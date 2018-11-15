День создания подразделений по борьбе с оргпреступностью в России

Сегодня, 15 ноября, исполняется 30 лет с момента создания 6-го управления Министерства внутренних дел СССР. Речь идёт об управлении, которое было призвано бороться с организованной преступностью. В 1991 году оно было преобразовано в Главное управление с наиболее опасными преступлениями, организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом.Поэтому 15 ноября в современном календаре носит названия Дня создания подразделений по борьбе с оргпреступностью в России.Так вышло, что появилось 6-е управление МВД фактически на волне формирования преступных сообществ в последние годы существования СССР – в новых условиях (в условиях перехода от перестройки к построению «рынка»).Общественность ещё слабо себе представляла, о чём идёт речь, а тем временем уже происходили процессы, которые стали прологом для так называемых «лихих 90-х», когда преступные кланы фактически брали власть в свои руки в целых регионах страны. Такие слова из жаргонной лексики как «разборки», «братки» и прочие стали входить и в общественный словарь в связи с тем, что влияние преступных кланов только росло.Нельзя говорить о том, что «такого не было» в более ранние советские годы. Оргпреступность существовала и тогда. Но то, во что это превратилось в начале 90-х, стало настоящим феноменом для страны, когда новостные сводки даже на федеральных каналах начинались материалами о криминальных войнах и попытках разделить сферы влияния представителями криминалитета, оказавшегося и в структурах власти страны.После многочисленных реформ управление по борьбе с преступностью как таковое прекратило своё существование – под прежним названием. В конечном итоге появилось Главное управление по противодействию экстремизму и другие управления и структуры, включая ГУ экономической безопасности. Также функционирует Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).К сожалению, коррупционные преступления и их производные, включая деятельность крупных группировок, в нашей стране по-прежнему наносят более чем серьёзный удар по развитию, зачастую ставят это развитие под большой вопрос. А потому искренне хочется надеяться на то, что в конечном итоге всё же будут выработаны эффективные меры по противодействию этой заразе, которая поразила многие сферы общественной, политической и экономической жизни в России.