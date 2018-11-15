Российские Вооружённые силы пополнились новейшей техникой

Российские вооруженные силы в этом году получили около 4 тысяч единиц боевой техники, включая автомобильную, сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко.Генерал пояснил, что в 2018 году в российскую армию отправлено около 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники (БТВТ), в том числе - автомобильной, введено в эксплуатацию - более 3 тыс. единиц. Доля современных образцов бронетехники в армии растет: в 2018 году всего показатель вырос до 31%, а в частях постоянной готовности - до 59%. Поясняя позиции по бронетехнике, Шевченко сообщил о поступлении в этом году в ВС более 180 танков, около 300 БМП и 250 БТР.Ранее сообщалось, что в российской армии идет планомерное переоснащение современными танками, в планах Минобороны РФ довести долю современных танков типа Т-72Б3, Т-80У и Т-90А в частях постоянной готовности к 2020 году до 70%. Кроме того, Россия пересмотрела планы утилизации советской бронетехники - значительная ее часть будет направлена на модернизацию.На данный момент Минобороны РФ уже заключило контракт на поставку в войска 2 батальонов танков Т-14 "Армата" и батальона БМП Т-15. После 2020 года будет рассматриваться вопрос о заключении крупных контрактов на поставку в войска "Арматы".