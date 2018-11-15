Американский эксперт сравнил «Армату» с израильской «Меркавой»
Израильский танк «Меркава» – отличная машина, которая, скорее всего, превосходит российский танк Т-14 по совершенству своей аппаратуры, однако по уровню выживаемости, он, вероятно, уступает «Армате», пишет The National Interest.
Автор предположил, что российское военное руководство вполне может принять решение о последующих испытаниях «Арматы» на территории Сирии – тогда-то и может произойти столкновение между израильским и российским танками.
По словам эксперта, Т-14, возможно, имеет более современную систему защиты, а также необитаемую башню. Танк отлично движется, что делает его маневреннее по сравнению с «Меркавой». Кроме того, учитывая многослойную броню, динамическую и активную защиту, «Армата», вероятно, обеспечивает экипажу более высокую выживаемость.
При этом израильская машина почти наверняка сохранит свое превосходство в вопросах совершенства аппаратуры и возможности экипажа отслеживать ситуацию за бортом, пишет автор. Вместе с тем, он указывает на то обстоятельство, что уязвимость новейших систем наблюдения от вражеского огня находится на том же уровне, что и устаревшие оптические приборы. Так что эта проблема актуальна для обеих машин.
При этом автор записал в недостатки «Арматы» необитаемую башню, которая якобы ограничила командира в возможности наблюдать за обстановкой на поле боя. Данная проблема, по его мнению, могла быть решена путем установки системы виртуального обзора, наподобие израильской Iron Vision. Сегодня такая технология на Т-14 не применяется, уверен он.
Но рано или поздно такая система появится на российской машине, потому что в войне бронемашин побеждает тот экипаж, который увидит врага первым, заключает издание.
Автор предположил, что российское военное руководство вполне может принять решение о последующих испытаниях «Арматы» на территории Сирии – тогда-то и может произойти столкновение между израильским и российским танками.
По словам эксперта, Т-14, возможно, имеет более современную систему защиты, а также необитаемую башню. Танк отлично движется, что делает его маневреннее по сравнению с «Меркавой». Кроме того, учитывая многослойную броню, динамическую и активную защиту, «Армата», вероятно, обеспечивает экипажу более высокую выживаемость.
При этом израильская машина почти наверняка сохранит свое превосходство в вопросах совершенства аппаратуры и возможности экипажа отслеживать ситуацию за бортом, пишет автор. Вместе с тем, он указывает на то обстоятельство, что уязвимость новейших систем наблюдения от вражеского огня находится на том же уровне, что и устаревшие оптические приборы. Так что эта проблема актуальна для обеих машин.
При этом автор записал в недостатки «Арматы» необитаемую башню, которая якобы ограничила командира в возможности наблюдать за обстановкой на поле боя. Данная проблема, по его мнению, могла быть решена путем установки системы виртуального обзора, наподобие израильской Iron Vision. Сегодня такая технология на Т-14 не применяется, уверен он.
Но рано или поздно такая система появится на российской машине, потому что в войне бронемашин побеждает тот экипаж, который увидит врага первым, заключает издание.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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