В рабочий полдень: От "голодомора" до "Инстаграма"

Голодомор – это геноцид, совершённый советским режимом под руководством Сталина против украинского народа.

Орегонец! Голодомор на Украине - это геноцид. Голодомор в Поволжье - это не геноцид. Смотри не перепутай! Ещё не перепутай с репрессиями в отношении коренного населения США...

Нашим финансистам нужно учиться считать. Трамп снизил налоги внутри страны, ввёл новые пошлины и получил резкий рост экономики. Потому что заработали американские фабрики, дав работу американцам. Там понимают, как быстро поднять технологии, оживить экономику. А у нас только разводят руками. Мы повышаем налоги и тормозим рост ВВП, а он защищает американскую экономику. Мы можем делать также, но не делаем.

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«ВО» не может себе позволить отставание от всеобщей тенденции реформирования, а потому решило сделать свой реформаторский ход. А, как известно, главная реформа в нашей стране – это либо переименование, либо оптимизация. Решили пойти по первому пути, проложенному ещё Дмитрием Анатольевичем Медведевым – будем переименовывать.Отныне рубрика «Цитата дня» превращается в рубрику «В рабочий полдень». Чтобы, как принято говорить, чувствовалась связь времён. Наполнение остаётся прежним – наиболее яркие цитаты политиков, военных и общественных деятелей. Поработал до полудня - познакомься с актуальными высказываниями. Познакомился - работа снова ждёт...Нагубернатор американского штата Орегон Кейт Браун, подписавшая (если что – это дама) так называемую прокламацию о признании «голодомора» на Украине.Из заявления г-жи Браун, которой разъяснили, где находится Украина, и что слово «голодомор» на английский язык не переводится:Таким образом, Орегон стал 19-м штатом США, решившим «признать голодомор». Магическое действие на американских губернаторов явно производит слово «Сталин», вдаваться в детали в США не собираются. Википедия знает всё и рассказывает, что Кейт Браун - первая женщина-губернатор, открыто сообщившая о своей бисексуальной ориентации в Орегоне. Кому же ещё осуждать "голодомор".Российские пользователи сети уже отреагировали на политический шаг Орегона:Нацитата лидера ЛДПР Владимира Жириновского, призвавшего Минфин РФ равняться на внутреннюю политику президента США Дональда Трампа. Владимир Вольфович разъясняет, что речь о необходимости действовать так, как действует Трамп: снижать налоги для населения, вводить заградительные пошлины, тем самым развивая свою экономику.Владимир Жириновский:Услышат ли лидера ЛДПР российские финансисты, или они уже не российские?– цитата от официальных представителей социальной сети Инстаграм. Накануне было объявлено о восстановлении страницы Рамзана Кадырова (об этом сообщил сам глава Чечни), но потом «демократия восторжествовала», и страницу удалили повторно.Из комментария представителя компании:Победа демократии и яркий образчик свободы слова, которые являет нам прогрессивный западный мир.