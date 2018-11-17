Пальцы вверх! Президенты перешли к невербальному общению
Многие отметили, что Владимир Путин на торжествах в Париже по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны, поздоровавшись с Дональдом Трампом, сделал ему знак большим пальцем руки. Было много спекуляций по этому поводу, от «что теперь все взвоют» до шуток: президенты конспирируются. Путин дал высокую оценку деятельности Трампа по осушению «вашингтонского болота» и противодействию Конгрессу.
Возможно, за этим ничего не стоит, и Трамп при встрече с Макроном тянул вверх большой палец, наверное, показывая всем, что у него всё о’кей! Однако в это время Макрон тянул ему руку, смутившись, он тоже вытянул вверх большой палец… Здесь пахнет уже не знаками, а конфликтом между ними. И на это есть причины.
Трамп мог преднамеренно не заметить протянутой ему руки, потому что имел повод быть недовольным Макроном. В Париже Макрон выступил с идеей создания общеевропейской армии, и это ещё не всё! В числе потенциальных противников этой армии Макрон упомянул наряду с Россией и Китаем США! Но и это ещё не всё!
Макрон сорвал запланированную встречу Трампа и Путина, якобы она могла затмить торжества, организованные Францией. А потом ещё и рассадил президентов подальше друг от друга, чтобы они и словом не могли через стол перекинуться. Когда Макрон всё-таки дорвался до руки Трампа, то жал её изо всех сил, как бы пытаясь оторвать, на что обратили внимание журналисты.
Вообще, идея общеевропейской армии принадлежит Жану-Клоду Юнкеру, председателю Европейской комиссии и ставленнику Германии, а потому и канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая превратилась сегодня в «хромую утку» и ушла на задний план европейской политики. А на передний план вышел президент Франции Макрон, и опять с идеей общеевропейской армии, что вызвало явное неудовольствие Трампа, и не только его одного в Америке, то есть можно говорить об ухудшении американо-европейских отношений. С чего это вдруг Макрон вспомнил об общеевропейской армии? Да ещё в пику США? Это же бунт на трансатлантическом корабле!
Продолжим конспирологический ход наших мыслей. Допустим, на недавней встрече в Хельсинки Трамп и Путин о чём-то договорились по-крупному. В Париже они хотели «сверить часы», но вмешался Макрон и не дал им этого сделать. И пришлось Трампу прибегнуть к невербальному языку: не заметив протянутую ему руку Макрона, тянуть верх большой палец руки по прибытии в славный город Париж. Может быть, действительно для Путина?
Владимир Путин прилетел в Париж последним и видел, наверное, этот знак Трампа. Во время общей встречи мировых лидеров он здоровается с Трампом, а потом тоже поднимает вверх большой палец руки. Мол, я понял, всё идёт, как мы договаривались в Хельсинки? О чём могли договориться в Хельсинки Трамп и Путин, США и Россия?
На таком уровне… пожалуй, о Европе. И Европа что-то и как-то об этом разузнала или интуитивно почувствовала, и вот Макрон демонстративно задирает Трампа идеей общеевропейской армии и мелочно не даёт ему встретиться с Путиным. Почему? Европа никак не участвует в переговорах между США и Россией! И это очень не нравится старой Европе в лице Макрона и Меркель: они подозревают, что Трамп и Путин не только об ограничении стратегических вооружений договариваются!
Лондон, этот старый европейский провокатор, тоже забеспокоился. Премьер Тереза Мэй объявила о «другой политике» в отношении России. А хуже ведь уже некуда. Тогда куда пойдёт эта «другая политика»?
Все в Париже заметили, что Трамп не заметил Петра Порошенко, не поздоровался с ним, хотя они ведь знакомы, а украинский вопрос действительно стоит в мире. Трудно из этого не сделать вывод, что Трамп слил как минимум Порошенко, а возможно, и всю бандеровскую Украину. Кому? Кому вообще её можно слить, кроме Москвы? И Путин в ответ подаёт Трампу знак большим пальцем!
