Железо ковачей-халибов (часть 1)

Живут по руку левую от этих мест

Железа ковачи Халибы. Бойся их!

Они свирепы и к гостям неласковы…

(Эсхил. Прометей прикованный. Перевод А. Пиотровского)

Ассирийский рельеф из Хорсабада, изображающий людей, переносящих на плечах колесницу. Обращают на себя внимание засунутые за пояса их короткие мечи. Судя по форме, их клинки должны быть сделаны из железа, поскольку бронзовые клинки подобной формы не встречаются. Ок. 710 г. до н.э. (Лувр, Париж)А теперь давайте вспомним, что есть немало свидетельств того, что железо было известно людям еще с эпохи каменного века. То есть это было то самое метеоритное железо, содержащее много никеля, и… использовавшееся для изготовления все тех же железных бус Герзейской культуры и знаменитого железного кинжала, найденного в гробнице Тутанхамона, о которых здесь уже шла речь. Важно подчеркнуть, что этот металл так же, как и самородная медь, хорошо поддается обработке в холодном состоянии.Еще один ассирийский рельеф из Британского музея в Лондоне. На нем хорошо видны лучники, у которых заткнуты за пояс длинные и тонкие мечи в ножнах с завитками-волютами на конце. Опять-такие такие клинки должны быть сделаны из железа (стали), поскольку бронзовый клинок такой толщины согнется при первом же ударе. То есть очевидно, что уже в IX – VIII до н.э. ассирийцам железо было известно и они производили его в масштабах, позволявших вооружить железными мечами всю свою армию.Рельеф с изображением охоты ассирийского царя Ашшурназирпала II (875-860 гг. до н.э.) (Британский музей, Лондон) Судя по нему воины на колесницах так же были вооружены мечами аналогичной конструкции, что и у лучников, то есть их производство было достаточно массовым.Железные предметы из метеоритного железа археологи находили в Иране (VI–IV тыс. до н. э), Ираке (V тыс. до н.э.), а также Египте (IV тыс. до н.э). На Ближнем Востоке с самородным железом люди познакомились примерно в III-II тыс. до н.э., а в Месопотамии его знали в раннединастическое время (III тыс. до н. э.), что подтверждается находками в древнем Уре. Встречаются они и в погребениях таких евразийских культур, как ямная, на Южном Урале и афанасьевская в Южной Сибири (III тыс. до н.э.). Знали его эскимосы и индейцы северо-западных районов Северной Америки, а также в Китае династии Чжоу (1045 – 221 гг. до н. э.). В микенской Греции железо было известно, но только лишь как драгоценный металл и шло на изготовление украшений и амулетов.Хетты на боевой колеснице. За поясом о лучника также виден короткий меч с грибообразным навершием рукояти. (Музей Анатолийской цивилизации, Анкара)Еще один барельеф с изображением хеттской боевой колесницы. В ее арсенале появилось копье. (Музей анатолийских цивилизаций, Анкара)Судя по текстам Амарнского архива, железо было отправлено фараону Аменхотепу IV в качестве дара от хеттов из страны Миттани, лежавшей на востоке Малой Азии. Куски железа в слоях II тыс. до н.э. были найдены в Ассирии и Вавилоне. Вначале железо здесь также ценилось на вес золота и считалось драгоценной военной добычей, поступавшей из Сирии. В текстах XIX – XVIII вв. до н.э., найденных в руинах ассирийской торговой колонии Кюльтепе в Центральной Анатолии, фигурирует очень дорогой металл, который продается лишь в небольшом количестве и стоит в восемь раз дороже золота. Во дворце ассирийского царя Саргона также были найдены таблички в которых идет речь о различных дарах, включая металлы, присланные в честь окончания строительства его дворца. Но, как ценный металл, железо здесь уже не упоминается, хотя в одной их комнат этого дворца и нашли целый склад криц из железа. На Кипре и на Крите также встречаются артефакты, сделанные из железа и датируемые началом II тыс. до н.э. Хотя среди находок, относящихся к позднему бронзовому веку на Ближнем Востоке железных изделий уже значительно больше, хотя они и малы по размерам – это булавки, иголки, шилья.Бронзовые кинжалы, принадлежавшие жителям Анатолии эпохи бронзового века. (Музей анатолийских цивилизаций, Анкара)То есть все это позволяет сделать вывод, что возникновение металлургии железа произошло в северных районах Анатолии. Принято считать, что жившие здесь хетты сумели ее освоить, однако долгое время держали свое открытие в секрете. Действительно на территории Анатолии было найдено множество железных изделий, вот только выяснить местного ли они происхождения, или же были завезены сюда откуда-то, несмотря на все современные методы исследования, очень трудно. Хотя мы знаем, что в хеттских текстах для обозначения железа существовал особый термин, и, судя по всему, работать с ним они умели уже около 1800 г. до н.э., о чем свидетельствует, например, текст хеттского царя Анитты, где было написано о том, что в знак покорности ему были поднесены железный трон и железный скипетр. В письме хеттского царя Хаттуссили III (1250 г. до н.э.) ассирийскому царю Салмансару I также говорится о том, что для производства железа «сейчас неподходящее время и его нет в царских хранилищах в данный момент, но оно, конечно, будет получено». Далее царь хеттов сообщает, что посылает своему ассирийскому коллеге в подарок железный кинжал. То есть очевидно, что хетты железо не только знали, но и продавали его ассирийцам, вот только производилось они ими в ограниченном количестве.Антенные кинжалы гальшттатской культуры. Пока еще бронзовые. (Музей города Халлайн в Зальцбурге, Австрия)Начиная с XIII в. до н.э. железо на Востоке начинает распространяться значительно быстрее. В XII в. до н.э. оно уже становится известно в Сирии и Палестине, а к IX в. практически полностью заменяет бронзу в качестве материала для изготовления оружия и орудий труда. А в скором времени около XII-XII вв. до н.э. на Кипре или в Палестине люди осваивают и технологию науглероживания и закаливания железа. Древнюю Армению тоже принято считать одним из регионов, где железо получило распространение уже в IX в. до н.э., хотя известно, что в Закавказье первые железные изделия появились еще в XV – XIV вв. до н.э., поскольку они были обнаружены в погребениях этого времени. В государстве Урарту железные предметы также широко использовались. Следы черной металлургии обнаружены в Тайшебаини.Парадный шлем урартского царя Сардури II. Обнаружен при раскопках города Тейшебаини на холме Кармир-Блур. (Исторический музей Армении, Ереван)Урартский бронзовый пояс, обнаруженный в окрестностях города Ван. (Музей анатолийских цивилизаций, Анкара)*До недавнего времени считалось, что железо принесли в Грецию дорийские племена (чем, кстати говоря, и объяснялись обычно их победы над ахейцами, имевшими бронзовое оружие). Археология пока что не дает обоснованного подтверждения этой гипотезе. Так что, скорее, более правдоподобным будет следующее предположение: секрет выплавки и обработки железа греки переняли у кого-то из своих восточных соседей, например, одного из народов, живших на территории Малой Азии – скажем, тех же халибов – союзников троянцев, которые знали этот секрет уже во II тысячелетии до н. э.Продолжение следует…