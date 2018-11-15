Сеть обсуждает меню и цены в "думской" столовой после публикации Хинштейна
В сети идёт активное обсуждение публикации депутата Александра Хинштейна, связанное с меню в столовой Государственной Думы РФ. Хинштейн в своём микроблоге в Твиттере опубликовал снимок меню с ценами на различного рода блюда, а также сообщил, что обед с двумя блюдами и компотом ему обошёлся в 253 рубля - закуска из фасоли, курица с капустой и огурцами, плюс - компот из шиповника. Все блюда в «думской» столовой предлагает ФГБУ «Комбинат питания «Кремлёвский».
После этой публикации читатели микроблога Александра Хинштейна разделились на два «лагеря». Одни возмутились низкими, по московским меркам, ценами, заявив, что ни в одном из большинства мест общественного питания столицы сегодня невозможно заказать борщ с говядиной за 88 рублей и филе судака за 211. Другие отметили, что ничего «сногсшибательного» в меню, предлагаемом депутатам Государственной Думы, нет, и нужно обращать внимание не только на указанные цены, но и на вес порции.
При этом практически все сошлись во мнении, что с заработными платами российских парламентариев эти цены выглядят, мягко говоря, более приемлемыми, нежели цены в большинстве московских мест общепита для рядовых граждан.
Особенно внимательные читатели при изучении снимков, сделанных Хинштейном, рассмотрели даже оставшиеся на куриной ножке перья, отметив, что «бардак даже в думской столовой».
В общем, личная жизнь депутатов, в том числе гастрономическая, вызвала у общественности бурный интерес. Хотя, на самом деле, куда более важным является тот законотворческий процесс, который проводят народные избранники. Там гораздо больше актуальных вопросов, действительно достойных обсуждения.
После этой публикации читатели микроблога Александра Хинштейна разделились на два «лагеря». Одни возмутились низкими, по московским меркам, ценами, заявив, что ни в одном из большинства мест общественного питания столицы сегодня невозможно заказать борщ с говядиной за 88 рублей и филе судака за 211. Другие отметили, что ничего «сногсшибательного» в меню, предлагаемом депутатам Государственной Думы, нет, и нужно обращать внимание не только на указанные цены, но и на вес порции.
При этом практически все сошлись во мнении, что с заработными платами российских парламентариев эти цены выглядят, мягко говоря, более приемлемыми, нежели цены в большинстве московских мест общепита для рядовых граждан.
Особенно внимательные читатели при изучении снимков, сделанных Хинштейном, рассмотрели даже оставшиеся на куриной ножке перья, отметив, что «бардак даже в думской столовой».
В общем, личная жизнь депутатов, в том числе гастрономическая, вызвала у общественности бурный интерес. Хотя, на самом деле, куда более важным является тот законотворческий процесс, который проводят народные избранники. Там гораздо больше актуальных вопросов, действительно достойных обсуждения.
- Использованы фотографии:
- Твиттер/Александр Хинштейн
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