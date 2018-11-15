В Турции заявили о "нескончаемой тирании" Палестины Израилем

Также под бомбежку попали школы, больницы, жилые районы, торговые рынки и медиа-организации, поскольку Израиль не считает за людей никого, кроме себя. Таким образом, многие здания охватил огонь, некоторые были уничтожены и сравнялись с землей. В результате пострадали 25 человек, 6 человек погибли. Инцидент начался с несанкционированного проникновения в Газу израильского спецназа. Мир спокойно наблюдал за массовым убийством и катастрофой со стороны, в то время как Палестина за два дня понесла значительные потери погибшими и ранеными.

На данный момент ООН "призвала стороны к сдержанности", словно силы Палестины и Израиля равны. От Организации исламского сотрудничества не слышно ни звука. Западные и восточные столицы ничего не предпринимают.

Неужели однажды утром мир увидит такую картину: колонны палестинцев, стариков, женщин и детей, а в спину их толкают танки сил коалиции и боевая авиация.