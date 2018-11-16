Генеральское мнение: Армия России утратила боеспособность
Не секрет, что наша армия в последние годы стала объектом нападок для осуществления антироссийской пропаганды. Многие успехи в развитии и модернизации ВС РФ отдельные лица стараются выставлять в негативном свете. Случается, что не без доли справедливости, но нередко и "на пустом месте".
Порция критики относительно "плачевного состояния армии России" на сей раз вылилась из уст генерал-лейтенанта Виктора Соболева.
По его мнению, наши Вооружённые силы утратили свою боеспособность. Вину за это генерал возложил на реформы, которые проводились бывшим главой оборонного ведомства Анатолием Сердюковым.
"Перед ним была поставлена задача по уничтожению российской армии, с этой задачей он справился блестяще. На сегодняшний день наша Армия не способна защитить страну от серьёзного агрессора", - убеждён Соболев. А до Сердюкова с боеспособностью было всё отлично?
Почему же тогда наша российская армия на втором месте по силе в мире после Армии США согласно рейтингу Global Firepower Military, притом без учёта ядерного оружия? Если у руководства страны есть планы по развалу армии России, зачем её оснащают новейшими видами вооружения? Можно ли говорить об отсутствии боеготовности наших ВС хотя бы по примеру операции в Крыму, где всё прошло практически без единого выстрела, по эффективности операции в Сирии?
Возможно, генерал-лейтенант Соболев оторван от реальности. Теперь - к первоисточнику - телеканалу "Спец":
Порция критики относительно "плачевного состояния армии России" на сей раз вылилась из уст генерал-лейтенанта Виктора Соболева.
По его мнению, наши Вооружённые силы утратили свою боеспособность. Вину за это генерал возложил на реформы, которые проводились бывшим главой оборонного ведомства Анатолием Сердюковым.
"Перед ним была поставлена задача по уничтожению российской армии, с этой задачей он справился блестяще. На сегодняшний день наша Армия не способна защитить страну от серьёзного агрессора", - убеждён Соболев. А до Сердюкова с боеспособностью было всё отлично?
Почему же тогда наша российская армия на втором месте по силе в мире после Армии США согласно рейтингу Global Firepower Military, притом без учёта ядерного оружия? Если у руководства страны есть планы по развалу армии России, зачем её оснащают новейшими видами вооружения? Можно ли говорить об отсутствии боеготовности наших ВС хотя бы по примеру операции в Крыму, где всё прошло практически без единого выстрела, по эффективности операции в Сирии?
Возможно, генерал-лейтенант Соболев оторван от реальности. Теперь - к первоисточнику - телеканалу "Спец":
- Автор:
- Минобороны, канал СПЕЦ
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