Госдеп: сирийский режим породил ИГ
Террористическая группировка ИГ (запрещена в России) появилась на свет в результате антинародной деятельности сирийских властей, передает ТАСС заявление спецпредставителя Госдепа США по Сирии Джеймса Джеффери.
По словам Джеффери, количество боевиков, ранее измерявшееся сотнями, выросло до огромных размеров после того, как они увидели благоприятную возможность – полный развал гражданского общества и «широкомасштабное насилие» властей в отношении своего народа.
Как бы парадоксально это ни звучало, игиловцы в какой-то степени встали на защиту обездоленного народа, стали вербовать из них сторонников, и в итоге создали 35-тысячную армию, заявил дипломат.
Он также отметил, что Вашингтон не пытается блокировать процесс возвращения в САР беженцев, однако будет решительно противостоять их насильственному переселению на родину.
Всего, по данным Джеффери, Сирию покинули около 6 млн. человек, а вернулись назад в этом году лишь около 55 тысяч. Кто же им мешает? А мешает им сам сирийский режим и его «ужасающее отношение к собственным гражданам», добавил он.
А все усилия российских посланников, разъезжающих по миру и призывающих руководство стран подтолкнуть беженцев к возвращению, а также их призывы открыть поток помощи сирийскому режиму, говорят о следующем: Москва хорошо понимает, что Дамаску необходима мощная поддержка. Но мировому сообществу еще предстоит увидеть, сможет ли Россия убедить режим принять активное участие в политическом процессе урегулирования, сказал представитель Госдепа.
Что касается самого Дамаска, то он пока не показал, что поменял свой поход к населению страны, отметил американский дипломат.
Он также сообщил, что Вашингтон пытается убедить Москву в необходимости вывода из Сирии иранских войск.
По его словам, наличие в САР иранских сил не отвечает ничьим интересам. Тем более что иранцы обладают ракетами среднего радиуса действия, которыми они могут угрожать другим странам. Поэтому их вывод из Сирии – лучший способ обеспечить на Ближнем Востоке мир и стабильность, заключил Джеффери.
По словам Джеффери, количество боевиков, ранее измерявшееся сотнями, выросло до огромных размеров после того, как они увидели благоприятную возможность – полный развал гражданского общества и «широкомасштабное насилие» властей в отношении своего народа.
Как бы парадоксально это ни звучало, игиловцы в какой-то степени встали на защиту обездоленного народа, стали вербовать из них сторонников, и в итоге создали 35-тысячную армию, заявил дипломат.
Он также отметил, что Вашингтон не пытается блокировать процесс возвращения в САР беженцев, однако будет решительно противостоять их насильственному переселению на родину.
Всего, по данным Джеффери, Сирию покинули около 6 млн. человек, а вернулись назад в этом году лишь около 55 тысяч. Кто же им мешает? А мешает им сам сирийский режим и его «ужасающее отношение к собственным гражданам», добавил он.
А все усилия российских посланников, разъезжающих по миру и призывающих руководство стран подтолкнуть беженцев к возвращению, а также их призывы открыть поток помощи сирийскому режиму, говорят о следующем: Москва хорошо понимает, что Дамаску необходима мощная поддержка. Но мировому сообществу еще предстоит увидеть, сможет ли Россия убедить режим принять активное участие в политическом процессе урегулирования, сказал представитель Госдепа.
Что касается самого Дамаска, то он пока не показал, что поменял свой поход к населению страны, отметил американский дипломат.
Он также сообщил, что Вашингтон пытается убедить Москву в необходимости вывода из Сирии иранских войск.
По его словам, наличие в САР иранских сил не отвечает ничьим интересам. Тем более что иранцы обладают ракетами среднего радиуса действия, которыми они могут угрожать другим странам. Поэтому их вывод из Сирии – лучший способ обеспечить на Ближнем Востоке мир и стабильность, заключил Джеффери.
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- https://politikus.ru
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