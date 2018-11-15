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БДК "Петр Моргунов" выйдет на испытания в марте 2019 года

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Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов" проекта 11711 начнет комплекс испытаний не позднее марта следующего года, а в июне уже выйдет на заводские ходовые испытания, заявил гендиректор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов, сообщает заводская газета "Вперед".

БДК "Петр Моргунов" выйдет на испытания в марте 2019 года



Гендиректор в частности заявил, что степень готовности строящегося на Прибалтийском ССЗ "Янтарь" в Калининграде БДК "Петр Моргунов" проекта 11711 высока. На январь 2019 года запланировано заселение экипажа корабля, начало испытаний начнется в феврале-марте, чтобы в июне уже начать заводские ходовые испытания. В начале ноября этого года на корабль подано электропитание с берега, заработало штатное освещение и носовая электростанция.

БДК "Петр Моргунов" является вторым кораблем проекта 11711 и первым серийным после головного БДК "Иван Грен". Данная серия БДК проекта 11711 ограничится всего двумя кораблями вместо запланированного строительства шести. БДК в настоящее время находится в процессе достройки после спуска на воду в конце мая этого года. Ранее сообщалось о планах ССЗ "Янтарь" передать БДК в состав ВМФ РФ через четыре года после его закладки, прошедшей в 2015 году.

БДК 11711 – это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-1970 годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 кораблей. Корабль способен вместить 13 танков или более 30 БТР и БМП. Также на БКД предусмотрено размещение усиленного батальона морской пехоты, а также временное базирование различных типов корабельных вертолетов. Корабль имеет дальность плавания в 4 тыс. морских миль, что позволяет выполнять задачи в дальней морской зоне.
Использованы фотографии:
ССЗ "Янтарь"
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