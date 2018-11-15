В Турции заявили о "нескончаемой тирании" Палестины Израилем
Жёсткая реакция турецких СМИ в эти дни не могла не обратить на себя внимание. Риторика следующая:
Неизвестно, какими по счету стали последние из совершенных Израилем массовых убийств и разрушений, начавшиеся в воскресенье 11 ноября.
11 ноября группа спецназа израильской армии в гражданской одежде и на гражданском автомобиле проникла в Газу, нарушив границу.
Группа была обнаружена представителями ХАМАС. В ходе столкновения Палестина потеряла погибшими 7 человек и забрала жизнь одного офицера израильского спецназа. Из-за чего Силы сопротивления Палестины, в том числе ХАМАС и Исламский джихад (запрещенная в РФ организация), 12 ноября нанесли ракетные удары по Израилю, в результате которых погиб якобы один израильский военный.
Это послужило основанием для бомбардировки Газы израильской авиацией в ночь с 12 на 13 ноября.
Бомбежкам подверглись гражданские здания, отель и многие другие места. Несколько районов превратились в груды развалин.
Турецкие СМИ:
О том, что сначала израильская территория подверглась ракетному обстрелу, СМИ Турции предпочитают не говорить.
Из материала:
В публикации турецкого издания Türkiye Gazetesi (Ссылка) заявлено, что истина заключается в следующем:
- пока структура Совета Безопасности ООН не меняется…
- пока самые влиятельные СМИ поддерживают Израиль…
- пока Вашингтон, Лондон, Париж и другие влиятельные столицы мира поддерживают Израиль…
- пока некоторые руководители арабских стран пытаются угодить своим западным хозяевам...
- пока исламский мир остается обезглавленным и разрозненным…
…Палестина и дальше будет терять людей.
Между тем наследник саудовского престола Мухаммед бен Салман заявил лидеру палестинского государства Махмуду Аббасу: "Палестинский вопрос не стоит у нас на повестке дня! Договаривайтесь с Израилем. Идите и создавайте ваше государство на Синае!".
Упомянутое турецкое СМИ:
Неизвестно, какими по счету стали последние из совершенных Израилем массовых убийств и разрушений, начавшиеся в воскресенье 11 ноября.
11 ноября группа спецназа израильской армии в гражданской одежде и на гражданском автомобиле проникла в Газу, нарушив границу.
Группа была обнаружена представителями ХАМАС. В ходе столкновения Палестина потеряла погибшими 7 человек и забрала жизнь одного офицера израильского спецназа. Из-за чего Силы сопротивления Палестины, в том числе ХАМАС и Исламский джихад (запрещенная в РФ организация), 12 ноября нанесли ракетные удары по Израилю, в результате которых погиб якобы один израильский военный.
Это послужило основанием для бомбардировки Газы израильской авиацией в ночь с 12 на 13 ноября.
Бомбежкам подверглись гражданские здания, отель и многие другие места. Несколько районов превратились в груды развалин.
Турецкие СМИ:
Также под бомбежку попали школы, больницы, жилые районы, торговые рынки и медиа-организации, поскольку Израиль не считает за людей никого, кроме себя. Таким образом, многие здания охватил огонь, некоторые были уничтожены и сравнялись с землей. В результате пострадали 25 человек, 6 человек погибли. Инцидент начался с несанкционированного проникновения в Газу израильского спецназа. Мир спокойно наблюдал за массовым убийством и катастрофой со стороны, в то время как Палестина за два дня понесла значительные потери погибшими и ранеными.
О том, что сначала израильская территория подверглась ракетному обстрелу, СМИ Турции предпочитают не говорить.
Из материала:
На данный момент ООН "призвала стороны к сдержанности", словно силы Палестины и Израиля равны. От Организации исламского сотрудничества не слышно ни звука. Западные и восточные столицы ничего не предпринимают.
В публикации турецкого издания Türkiye Gazetesi (Ссылка) заявлено, что истина заключается в следующем:
- пока структура Совета Безопасности ООН не меняется…
- пока самые влиятельные СМИ поддерживают Израиль…
- пока Вашингтон, Лондон, Париж и другие влиятельные столицы мира поддерживают Израиль…
- пока некоторые руководители арабских стран пытаются угодить своим западным хозяевам...
- пока исламский мир остается обезглавленным и разрозненным…
…Палестина и дальше будет терять людей.
Между тем наследник саудовского престола Мухаммед бен Салман заявил лидеру палестинского государства Махмуду Аббасу: "Палестинский вопрос не стоит у нас на повестке дня! Договаривайтесь с Израилем. Идите и создавайте ваше государство на Синае!".
Упомянутое турецкое СМИ:
Неужели однажды утром мир увидит такую картину: колонны палестинцев, стариков, женщин и детей, а в спину их толкают танки сил коалиции и боевая авиация.
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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