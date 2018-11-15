STRATCOM (США): Нет средств на ядерную триаду - начинайте переговоры с русскими

Когда представитель Конгресса спрашивает меня, что у нас есть для реализации стратегии национальной безопасности, я отвечаю: то же, что было в прошлом году и ещё годом раньше. Мой совет выглядит так: нам нужно иметь силу, которая могла бы реагировать на любую угрозу, существующую в современном мире. Эта сила – ядерная триада. У русских – мощная триада, которая нацелена на нас. А если у меня нет такой триады, то я не могу гарантировать возможность нанесения ответного удара. В свою очередь, это означает, что я не могу дать гарантий безопасности страны.

Вы знаете, в таком случае у меня есть для вас рецепт: садитесь за стол переговоров с русскими. 1550 боеголовок по договору о СНВ – это неправильное число. Возможно, хватило бы и 1400. В общем, если вы действительно хотите сэкономить средства, то измените само понятие угрозы.