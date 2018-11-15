Турция разрабатывает собственный ЗРК большой дальности

Турция не оставляет попыток создания собственного зенитного ракетного комплекса большой дальности. Соответствующий контракт от Минобороны получили три турецкие компании Tubitak Sage, Aselsan и Roketsan, которые заняты разработкой перспективного ЗРК, получившего название Siper, пишет Hurriyet Daily News.Разработкой собственных ЗРК в Турции озаботились в 2000-х годах. Не имея собственного ЗРК большей дальности, с целью создания национальной системы противовоздушной обороны, в 2009 году турки провели тендер T-Loramids, в котором участвовали американские компании Raytheon и Lockheed Martin, европейский консорциум Eurosam, "Рособоронэкспорт" и китайская корпорация CPMIEC. Турецкой армии были предложены ЗРК Patriot PAC-3, SAMP/T Aster 30, С-300ВМ "Антей-2500" и китайский HQ-9. В 2013 году российский ЗРК из конкурса выбыл, победителем стал китайский ЗРК, но в 2015 году итоги аннулировали и в 2018-м Турция приобрела у России комплексы С-400 "Триумф".Несмотря на приобретение российских ЗРС С-400, Турция не оставила попыток создать отечественный ЗРК. На данный момент компании, получившие контракт Минобороны, составляют технико-экономический проект перспективного комплекса и подготавливают эскизный. Начальное проектирование комплекса планируется завершить в ближайшие полтора года. Технические подробности о перспективном комплексе не разглашаются. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что первые отечественные серийные комплексы могут быть поставлены в вооруженные силы до конца 2021 года.