В Сибири пресечена деятельность связанных с ИГИЛ лиц

Стало известно, что в Томской области региональным отделением ФСБ при поддержке полиции и Росгвардии пресечена деятельность группы приспешников псевдохалифата ИГИЛ (*запрещена в РФ), которые собирали деньги на нужды вышеупомянутой террористической группировки. При этом уточняется, что задержанные лица использовали для своих незаконных целей закрытые чаты мессенджера Telegram.Указывается, что в состав задержанной протеррористической группы лиц входили россияне, которые размещали в Телеграме реквизиты банковских счетов и дебетовых карт, на которые все желающие могли делать денежные переводы. Эти средства сначала оседали на российских счетах, а потом переводились на счета боевиков ИГИЛ*, принимающих участие в вооруженном конфликте на территории Сирийской Арабской Республики.В отношении арестованных граждан было возбуждено уголовное дело по финансированию терроризма. Все личности задержанных установлены. В местах их проживания проведены обыски. Там были найдены и изъяты деньги, банковские карты, инструкции по переводу финансов за рубеж на счета игиловцев, а также пропагандистская литература экстремистского толка. Всем задержанным инкриминируют противозаконную экстремистскую деятельность на территории РФ и финансирование незаконных бандформирований.Одна из жительниц Сибири перевела террористам около 1 млн рублей.Ранее сообщалось, что также в Томской области был арестован вербовщик, который отправлял террористов-неофитов в Сирию воевать за группировку «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад»*. При этом были задержаны три члена спящей ячейки ИГИЛ* из его ближайшего окружения. Все задержанные граждане республик Центральной Азии. Вербовщика могут осудить на 15 лет, тогда как его подельникам грозят меньшие тюремные сроки.