Но что для Трампа Украина? Другое дело – Европа! В рамках договорённости о Европе между США и Россией Украина может пойти разве что довеском, но какая может быть договорённость между Трампом и Путиным по Европе?
Трамп ведь бизнесмен, и мог по-простому сказать в Хельсинки Путину: Европа – это американские вассалы, и мы должны их стричь, Владимир, а Россия должна уйти с энергетического рынка Европы. Чем будете расплачиваться? Об этом мог спросить Путин. США не будут возражать, если Россия восстановит своё влияние не только на Украине, а на всём постсоветском пространстве. В странах, прилегающих к бывшему СССР, мы создадим демилитаризованную от стратегического оружия зону, мог ответить Дональд Трамп. Над этим стоит подумать, мог бы сказать на это предложение Владимир Путин.
Такой план Трампа вполне соответствует большой игре США по вбиванию клина между Россией и Китаем: Москва ведь должна быть заинтересована чем-то существенным. С другой стороны, России есть куда уйти с энергетического рынка Европы – на рынки Азии, в первую очередь в Китай. Причём ввод в строй газопровода СП-2 некритичен для глобального ухода России в Азию, ведь поставки сжиженного газа из США в Европу ещё не налажены. СП-2 просто временно заместит собой украинский транзит: до масштабных поставок сжиженного газа из США в Европу он даже необходим. А вот потом СП-2 может быть заморожен, например, под предлогом санкционного давления США. Европейские объёмы газа Россия перенаправит в Азию.
В результате Европа попадает в полную зависимость от поставок из США сжиженного газа и вообще энергоносителей, это очень хороший бизнес для США. Россия же восстанавливает свою бывшую советскую сферу влияния. Ради этого Путин может пойти на уступки Трампу в Европе, отступив на газовые рынки Азии.
При этом под угрозу ставится трансатлантическое партнёрство Америки и Европы, признаки чего мы видели в Париже, но для США это некритично. Для США критичен разрыв отношений с Китаем: он вызовет в Америке экономический кризис. А вот ухудшение отношений США с Европой никакого экономического кризиса в Америке не вызовет, даже вкупе с общеевропейской армией. Никуда Европа от Америки не денется!
Возможно, за этим ничего не стоит, и Трамп при встрече с Макроном тянул вверх большой палец, наверное, показывая всем, что у него всё о’кей! Однако в это время Макрон тянул ему руку, смутившись, он тоже вытянул вверх большой палец… Здесь пахнет уже не знаками, а конфликтом между ними. И на это есть причины.
Трамп мог преднамеренно не заметить протянутой ему руки, потому что имел повод быть недовольным Макроном. В Париже Макрон выступил с идеей создания общеевропейской армии, и это ещё не всё! В числе потенциальных противников этой армии Макрон упомянул наряду с Россией и Китаем США! Но и это ещё не всё!
Макрон сорвал запланированную встречу Трампа и Путина, якобы она могла затмить торжества, организованные Францией. А потом ещё и рассадил президентов подальше друг от друга, чтобы они и словом не могли через стол перекинуться. Когда Макрон всё-таки дорвался до руки Трампа, то жал её изо всех сил, как бы пытаясь оторвать, на что обратили внимание журналисты.
Вообще, идея общеевропейской армии принадлежит Жану-Клоду Юнкеру, председателю Европейской комиссии и ставленнику Германии, а потому и канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая превратилась сегодня в «хромую утку» и ушла на задний план европейской политики. А на передний план вышел президент Франции Макрон, и опять с идеей общеевропейской армии, что вызвало явное неудовольствие Трампа, и не только его одного в Америке, то есть можно говорить об ухудшении американо-европейских отношений. С чего это вдруг Макрон вспомнил об общеевропейской армии? Да ещё в пику США? Это же бунт на трансатлантическом корабле!
