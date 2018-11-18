БА-64: первый советский полноприводный бронеавтомобиль

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БА-64Б в Нижегородском Кремле

Пулемет ДТ в башне бронеавтомобиля БА-64, фото: zr.ru

Бронеавтомобили БА-64Б и БА-64, машины хорошо различимы по ширине колесной базы

Источники информации:

https://vpk-news.ru/articles/44898

https://www.zr.ru/content/articles/906476-po-dolgu-sluzhby

https://www.kolesa.ru/article/vojna-bronevikov-velikoj-otechestvennoj-ba64-protiv-sd-kfz-222-2015-04-30

https://www.kolesa.ru/article/kolesa-velikoj-otechestvennoj-istorija-sovetskih-broneavtomobilej-2016-05-08