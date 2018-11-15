Берлин - Киеву: Закройте сайт «Миротворец»
Германия осуждает включение в базу украинского сайта «Миротворец» экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и настаивает на закрытии ресурса, сообщает газета Die Zeit со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.
Шредер попал в списки «Миротворца» на прошлой неделе после того как в интервью одному из изданий выразил свое отношение к «аннексии» украинского Крыма. Отвечая на вопрос журналиста, экс-канцлер напомнил, что Крым ранее был российским. Передача же его в 1954 году Украине имела символическое значение, поскольку и Россия, и Украина в то время находились в составе Советского Союза. Он также отметил, что ни один из последующих президентов не вернет полуостров под контроль Киева.
После этого Шредер попал в базу «Миротворца» как человек, совершивший «покушение на суверенитет Украины» и занимающийся «антиукраинской пропагандой».
Напомним, в 2016 году сайт опубликовал список журналистов (в том числе иностранных), получивших аккредитацию в ЛНР и ДНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них стали поступать угрозы.
Деятельность владельцев сайта была осуждена также представителем ОБСЕ Дуньей Миятович. По ее словам, публикация списка – еще один тревожный шаг, ставящий под угрозу безопасность журналистов.
По данным немецкой газеты, за сайтом стоит «небезызвестный» министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Ранее мы уже разъяснили свою позицию украинскому правительству и настаивали на закрытии сайта «Миротворец». Это мы делаем и сейчас,приводит газета заявление представителя германского МИД.
Шредер попал в списки «Миротворца» на прошлой неделе после того как в интервью одному из изданий выразил свое отношение к «аннексии» украинского Крыма. Отвечая на вопрос журналиста, экс-канцлер напомнил, что Крым ранее был российским. Передача же его в 1954 году Украине имела символическое значение, поскольку и Россия, и Украина в то время находились в составе Советского Союза. Он также отметил, что ни один из последующих президентов не вернет полуостров под контроль Киева.
После этого Шредер попал в базу «Миротворца» как человек, совершивший «покушение на суверенитет Украины» и занимающийся «антиукраинской пропагандой».
Напомним, в 2016 году сайт опубликовал список журналистов (в том числе иностранных), получивших аккредитацию в ЛНР и ДНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них стали поступать угрозы.
Деятельность владельцев сайта была осуждена также представителем ОБСЕ Дуньей Миятович. По ее словам, публикация списка – еще один тревожный шаг, ставящий под угрозу безопасность журналистов.
По данным немецкой газеты, за сайтом стоит «небезызвестный» министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
- Использованы фотографии:
- НТВ, https://www.ntv.ru
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