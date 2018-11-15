Волгоградский подросток пришёл в школу с бензином, топором и ядом
Едва не закончилась трагедией обычный школьный день в одной из школ Волгоградской области. Речь идёт о Краснянской (хутор Красный) школе Даниловского района, где ученик 8-го класса явился на урок с топором, несколькими ножами, ядом и канистрой с бензином. 14-летний подросток пронёс всё это в школьное здание, что, по понятным причинам, вызвало переполох в поселковом учебном заведении.
Местное издание «Волгоград онлайн» сообщает, что, к счастью, обошлось без жертв. Единственным пострадавшим оказался сам подросток, который решил проглотить крысиный яд в своём собственном классе. Его доставили в больницу. Угроз для жизни учащегося нет.
Упомянутое волгоградское издание сообщает о том, что подросток стал демонстрировать ножи и топор своим одноклассникам с целью тех напугать. Угроз расправы, по сообщениям ресурса, в адрес школьников от подростка не поступало. «Демонстрацией» ножей, топора и ёмкости с бензином школьник якобы попытался отреагировать на оскорбления, которые услышал накануне в свой адрес.
Теперь в школе волгоградского хутора в Даниловском районе проводится проверка. Один из вопросов, который актуален не только для этой школы: почему подросток смог пронести легковоспламеняющееся вещество и опасные предметы в здание без какого-либо труда? Это в свою очередь обнажает такую проблему как фактически полная незащищённость школ в малых населённых пунктах, включая посёлки и хутора.
Ранее прозвучало заявление о том, что школы могут взять под охрану сотрудники Росгвардии. Но где Росгвардия собирается «взять» такое число сотрудников, которого бы хватило на охрану в том числе хуторских школ России?
Проблема здесь не столько в охране, сколько в вопросе психологии, реальной работы по воспитанию подрастающего поколения (не только в школе, но и в домашних условиях), во взаимоотношениях в молодёжной и подростковой среде.
P.S. На днях в Интернете был опубликован ролик, снятый одним из школьников. Учительница в школьном коридоре «награждает» подзатыльниками пятиклассника. Это сразу же было объявлено как «преступление» с призывами «срочно уволить и посадить учительницу». При этом не все задались вопросом, а что осталось за кадром – почему учительница не смогла сдержать себя? Понятно, что учитель «превысил полномочия», но в любом случае этот и другие подобные эпизоды заставляет задуматься над тем, какая система школьного воспитания является эффективной в нашей стране, и где граница прав и обязанностей не только учителей, но и учащихся (студентов).
Местное издание «Волгоград онлайн» сообщает, что, к счастью, обошлось без жертв. Единственным пострадавшим оказался сам подросток, который решил проглотить крысиный яд в своём собственном классе. Его доставили в больницу. Угроз для жизни учащегося нет.
Упомянутое волгоградское издание сообщает о том, что подросток стал демонстрировать ножи и топор своим одноклассникам с целью тех напугать. Угроз расправы, по сообщениям ресурса, в адрес школьников от подростка не поступало. «Демонстрацией» ножей, топора и ёмкости с бензином школьник якобы попытался отреагировать на оскорбления, которые услышал накануне в свой адрес.
Теперь в школе волгоградского хутора в Даниловском районе проводится проверка. Один из вопросов, который актуален не только для этой школы: почему подросток смог пронести легковоспламеняющееся вещество и опасные предметы в здание без какого-либо труда? Это в свою очередь обнажает такую проблему как фактически полная незащищённость школ в малых населённых пунктах, включая посёлки и хутора.
Ранее прозвучало заявление о том, что школы могут взять под охрану сотрудники Росгвардии. Но где Росгвардия собирается «взять» такое число сотрудников, которого бы хватило на охрану в том числе хуторских школ России?
Проблема здесь не столько в охране, сколько в вопросе психологии, реальной работы по воспитанию подрастающего поколения (не только в школе, но и в домашних условиях), во взаимоотношениях в молодёжной и подростковой среде.
P.S. На днях в Интернете был опубликован ролик, снятый одним из школьников. Учительница в школьном коридоре «награждает» подзатыльниками пятиклассника. Это сразу же было объявлено как «преступление» с призывами «срочно уволить и посадить учительницу». При этом не все задались вопросом, а что осталось за кадром – почему учительница не смогла сдержать себя? Понятно, что учитель «превысил полномочия», но в любом случае этот и другие подобные эпизоды заставляет задуматься над тем, какая система школьного воспитания является эффективной в нашей стране, и где граница прав и обязанностей не только учителей, но и учащихся (студентов).
- Использованы фотографии:
- укроп.org
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