас у ВМС США совсем другие приоритеты, а перспективную многоцелевую субмарину американцы видят скорее «Сивулфом» номер два: большим, мощным и дорогостоящим. В свою очередь, Sub 2000 во многих отношениях находится ближе к экономичной «Вирджинии».Совсем уж невероятным концептом выглядит Nautilus 100, который представил Королевский военно-морской флот в 2015. Предполагается, что этот гигантский «скат» далекого будущего сможет выдержать глубину в 1000 метров, а его максимальная скорость будет достигать невероятные 150 узлов (или 270 километров в час). Экипаж субмарины — двадцать человек. Субмарина сможет применять водородно-электрические двигатели для передвижения на крейсерских скоростях и «тоннель», пропускающий через себя воду с помощью вентилятора и позволяющий набирать столь высокую скорость. Регулировать глубину погружения экипаж сможет с помощью подвижных гибких крыльев. «Вишенкой на торте» является управление лодкой при помощи нейроинтерфейса, когда субмарина сможет в буквальном смысле считывать мысли.Но это все, конечно, очень далеко от реальности. Особенно реальности британского флота, где экономия средств привела к отказу от катапульт на борту новых авианосцев типа «Куин Элизабет», снизив их фактические возможности до уровня американских десантных кораблей или даже ниже.В целом нужно сказать, что шансы на воплощение в жизнь хоть одного из представленных выше концептов невелики. Европейцы и американцы просто показали, как могут выглядеть отдельно взятые технические решения будущего. Нельзя исключать, что одно из них будет воплощено на субмарине XXI века, которая появится, скажем, в 30-е или 40-е. Но точно не сейчас и даже не через десять лет.