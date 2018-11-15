Госдеп: новые санкции по делу Скрипалей будут «более драконовскими»
США пока не определились с набором антироссийских санкций второго раунда по делу Скрипалей, поскольку эти «драконовские» меры надо выбирать с большой осторожностью, передает РИА Новости заявление помощника госсекретаря Кристофера Форда.
Пока нет ответа о конкретном наборе санкций второго этапа. Над этим сейчас активно работают в правительстве, сказал Форд журналистам.
Ясно одно: новые ограничения будут «более драконовскими», отметил он. Но чем более драконовские меры находятся в списке, тем более тщательно нужно взвешивать каждый пункт, учитывать все риски, все «за» и «против», добавил чиновник.
Напомним, первый пакет санкций, введенный американской администрацией по делу Скрипалей, введен в действие 27 августа. Ограничения коснулись, в том числе поставок в Россию военной продукции, а также изделий и технологий двойного назначения.
Санкции введены на основании положений американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» от 1991 года. После того как Москва отказалась предоставить Вашингтону объяснение по «делу Скрипалей», а также обещание впредь не применять химическое оружие, американская сторона запустила процедуру введения второго пакета антироссийских санкций. Основание – всё тот же федеральный закон США о контроле за химоружием.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом А234 в британском Солсбери в начале марта текущего года. Лондон обвинил в этом российские спецслужбы. Москва это обвинение категорически отвергает. Каких-либо объективных доказательств причастности к отравлению России британская сторона до сих пор не представила.
Пока нет ответа о конкретном наборе санкций второго этапа. Над этим сейчас активно работают в правительстве, сказал Форд журналистам.
Ясно одно: новые ограничения будут «более драконовскими», отметил он. Но чем более драконовские меры находятся в списке, тем более тщательно нужно взвешивать каждый пункт, учитывать все риски, все «за» и «против», добавил чиновник.
Напомним, первый пакет санкций, введенный американской администрацией по делу Скрипалей, введен в действие 27 августа. Ограничения коснулись, в том числе поставок в Россию военной продукции, а также изделий и технологий двойного назначения.
Санкции введены на основании положений американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» от 1991 года. После того как Москва отказалась предоставить Вашингтону объяснение по «делу Скрипалей», а также обещание впредь не применять химическое оружие, американская сторона запустила процедуру введения второго пакета антироссийских санкций. Основание – всё тот же федеральный закон США о контроле за химоружием.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом А234 в британском Солсбери в начале марта текущего года. Лондон обвинил в этом российские спецслужбы. Москва это обвинение категорически отвергает. Каких-либо объективных доказательств причастности к отравлению России британская сторона до сих пор не представила.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter