Берлин - Киеву: Закройте сайт «Миротворец»

Ранее мы уже разъяснили свою позицию украинскому правительству и настаивали на закрытии сайта «Миротворец». Это мы делаем и сейчас,

Германия осуждает включение в базу украинского сайта «Миротворец» экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и настаивает на закрытии ресурса, сообщает газета Die Zeit со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.приводит газета заявление представителя германского МИД.Шредер попал в списки «Миротворца» на прошлой неделе после того как в интервью одному из изданий выразил свое отношение к «аннексии» украинского Крыма. Отвечая на вопрос журналиста, экс-канцлер напомнил, что Крым ранее был российским. Передача же его в 1954 году Украине имела символическое значение, поскольку и Россия, и Украина в то время находились в составе Советского Союза. Он также отметил, что ни один из последующих президентов не вернет полуостров под контроль Киева.После этого Шредер попал в базу «Миротворца» как человек, совершивший «покушение на суверенитет Украины» и занимающийся «антиукраинской пропагандой».Напомним, в 2016 году сайт опубликовал список журналистов (в том числе иностранных), получивших аккредитацию в ЛНР и ДНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них стали поступать угрозы.Деятельность владельцев сайта была осуждена также представителем ОБСЕ Дуньей Миятович. По ее словам, публикация списка – еще один тревожный шаг, ставящий под угрозу безопасность журналистов.По данным немецкой газеты, за сайтом стоит «небезызвестный» министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.