Сеть обсуждает меню и цены в "думской" столовой после публикации Хинштейна

В сети идёт активное обсуждение публикации депутата Александра Хинштейна, связанное с меню в столовой Государственной Думы РФ. Хинштейн в своём микроблоге в Твиттере опубликовал снимок меню с ценами на различного рода блюда, а также сообщил, что обед с двумя блюдами и компотом ему обошёлся в 253 рубля - закуска из фасоли, курица с капустой и огурцами, плюс - компот из шиповника. Все блюда в «думской» столовой предлагает ФГБУ «Комбинат питания «Кремлёвский».После этой публикации читатели микроблога Александра Хинштейна разделились на два «лагеря». Одни возмутились низкими, по московским меркам, ценами, заявив, что ни в одном из большинства мест общественного питания столицы сегодня невозможно заказать борщ с говядиной за 88 рублей и филе судака за 211. Другие отметили, что ничего «сногсшибательного» в меню, предлагаемом депутатам Государственной Думы, нет, и нужно обращать внимание не только на указанные цены, но и на вес порции.При этом практически все сошлись во мнении, что с заработными платами российских парламентариев эти цены выглядят, мягко говоря, более приемлемыми, нежели цены в большинстве московских мест общепита для рядовых граждан.Особенно внимательные читатели при изучении снимков, сделанных Хинштейном, рассмотрели даже оставшиеся на куриной ножке перья, отметив, что «бардак даже в думской столовой».В общем, личная жизнь депутатов, в том числе гастрономическая, вызвала у общественности бурный интерес. Хотя, на самом деле, куда более важным является тот законотворческий процесс, который проводят народные избранники. Там гораздо больше актуальных вопросов, действительно достойных обсуждения.