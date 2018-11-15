В Киеве признали неспособность остановить «Северный поток-2»
У Киева более не осталось эффективных механизмов, с помощью которых можно остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил изданию Главред украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.
По словам Марунича, сегодня он не видит у Киева сколь-нибудь действенных рычагов влияния на строительство «Северного потока-2» – подобные механизмы, к сожалению, исчерпаны.
Украина не является участником проекта, газопровод не пройдет по ее территории. Как-то повлиять на его строительство украинские власти могут лишь путем воззваний к европейским странам, от которых этот проект зависит. Но, как уже стало ясно, все эти обращения малоэффективны, сказал он.
При этом эксперт считает, что сбрасывать украинскую ГТС со счетов не следует – скорее всего, какой-то объем газа в ней останется. Сегодня речь идет о 20-30 млрд. кубов в год. «Это мало, это плохо, но это самый реалистичный сценарий» в настоящее время, добавил он.
Именно такое предложение в мае прозвучало со стороны Берлина. Но украинские власти его отвергли.
Напомним, накануне глава украинского МИД Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о принятии совместных мер, направленных на противодействие «Северному потоку-2». Было также объявлено о начале американо-украинского стратегического энергетического диалога.
Ранее руководство Нафтогаза объявило о начале реализации плана «Б», подразумевающего истребование с России через международный суд $12 млрд. в счет будущего ущерба, который понесет Украина, лишившись газового транзита.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по дну Балтийского моря от побережья РФ до Германии. Его мощность – 55 млрд. кубов в год.
По словам Марунича, сегодня он не видит у Киева сколь-нибудь действенных рычагов влияния на строительство «Северного потока-2» – подобные механизмы, к сожалению, исчерпаны.
Украина не является участником проекта, газопровод не пройдет по ее территории. Как-то повлиять на его строительство украинские власти могут лишь путем воззваний к европейским странам, от которых этот проект зависит. Но, как уже стало ясно, все эти обращения малоэффективны, сказал он.
При этом эксперт считает, что сбрасывать украинскую ГТС со счетов не следует – скорее всего, какой-то объем газа в ней останется. Сегодня речь идет о 20-30 млрд. кубов в год. «Это мало, это плохо, но это самый реалистичный сценарий» в настоящее время, добавил он.
Именно такое предложение в мае прозвучало со стороны Берлина. Но украинские власти его отвергли.
Меня лично это пугает, это опасная игра. Можно доиграться до того, что вообще ничего не получить по факту,отметил Марунич.
Напомним, накануне глава украинского МИД Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о принятии совместных мер, направленных на противодействие «Северному потоку-2». Было также объявлено о начале американо-украинского стратегического энергетического диалога.
Ранее руководство Нафтогаза объявило о начале реализации плана «Б», подразумевающего истребование с России через международный суд $12 млрд. в счет будущего ущерба, который понесет Украина, лишившись газового транзита.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по дну Балтийского моря от побережья РФ до Германии. Его мощность – 55 млрд. кубов в год.
- Использованы фотографии:
- Газпром, http://www.gazprom.ru
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