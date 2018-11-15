Макрон: Быть союзником США не значит быть их вассалом

США являются нашим историческим союзником. Они продолжают им оставаться и сегодня. Но нужно понимать, что быть союзником (США) не значит быть вассалом. Мы не должны находиться в зависимости от них.

Французский президент Эммануэль Макрон посетил авианосец «Шарль де Голль», который после ремонта должен вскоре приступить к выполнению операций в Мировом океане. Ранее «Военное обозрение» сообщало, что авианосец ВМС Франции отправится в направлении Китая, где будет заниматься боевым патрулированием. Эти планы командования ВМС Франции вызвали крайне негативную реакцию Пекина. Власти КНР посоветовали Парижу сосредоточиться на патрулировании вод Мирового океана с применением авианосца ближе к границам самой Франции.Находясь на палубе авианосца «Шарль де Голль», Макрон продолжил свою заочную словесную перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Напомним, что Трамп в одном из своих твитов назвал заявление Макрона о необходимости создания европейской армии «для защиты от России, Китая и США» популистским, так как «рейтинг Макрона всего 26%». В конце твита Трамп написал «Сделаем Францию снова великой», объявив, что Париж должен платить за свою безопасность НАТО и никому другому.Макрон заявил следующее:Макрон добавил, что он верит в суверенитет Франции, суверенитет Европы, а потому по определению не может сказать французам, что вверяет французскую безопасность Соединённым Штатам Америки.Само заявление Макрона о том, что «Франция должна быть суверенной», и о том, что «он верит в суверенитет», намекают на реальный сегодняшний статус европейского государства, которое Вашингтон действительно успел превратить в одного из своих вассалов.