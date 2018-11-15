В Киеве признали неспособность остановить «Северный поток-2»

Меня лично это пугает, это опасная игра. Можно доиграться до того, что вообще ничего не получить по факту,

У Киева более не осталось эффективных механизмов, с помощью которых можно остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил изданию Главред украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.По словам Марунича, сегодня он не видит у Киева сколь-нибудь действенных рычагов влияния на строительство «Северного потока-2» – подобные механизмы, к сожалению, исчерпаны.Украина не является участником проекта, газопровод не пройдет по ее территории. Как-то повлиять на его строительство украинские власти могут лишь путем воззваний к европейским странам, от которых этот проект зависит. Но, как уже стало ясно, все эти обращения малоэффективны, сказал он.При этом эксперт считает, что сбрасывать украинскую ГТС со счетов не следует – скорее всего, какой-то объем газа в ней останется. Сегодня речь идет о 20-30 млрд. кубов в год. «Это мало, это плохо, но это самый реалистичный сценарий» в настоящее время, добавил он.Именно такое предложение в мае прозвучало со стороны Берлина. Но украинские власти его отвергли.отметил Марунич.Напомним, накануне глава украинского МИД Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о принятии совместных мер, направленных на противодействие «Северному потоку-2». Было также объявлено о начале американо-украинского стратегического энергетического диалога.Ранее руководство Нафтогаза объявило о начале реализации плана «Б», подразумевающего истребование с России через международный суд $12 млрд. в счет будущего ущерба, который понесет Украина, лишившись газового транзита.Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по дну Балтийского моря от побережья РФ до Германии. Его мощность – 55 млрд. кубов в год.