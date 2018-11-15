CNBC: Число желающих купить С-400 растёт - санкции не дают эффекта

Это похоже на то, как если бы покупатель приобретал ЗРК С-400 с полки супермаркета.

Американский телеканал CNBC выпустил материал со ссылкой на разведку США. В материале говорится о том, что разведка располагает данными о желании 13 стран приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400. Представлен и список этих государств, в который входят Египет, Катар, Марокко, Вьетнам, Ирак, Саудовская Аравия, Алжир и др.Напомним, что ЗРК С-400 уже поставлены в Китай. Также заключены контракты на поставку этих систем ПВО-ПРО в Турцию и Индию.На американском канале говорится, что столь высокий спрос на новейшие российские ЗРК объясняется сразу несколькими важными факторами. Это не только эффективность С-400 как таковая, но и отсутствие бюрократических барьеров при их приобретении. Явный намёк на ограничения, которые Конгресс США накладывает на торговые операции в сфере военно-промышленного сотрудничества с теми или иными странами.В частности, известна ситуация с заявлениями представителей Конгресса о неготовности передать ранее законтрактованные истребители 5-го поколения F-35 Анкаре. До сих пор в США идут жаркие дебаты относительно того, что Эрдоган может «передать русским технологии F-35 после поставок этих самолётов в Турцию».Американский канал сообщает, что у России гораздо меньше ограничений. Из материала:Отмечается также, что системы ПВО-ПРО С-400 обходятся существенно дешевле американских зенитных ракетных комплексов, да и их стоимость ниже, что и является дополнительным фактором для проявления интереса именно к российским комплексам. Добавляется, что американские санкции CAATSA влияния на покупателей практически не оказывают.