Продолжим конспирологический ход наших мыслей. Допустим, на недавней встрече в Хельсинки Трамп и Путин о чём-то договорились по-крупному. В Париже они хотели «сверить часы», но вмешался Макрон и не дал им этого сделать. И пришлось Трампу прибегнуть к невербальному языку: не заметив протянутую ему руку Макрона, тянуть верх большой палец руки по прибытии в славный город Париж. Может быть, действительно для Путина?
Владимир Путин прилетел в Париж последним и видел, наверное, этот знак Трампа. Во время общей встречи мировых лидеров он здоровается с Трампом, а потом тоже поднимает вверх большой палец руки. Мол, я понял, всё идёт, как мы договаривались в Хельсинки? О чём могли договориться в Хельсинки Трамп и Путин, США и Россия?
На таком уровне… пожалуй, о Европе. И Европа что-то и как-то об этом разузнала или интуитивно почувствовала, и вот Макрон демонстративно задирает Трампа идеей общеевропейской армии и мелочно не даёт ему встретиться с Путиным. Почему? Европа никак не участвует в переговорах между США и Россией! И это очень не нравится старой Европе в лице Макрона и Меркель: они подозревают, что Трамп и Путин не только об ограничении стратегических вооружений договариваются!
Лондон, этот старый европейский провокатор, тоже забеспокоился. Премьер Тереза Мэй объявила о «другой политике» в отношении России. А хуже ведь уже некуда. Тогда куда пойдёт эта «другая политика»?
Все в Париже заметили, что Трамп не заметил Петра Порошенко, не поздоровался с ним, хотя они ведь знакомы, а украинский вопрос действительно стоит в мире. Трудно из этого не сделать вывод, что Трамп слил как минимум Порошенко, а возможно, и всю бандеровскую Украину. Кому? Кому вообще её можно слить, кроме Москвы? И Путин в ответ подаёт Трампу знак большим пальцем!
Но что для Трампа Украина? Другое дело – Европа! В рамках договорённости о Европе между США и Россией Украина может пойти разве что довеском, но какая может быть договорённость между Трампом и Путиным по Европе?
Трамп ведь бизнесмен, и мог по-простому сказать в Хельсинки Путину: Европа – это американские вассалы, и мы должны их стричь, Владимир, а Россия должна уйти с энергетического рынка Европы. Чем будете расплачиваться? Об этом мог спросить Путин. США не будут возражать, если Россия восстановит своё влияние не только на Украине, а на всём постсоветском пространстве. В странах, прилегающих к бывшему СССР, мы создадим демилитаризованную от стратегического оружия зону, мог ответить Дональд Трамп. Над этим стоит подумать, мог бы сказать на это предложение Владимир Путин.
Такой план Трампа вполне соответствует большой игре США по вбиванию клина между Россией и Китаем: Москва ведь должна быть заинтересована чем-то существенным. С другой стороны, России есть куда уйти с энергетического рынка Европы – на рынки Азии, в первую очередь в Китай. Причём ввод в строй газопровода СП-2 некритичен для глобального ухода России в Азию, ведь поставки сжиженного газа из США в Европу ещё не налажены. СП-2 просто временно заместит собой украинский транзит: до масштабных поставок сжиженного газа из США в Европу он даже необходим. А вот потом СП-2 может быть заморожен, например, под предлогом санкционного давления США. Европейские объёмы газа Россия перенаправит в Азию.
В результате Европа попадает в полную зависимость от поставок из США сжиженного газа и вообще энергоносителей, это очень хороший бизнес для США. Россия же восстанавливает свою бывшую советскую сферу влияния. Ради этого Путин может пойти на уступки Трампу в Европе, отступив на газовые рынки Азии.
При этом под угрозу ставится трансатлантическое партнёрство Америки и Европы, признаки чего мы видели в Париже, но для США это некритично. Для США критичен разрыв отношений с Китаем: он вызовет в Америке экономический кризис. А вот ухудшение отношений США с Европой никакого экономического кризиса в Америке не вызовет, даже вкупе с общеевропейской армией. Никуда Европа от Америки не денется!
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- kremlin.ru
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