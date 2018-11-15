NI делает "неожиданный" вывод: в случае ядерной войны человечество погибнет

Сейчас, после того как в Соединенных Штатах вновь меняют свою позицию по РСДМ, военные аналитики штатовского издания The National Interest опубликовали материал об американской гонке ядерных вооружений в прошлом веке. В статье отмечается, что планы по гражданской обороне в США были грандиозными и оценивались в половину ВВП страны того времени. Но при этом они не принесли ничего, кроме уверенности в том, что в случае ядерной войны всё человечество неминуемо погибнет.Тогда в США предполагалось построить большие подземные бомбоубежища-жилища во всех крупных городах. Правда, реализовать ту программу ГО в США так и не удалось: частично из-за очень высокой стоимости, частично из-за многомиллионных жертв среди мирного населения даже при наличии подземных бункеров. Оказалось (неожиданно), что единственной альтернативой ядерной войне могло быть только мирное сосуществование на планете.Масштабные исследования этого вопроса в Соединенных Штатах проводились в конце пятидесятых - начале шестидесятых годов прошлого века. Их задача заключалась в том, чтобы предложить концепцию выживания не менее 80% населения США в случае ядерного конфликта. В конечном итоге было предложено две модели, но обе стоили просто космически дорого.Обе концепции отталкивались от той идеи, что если города не могут избежать ядерной бомбардировки «горизонтально», то тогда им следует искать спасение в бегстве «по вертикали». При этом стоимость этих проектов не так напугала американцев, как тот факт, что для жизни под землей надо было бы полностью переформатировать жизнь общества с социальной точки зрения.Первую модель спасения предложили аналитики центра RAND. По их проекту под каждым городом необходимо было построить большой бункер на глубине порядка трёхсот метров, что обеспечивало выживание даже при попадании мегатонной водородной бомбы. Входы в бункер должны были быть широкими и многочисленными в разных точках городов, примерно как входы в метро, чтобы большое количество горожан могли спуститься в бомбоубежище за несколько минут.После чего все спасенные американцы оставались в этом бункере надолго и переходили практически на военное положение: спали, ели и мылись все вместе, забыв навсегда о каком-либо индивидуальном пространстве. При этом за порядком должны были следить специальные военизированные отряды, таким образом, это коллективное проживание в бункере больше походило на добровольное пребывание в тюрьме.Модель была "хорошо продуманной", но её стоимость - колоссальной. Однако, следуя ей, можно было сохранить отдельные человеческие жизни, но потерять общество в целом, к чему ни руководство страны, ни сами американцы готовы тогда явно не были. Да и сейчас они едва ли на это способны.Второй проект по спасению нации в ядерной войне был разработан в Архитектурном колледже Корнелла. Идея архитекторов была в создании подземного общинного города вместительностью да 9 тысяч человек. В это бомбоубежище-город люди должны были спускаться через проходы в школах и колледжах, а после удара они должны были бы выходить наружу и поддерживать работу заводов и школ. Правда, по этой модели погибало практически все население США, за исключением тех избранных, которым отводилось место под землей. Этот план был отвергнут с мрачным заключением, что в Штатах «не найдется столько бульдозеров, чтобы расчистить улицы от трупов».После таких исследований американцы поняли, что ничто не спасает человечество в случае ядерной катастрофы. Поэтому все модели и способы по преодолению последствий атомной войны были отвергнуты. В Соединенных Штатах не осталось ничего от программ ГО тех лет помимо ржавых табличек с надписью «бомбоубежище». Мир так и остался в атмосфере ядерного сдерживания, а мирное сосуществование – это то единственное решение, которое позволяет пережить атомный ракетный удар, просто не допустив его.