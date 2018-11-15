КС РФ рассмотрит запрос Евкурова о границе с Чечнёй в приоритетном порядке

По-прежнему остро стоит вопрос о попытке провести чёткую границу между двумя субъектами Российской Федерации – Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. При этом все прекрасно понимают, что любой необдуманный шаг в этом вопросе может разжечь пожар на всём Северном Кавказе. А к чему такой пожар в итоге приводит, Россия помнит по событиям 90-х годов.Стало известно, что в Конституционном суде России будет экстренно рассмотрен запрос главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. Евкуров, напомним, направил письмо в КС РФ с просьбой определить наличие (или отсутствие) соответствия Основному закону соглашения о границе с ЧР. Евкуров, по сути, просит рассмотреть вопрос о возможности игнорирования решения, принято Конституционным судом Ингушетии и признания этого решения незаконным. Напомним, что ингушский Конституционный суд признал незаконной ратификацию республиканским парламентом того самого соглашения о границе.Таким образом, наметились сразу несколько осей противостояния внутри Ингушетии. Это "парламент – Конституционный суд Республики Ингушетия" и "Конституционный суд РИ – глава республики".Запрос Евкурова КС РФ рассмотрит в приоритетном порядке до 27 ноября. Для справки: обычное рассмотрение запросов Конституционным судом России занимает не менее трёх месяцев с момента подачи.В этой связи возникает вопрос: если Конституционный суд России признает незаконным решение Конституционного суда Ингушетии, то к чему это может привести в Ингушетии, где проходили многочисленные акции протеста? Если же КС РФ поддержит КР РИ, то это станет прецедентом, который также может иметь неоднозначные последствия.В любом случае, пограничный вопрос между субъектами федерации – крайне сложен и не может быть решён без многостороннего его обсуждения с рассмотрением всех «за» и «против».Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией подразумевает передачу Ингушетии от Чечни горно-лесистой местности Надтеречного района. Ингушетия "для выравнивания границы" передаёт ЧР аналогичную по площади территорию на границе с Малгобекским районом.