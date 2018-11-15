Новости

Госдеп: сирийский режим породил ИГ

37
Террористическая группировка ИГ (запрещена в России) появилась на свет в результате антинародной деятельности сирийских властей, передает ТАСС заявление спецпредставителя Госдепа США по Сирии Джеймса Джеффери.

Госдеп: сирийский режим породил ИГ



По словам Джеффери, количество боевиков, ранее измерявшееся сотнями, выросло до огромных размеров после того, как они увидели благоприятную возможность – полный развал гражданского общества и «широкомасштабное насилие» властей в отношении своего народа.

Как бы парадоксально это ни звучало, игиловцы в какой-то степени встали на защиту обездоленного народа, стали вербовать из них сторонников, и в итоге создали 35-тысячную армию, заявил дипломат.

Он также отметил, что Вашингтон не пытается блокировать процесс возвращения в САР беженцев, однако будет решительно противостоять их насильственному переселению на родину.

Всего, по данным Джеффери, Сирию покинули около 6 млн. человек, а вернулись назад в этом году лишь около 55 тысяч. Кто же им мешает? А мешает им сам сирийский режим и его «ужасающее отношение к собственным гражданам», добавил он.

А все усилия российских посланников, разъезжающих по миру и призывающих руководство стран подтолкнуть беженцев к возвращению, а также их призывы открыть поток помощи сирийскому режиму, говорят о следующем: Москва хорошо понимает, что Дамаску необходима мощная поддержка. Но мировому сообществу еще предстоит увидеть, сможет ли Россия убедить режим принять активное участие в политическом процессе урегулирования, сказал представитель Госдепа.

Что касается самого Дамаска, то он пока не показал, что поменял свой поход к населению страны, отметил американский дипломат.

Он также сообщил, что Вашингтон пытается убедить Москву в необходимости вывода из Сирии иранских войск.

По его словам, наличие в САР иранских сил не отвечает ничьим интересам. Тем более что иранцы обладают ракетами среднего радиуса действия, которыми они могут угрожать другим странам. Поэтому их вывод из Сирии – лучший способ обеспечить на Ближнем Востоке мир и стабильность, заключил Джеффери.
Использованы фотографии:
https://politikus.ru
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти