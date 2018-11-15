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Пентагон заказал более 250 истребителей F-35

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Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на поставку 255 истребителей 5-го поколения F-35, передает ТАСС.




Заказ должен быть выполнен до марта 2023 года. Стоимость сделки составила $22,7 млрд.

Согласно релизу Пентагона, из общего количества самолетов Вооруженным силам США будут переданы только 106 единиц, в том числе 64 F-35A, 26 F-35B и 16 F-35C. Остальные машины будут поставлены за рубеж либо для небоевого использования.

Кроме того, военное ведомство сообщило о заказе в Lockheed Martin многоцелевых вертолетов MH-60R на общую сумму $382 млн.

Напомним, в начале октября стало известно о требовании Пентагона к Lockheed Martin снизить цену на F-35. Базовая цена до последнего времени составляла $89 млн. за единицу с последующим снижением к 2020 году до $80 млн. В военном ведомстве не захотели так долго ждать и начали переговоры о снижении цены уже в этом году. Однако, судя по сумме последнего контракта, договориться о скидках не удалось.

F-35 является семейством однодвигательных сверхзвуковых многофункциональных самолетов 5-го поколения. Машина разработана в 2000 годах для замены устаревших типов самолетов, находящихся в составе ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также в составе вооруженных сил ряда союзных государств.

По данным на текущий год, модификации новейшего истребителя-бомбардировщика уже поставляются в Австралию, Британию, Италию, Израиль, Норвегию, Нидерланды, Японию и другие страны.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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