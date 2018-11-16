К пятилетию революции достоинства. От покрышек к бочкам и батареям
Причиной символичного «перформанса» стал срыв отопительного сезона в городах Украины по причине задолженности управляющих компаний «Нафтогазу». Так, в городе Смела Черкасской области власти готовы объявить чрезвычайное положение. Газовый монополист прекратил поставки голубого топлива из-за долга свыше 200 млн. гривен, из-за чего почти 70 тыс. человек остались без отопления.
В Кривом Роге ситуация еще хуже, там тепла лишились 300 тыс. жителей, 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, более 2 тыс. домов и воинская часть. В школах продлили каникулы, и дети отправились мерзнуть домой. Причина: «Нафтогаз» недополучил от «Криворожтеплоцентраль» более 370 млн. гривен.
В Северодонецке Луганской области свыше 600 жилых домов, 9 школ, 6 детских садов и 3 дошкольных образовательных учреждения так и не начали отапливаться.
Впрочем, украинские газовые монополисты не страдают от недостатка финансов и регулярно выписывают себе немалые премии, которые выводят за рубеж. Самое интересное — это поощрение, которое выписало себе руководство «Нафтогаза» на сумму 20,7 млн. долларов. Причиной такой щедрой награды стал иск к «Газпрому», якобы удовлетворенный Стокгольмским арбитражем.
В итоге апелляционный суд округа Свеа приостановил решение о взыскании 2,56 млрд. долларов с российской компании, а эксперты международного рейтингового агентства Fitch выразили сомнения в успехе этого предприятия для Украины. Уже полученную премию, ясное дело, никто не вернул.
«Нафтогаз», естественно, вины за сложившуюся ситуацию не признал, и переложил ответственность на украинское правительство. В начале ноября топ-менеджеры компании обратились в суд с требованием возместить убытки в размере 6,6 млрд. гривен, понесенные за поставки газа операторам ЖКХ по цене ниже рыночной.
Кабмин, возможно, и рад был бы субсидировать ЖКХ, но очередная «перемога» в виде транша МВФ подразумевает некие обязательства перед фондом. Предрекая дефолт из-за якобы ранее взятых долгов предыдущей властью, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство договорилось о повышении тарифов на газ для населения на 23,5%, вместо 60%, как этого требовал МВФ ранее. Таким образом, Гройсман, пойдя на такой шаг, отсрочил крах украинской экономики и повышение тарифов на газ еще на 36,5%.
При этом в украинских СМИ раскручиваются новости об очередной «перемоге». Удовлетворение иска Стокгольмским арбитражем, от которого обогатились лишь топ-менеджеры «Нафтогаза», героическая борьба кабмина с дефолтом, от которой рядовые украинцы вынуждены еще большую часть своего дохода отдавать на оплату коммунальных услуг, и многое другое преподносится именно как достижение.
Самое интересное, что, несмотря на постоянно растущие цены, многие потребители так и не получают ни горячей воды, ни тепла. У здания «Нафтогаза» 14 ноября прошли акции протеста, на которые митингующие принесли шины и батареи.
«Мы здесь потому, что нас грабят, не уважают, еще и заставляют замерзать… В городе, из которого я приехал, отопления нет, люди там мерзнут, а счета за коммунальные услуги приходят», — заявил один из участников акции, приехавшего из Смелы.
В связи с тем, что в Киеве идет снег, собравшиеся развели огонь в бочке.
"Господин Коболев, выходите к нам и погрейтесь, как мы, возле этого огня", — предложил один из митингующих в громкоговоритель.
Ирония судьбы! 5 лет назад люди грелись возле горящей бочки на Майдане, чтобы жить «как в Европе», а сейчас ее используют потому, что в квартире ненамного теплее. Что уж сказать: вот оно, революционное «достоинство», ради которого стоило «скакать»!
В Кривом Роге ситуация еще хуже, там тепла лишились 300 тыс. жителей, 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, более 2 тыс. домов и воинская часть. В школах продлили каникулы, и дети отправились мерзнуть домой. Причина: «Нафтогаз» недополучил от «Криворожтеплоцентраль» более 370 млн. гривен.
В Северодонецке Луганской области свыше 600 жилых домов, 9 школ, 6 детских садов и 3 дошкольных образовательных учреждения так и не начали отапливаться.
Впрочем, украинские газовые монополисты не страдают от недостатка финансов и регулярно выписывают себе немалые премии, которые выводят за рубеж. Самое интересное — это поощрение, которое выписало себе руководство «Нафтогаза» на сумму 20,7 млн. долларов. Причиной такой щедрой награды стал иск к «Газпрому», якобы удовлетворенный Стокгольмским арбитражем.
В итоге апелляционный суд округа Свеа приостановил решение о взыскании 2,56 млрд. долларов с российской компании, а эксперты международного рейтингового агентства Fitch выразили сомнения в успехе этого предприятия для Украины. Уже полученную премию, ясное дело, никто не вернул.
«Нафтогаз», естественно, вины за сложившуюся ситуацию не признал, и переложил ответственность на украинское правительство. В начале ноября топ-менеджеры компании обратились в суд с требованием возместить убытки в размере 6,6 млрд. гривен, понесенные за поставки газа операторам ЖКХ по цене ниже рыночной.
Кабмин, возможно, и рад был бы субсидировать ЖКХ, но очередная «перемога» в виде транша МВФ подразумевает некие обязательства перед фондом. Предрекая дефолт из-за якобы ранее взятых долгов предыдущей властью, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство договорилось о повышении тарифов на газ для населения на 23,5%, вместо 60%, как этого требовал МВФ ранее. Таким образом, Гройсман, пойдя на такой шаг, отсрочил крах украинской экономики и повышение тарифов на газ еще на 36,5%.
При этом в украинских СМИ раскручиваются новости об очередной «перемоге». Удовлетворение иска Стокгольмским арбитражем, от которого обогатились лишь топ-менеджеры «Нафтогаза», героическая борьба кабмина с дефолтом, от которой рядовые украинцы вынуждены еще большую часть своего дохода отдавать на оплату коммунальных услуг, и многое другое преподносится именно как достижение.
Самое интересное, что, несмотря на постоянно растущие цены, многие потребители так и не получают ни горячей воды, ни тепла. У здания «Нафтогаза» 14 ноября прошли акции протеста, на которые митингующие принесли шины и батареи.
«Мы здесь потому, что нас грабят, не уважают, еще и заставляют замерзать… В городе, из которого я приехал, отопления нет, люди там мерзнут, а счета за коммунальные услуги приходят», — заявил один из участников акции, приехавшего из Смелы.
В связи с тем, что в Киеве идет снег, собравшиеся развели огонь в бочке.
"Господин Коболев, выходите к нам и погрейтесь, как мы, возле этого огня", — предложил один из митингующих в громкоговоритель.
Ирония судьбы! 5 лет назад люди грелись возле горящей бочки на Майдане, чтобы жить «как в Европе», а сейчас ее используют потому, что в квартире ненамного теплее. Что уж сказать: вот оно, революционное «достоинство», ради которого стоило «скакать»!
- Автор:
- Петр Романов
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