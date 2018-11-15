Минобороны объявило тендер на санитарное оборудования для автобусов

Российское военное ведомство объявило тендер на разработку санитарного оборудования для перевозки раненых в автобусах, сообщает "РГ" со ссылкой на размещенную заявку Минобороны на портале госзакупок.Согласно заявки Минобороны речь идет не средствах эвакуации раненых с поля боя, а о разработке санитарного комплекта, который можно будет разместить в пассажирских автобусах вагонного типа. В таких автобусах с помощью установленного оборудования планируется перевозка раненых из полевых госпиталей в тыловые, т.е. уже после оказания первой медицинской помощи. На выполнение контракта Минобороны РФ выделяет 120 млн. рублей и 1 год работы - к 10 ноября 2019 года работы по тендеру должны быть завершены.Ранее сообщалось, что в российской армии для эвакуации раненых с поля боя и доставки в полевые госпитали (ближайшие медицинские гражданские учреждения) применяются легкий многоцелевой гусеничный тягач МТЛБ и полноприводный автобус медицинской эвакуации 42031 на шасси КамАЗа-4310, обладающий повышенной проходимостью. Кроме этого в целях доставки раненого с поля боя до госпиталя может применяться не только специальный санитарный транспорт, но и любая военная и гражданская техника, в которой возможно разместить раненого и доставить до ближайшего медицинского пункта.