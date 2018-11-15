Белоруссия будет производить собственное стрелковое оружие
Белоруссия ведет работы по организации собственного производства стрелкового оружия. Об этом сообщил председатель Государственного ВПК республики Роман Головченко, сообщают белорусские СМИ.
По словам Головко задачу по разработке отечественного оружия перед белорусским ВПК поставил президент республики Александр Лукашенко. В настоящее время работы в этом направлении ведутся достаточно активно. Он пояснил, что в Белоруссии уже собирается оружие, но только из импортных комплектующих. Также сейчас ведется возведение предприятия, на котором будет освоено производство в первую очередь боеприпасов, а в дальнейшем организовано производство собственного стрелкового оружия.
Головко отметил, что в Белоруссии есть одаренные конструкторы ,которые уже занимаются созданием отечественных образцов стрелкового оружия. При этом он подчеркнул, что перед ними стоит задача создать такое оружие, которое могло бы выдержать конкуренцию на мировом рынке.
Между тем согласно публикации на сайте "Warspot", в январе этого года белорусские оружейники уже показали пистолет ПВ-17 калибра 9×19 мм собственного производства. Кроме того, в мае 2017 года на выставке MILEX-2017 компания "Белспецвнештехника — Новые технологии" презентовала новый пистолет ПСН-В.
пистолет ПВ-17 калибра 9×19
По словам Головко задачу по разработке отечественного оружия перед белорусским ВПК поставил президент республики Александр Лукашенко. В настоящее время работы в этом направлении ведутся достаточно активно. Он пояснил, что в Белоруссии уже собирается оружие, но только из импортных комплектующих. Также сейчас ведется возведение предприятия, на котором будет освоено производство в первую очередь боеприпасов, а в дальнейшем организовано производство собственного стрелкового оружия.
пистолет ПСН-В
Головко отметил, что в Белоруссии есть одаренные конструкторы ,которые уже занимаются созданием отечественных образцов стрелкового оружия. При этом он подчеркнул, что перед ними стоит задача создать такое оружие, которое могло бы выдержать конкуренцию на мировом рынке.
Между тем согласно публикации на сайте "Warspot", в январе этого года белорусские оружейники уже показали пистолет ПВ-17 калибра 9×19 мм собственного производства. Кроме того, в мае 2017 года на выставке MILEX-2017 компания "Белспецвнештехника — Новые технологии" презентовала новый пистолет ПСН-В.
- Использованы фотографии:
- tut.by
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