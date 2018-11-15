STRATCOM (США): Нет средств на ядерную триаду - начинайте переговоры с русскими
В США в очередной раз обсудили стратегию национальной безопасности. В обсуждении участвовали представители Конгресса, командования STRATCOM и другие гражданские и военные специалисты. Обсуждение проходило в Институте политики Гарвардского университета, при этом дискуссия развернулась нешуточная.
Генерал Джон Хайтен (John E. Hyten, командование STRATCOM):
Ранее в Пентагоне, как пишет Defense News, сообщили о планах по усилению ядерной составляющей на подводном флоте США – в том числе с помощью скорейшего приобретения перспективных субмарин класса «Колумбия».
Также заявлено, что для развития ядерной триады необходимо обновлять арсенал МБР и работать над проектом бомбардировщиков B-21 Raider.
В 2017 году было заявлено, что Бюджетное управление Конгресса США оценивало траты Пентагона на развитие ядерного потенциала в стране в 1 трлн долларов на 30 лет.
В ходе обсуждения стратегии нацбезопасности США конгрессмены заявили, что «это, вероятно, больше того, что США сегодня могут себе позволить».
Генерал Хайтен, услышав заявление о том, что полноценное развитие ядерной триады бюджет США может «не потянуть», обратился к конгрессменам и другим собравшимся в зале:
Генерал Джон Хайтен (John E. Hyten, командование STRATCOM):
Когда представитель Конгресса спрашивает меня, что у нас есть для реализации стратегии национальной безопасности, я отвечаю: то же, что было в прошлом году и ещё годом раньше. Мой совет выглядит так: нам нужно иметь силу, которая могла бы реагировать на любую угрозу, существующую в современном мире. Эта сила – ядерная триада. У русских – мощная триада, которая нацелена на нас. А если у меня нет такой триады, то я не могу гарантировать возможность нанесения ответного удара. В свою очередь, это означает, что я не могу дать гарантий безопасности страны.
Ранее в Пентагоне, как пишет Defense News, сообщили о планах по усилению ядерной составляющей на подводном флоте США – в том числе с помощью скорейшего приобретения перспективных субмарин класса «Колумбия».
Также заявлено, что для развития ядерной триады необходимо обновлять арсенал МБР и работать над проектом бомбардировщиков B-21 Raider.
В 2017 году было заявлено, что Бюджетное управление Конгресса США оценивало траты Пентагона на развитие ядерного потенциала в стране в 1 трлн долларов на 30 лет.
В ходе обсуждения стратегии нацбезопасности США конгрессмены заявили, что «это, вероятно, больше того, что США сегодня могут себе позволить».
Генерал Хайтен, услышав заявление о том, что полноценное развитие ядерной триады бюджет США может «не потянуть», обратился к конгрессменам и другим собравшимся в зале:
Вы знаете, в таком случае у меня есть для вас рецепт: садитесь за стол переговоров с русскими. 1550 боеголовок по договору о СНВ – это неправильное число. Возможно, хватило бы и 1400. В общем, если вы действительно хотите сэкономить средства, то измените само понятие угрозы.
- Использованы фотографии:
- U.S. Naval Sea Systems Command Image - https://news.usni.org/2017/09/21/navy-awards-electric-boat-5-1b-columbia-class-submarine-design-contract#more-28386, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62702101
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